Кто станет лучшим игроком плей-офф КХЛ? Топ-5 претендентов на престижный трофей

Завтра, 13 мая, в Ярославле стартует решающая серия плей-офф КХЛ сезона-2024/2025. В битве за Кубок Гагарина сойдутся две лучшие команды по итогам регулярного чемпионата: победитель Западной конференции и обладатель Кубка Континента «Локомотив» и победитель Восточной конференции «Трактор». Ярославцы ранее выходили в финал плей-офф в 2009 и 2024 годах, челябинцы добирались до главной серии сезона в 2013-м, но всякий раз успех неизменно сопутствовал соперникам. Теперь же понятно, что в нынешнем сезоне лига в любом случае обретёт нового чемпиона.

В 2000 году в российском хоккее был учреждён приз «Мастер плей-офф», который вручался хоккеисту, забросившему наибольшее количество шайб в матчах плей-офф чемпионата России. С момента основания Континентальной хоккейной лиги, а именно с сезона-2008/2009, приз вручается самому ценному игроку Кубка Гагарина. За 16 сезонов КХЛ трофей доставался 13 игрокам – пятерым вратарям, одному защитнику и семи нападающим. По два раза приз получали Сергей Мозякин и Александр Ерёменко.

Последним обладателем этой награды в 2024-м стал голкипер «Металлурга» Илья Набоков. Интересно, что лишь дважды самыми ценными игроками плей-офф признавались хоккеисты, чьи команды не стали обладателями Кубка Гагарина – Константин Барулин из «Атланта» (2011) и Василий Кошечкин из магнитогорского «Металлурга» (2017). В остальных случаях самым ценным игроком становился член победившей команды. Кто же в нынешнем сезоне входит в пятёрку главных претендентов на индивидуальную награду?

Александр Радулов («Локомотив»)

После провального окончания прошлого сезона КХЛ «Ак Барс» принял решение отказаться от услуг Александра Радулова и Вадима Шипачёва, посчитав, что эти хоккеисты не подходят под новую концепцию казанской команды. На рынке свободных агентов 38-летний Радулов сразу же вызвал большой интерес. На игрока какое-то время претендовало московское «Динамо», но в итоге в столице России сделали ставку на Антона Слепышева, тогда как Александр отправился в «Локомотив».

В регулярном чемпионате многоопытный нападающий выдал неплохую статистику, набрав 34 очка в 60 матчах, однако какого-то вау-эффекта Радулов всё-таки не производил. Зато в плей-офф стало окончательно понятно, насколько правильный ход совершил Игорь Никитин, пригласив хоккеиста в команду. Двукратный чемпион мира не только сам забивает яркие и важные голы, но и помогает проявлять свои лучшие качества всем, кто оказывается с ним в одном звене. Выдавший невероятный концерт в пятом матче полуфинала плей-офф КХЛ с «Салаватом Юлаевым» 18-летний юниор «Локомотива» Егор Сурин наверняка первым подпишется под этими словами.

Александр Радулов Фото: ХК «Локомотив»

В 16 матчах нынешнего плей-офф Радулов уже набрал 13 (7+6) очков. И в эту статистику вошли победный гол нападающего в четвёртом матче четвертьфинала плей-офф с «Авангардом», а также 4 (2+2) очка в последней встрече серии с «Салаватом Юлаевым». Описать же то влияние, которое Александр оказывает на раздевалку своей команды, не сможет ни один сухой статистический показатель. Если «Локомотив» впервые в истории станет чемпионом КХЛ, отдать приз лучшему игроку плей-офф в руки Радулова будет максимально справедливо.

Максим Шабанов («Трактор»)

В свою очередь, если впервые в истории чемпионом КХЛ станет «Трактор», то наверняка обладателем престижной индивидуальной награды станет 24-летний Максим Шабанов. На данный момент воспитанник челябинского хоккея выглядит наиболее готовым к отъезду за океан среди всех тех хоккеистов, кто в ближайшее время может отправиться покорять НХЛ.

Шабанов является тем самым игроком, умеющим решать исход равных матчей. Подобное умение Максим проявил в полуфинале с московским «Динамо», став его главным героем. На протяжении практически всей серии челябинцы смотрелись предпочтительнее оппонента, но в итоге судьбу каждого матча в этом противостоянии решала одна шайба в ключевые моменты встречи.

Максим Шабанов Фото: ХК «Трактор»

Во второй встрече Максим организовал гол в ворота «Динамо» при счёте 2:2, в третьем – забил на старте второго овертайма, а в пятом – оформил дубль с победным голом при счёте 3:3. Особенно показательным получился последний гол Шабанова в серии. Бело-голубые отыгрались с 1:3 и были близки к тому, чтобы перевести игру в овертайм. Кто знает, как бы сложился дополнительный отрезок и какое бы продолжение могла получить серия, если бы «Динамо» вернуло её в Москву, однако Шабанов зарешал в концовке третьего периода, поставив яркую и закономерную точку, в очередной раз подтвердив свой статус звезды КХЛ.

