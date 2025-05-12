Массовая драка с финальной сиреной! «Флорида» уничтожила «Торонто» и камбэкнула в серии

Сергей Бобровский оформил второй «сухарь» в этом плей-офф, а счёт в серии стал 2-2.

«Флорида» крайне неудачно начала второй раунд, проиграв оба выездных матча, но действующий чемпион на то и чемпион, что не сдаётся и обладает несгибаемым характером. Они выгрызли победу в овертайме третьей игры, а сегодня и вовсе уничтожали «Торонто», пусть матч и закончился всего лишь 2:0.

За приличный счёт «Лифс» должны благодарить Джозефа Уолла, который сделал всё, что было в его силах, и до последнего держал свою команду в игре. За первые 52 минуты он пропустил лишь однажды, и то – в меньшинстве. «Торонто» с первых минут принялось удаляться, и с четвёртой попытки, в формате «пять на три» «Флорида» их наказала. Мэттью Ткачук выдал передачу на пустой угол Картеру Вераге.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Хозяева полностью контролировали ход игры, подолгу запирая соперника в своей зоне – к середине матча их перевес по броскам был 23-9! Во второй половине матча «Торонто» прибавило, но Сергей Бобровский демонстрировал ледяное спокойствие и практически не допускал отскоков. По итогу игры он отразил все 23 броска, оформил второй «сухарь» в нынешнем плей-офф и был признан первой звездой встречи.

«Мы всегда можем рассчитывать на Бобби, он столько раз нас выручал. Сегодня он снова показал невероятную игру, мы обожаем Бобби», — сказал после матча нападающий Сэм Беннетт.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

На другой стороне площадки Уолл крутился как белка в колесе, но в середине третьего периода всё же дрогнул ещё раз. «Торонто» потеряло шайбу на входе в чужую зону, и «Флорида» убежала в контратаку. Беннетт терпеливо выцеливал пас, но в итоге сам выманил Уолла из ворот и увеличил преимущество хозяев.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Этого хватило для победы, а с финальной сиреной команды под скандирования «USA! USA!» порадовали публику массовой потасовкой. Конфликт спровоцировал Макс Доми, который жёстко врезался в Александра Баркова у бортика. Экблад, Маршан и Макманн по итогам выяснения отношений получили по «десятке» за неспортивное поведение, а Доми – пять минут за толчок на борт. На скамейках в это время шла перепалка – Ткачук с довольным лицом что-то выговаривал то ли Нису, то ли Мэттьюсу.

«Флорида» пока что идёт во втором раунде по наступательной, добавляя с каждым матчем. И то, что было сегодня, явно не её предел. А о поразительном умении «Торонто» сыпаться в плей-офф под гнётом давления и трудностей ходят легенды, так что будет интересно, изменится ли что-то в этом году. «Оттаву» в первом раунде они одолели только в шести матчах, хотя и вели 3-0, но «Пантерз» — это всё-таки соперник совершенно другого уровня.