Григорий Дронов («Трактор»)

Очень сильный плей-офф проводит и защитник челябинцев Григорий Дронов. 27-летний хоккеист добился просто грандиозного прогресса после своего перехода в «Трактор». Ещё в прошлом сезоне от услуг игрока отказался Андрей Разин, разочаровавшись в нём по ходу регулярного чемпионата. В Челябинске при Алексее Заварухине российский защитник стал игроком основного состава, но звёзд с неба не хватал. Тогда никто и представить не мог, что Григорий может стать одним из лучших атакующих защитников лиги. Однако при Бенуа Гру всё изменилось.

Григорий Дронов Фото: ХК «Трактор»

В последней регулярке Дронов выбил 31 (14+17) очко в 60 матчах, после чего добавил к ним ещё 11 (5+6) в 15 встречах Кубка Гагарина. Сейчас именно Григорий, а не американец Стивен Кэмпфер, является главным атакующим защитником «Трактора». Не останавливают хоккеиста и повреждения. В ходе нынешнего плей-офф Дронов уже не раз получал шайбой по лицу, но всякий раз он возвращался на лёд и забрасывал важнейшие для своей команды шайбы.

Даниил Исаев («Локомотив»)

25-летний Даниил Исаев помог «Локомотиву» добраться до финала плей-офф во втором сезоне подряд. Дебютное выступление голкипера в главной серии сезона получилось максимально неудачным. Год назад Даниил вчистую проиграл дуэль Илье Набокову, который провёл тот финал просто на невероятном уровне, сумев затмить Исаева. Сейчас же набравшийся опыта российский голкипер наверняка готов исправить прошлогодние недочёты.

Даниил Исаев Фото: ХК «Локомотив»

В нынешнем плей-офф он одержал 12 побед в 16 матчах при 93,3% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 1,58. Однако подобное выступление вратаря не сильно впечатлило главного тренера «Трактора». Перед стартом финальной серии 57-летний Гру постарался залезть в голову Исаеву, отметившись следующей фразой: «У «Локомотива» прекрасная оборона, но не могу сказать того же об их вратаре».

Что сказал главный тренер «Трактора» о голкипере «Локомотива» «Обычные канадские штучки». Рябыкин — о словах Гру про Исаева перед финалом Кубка Гагарина

При этом прекрасно понятно, что имел в виду тренер «Трактора». Система игры «Локомотива» выстроена таким образом, что Исаеву нужно в первую очередь справляться со своей работой. Даниилу не нужно стоять на голове и на постоянной основе страховать своих партнёров, исправляя их недочёты при защите своих ворот. Зачастую до ворот Исаева шайба может не долетать по 10-12 минут, после чего Даниилу нужно включиться в игру и выручить команду один-два раза на локальном отрезке матча. Но челябинцам вполне по силам предложить «Локомотиву» свою модель игры, поэтому финальная серия с «Трактором» должна стать большим испытанием для голкипера.

Зак Фукале («Трактор»)

29-летний голкипер «Трактора» в нынешнем плей-офф улучшает свою игру от серии к серии. На самом старте Кубка Гагарина в противостоянии с «Адмиралом» Зак Фукале играл настолько посредственно, что в какой-то момент даже отправился в запас, что раньше было практически невозможно представить.

Шестой матч серии канадский голкипер начал на скамейке, однако в первом периоде его сменщик Сергей Мыльников получил травму, которая всё изменила. Фукале вошёл в ту игру просто блестяще и совершил 37 спасений, отразив все броски по его воротам и позволив «Трактору» закрыть серию во Владивостоке.

Зак Фукале Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Затем Зак снова провалил старт серии с минским «Динамо», но постепенно обрёл свои привычные кондиции и начал по-настоящему тащить чёрно-белых. Его статистические показатели в текущем розыгрыше Кубка Гагарина (91,3% ОБ при КН 2,71) выглядят намного хуже, чем цифры Исаева. Однако столь заметная разница объясняется двумя моментами: формой самого Фукале и его партнёров на старте плей-офф и абсолютно разной моделью игры команд.

В отличие от Исаева, у канадского голкипера работы хватает в каждом матче. В полуфинале с московским «Динамо» в каждом из матчей по воротам Фукале производилось свыше 30 бросков, многие из которых несли в себе огромную угрозу. Но Зак совершал нужные сейвы тогда, когда это было нужно. Во многом его игра на старте противостояния позволила челябинцам одержать те две домашние победы, которые и стали ключом к проходу чёрно-белых в финал.