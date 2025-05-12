Финал этого сезона КХЛ — уникальнейший в истории лиги. Такого пришлось ждать долгие 17 лет

Уже завтра, 13 мая, стартует финальная серия Кубка Гагарина «Локомотив» – «Трактор». Между последним матчем полуфинала и первой встречей финала пройдёт ровно неделя, и за это время было обсуждено немало тем. Всё-таки это одно из интереснейших решающих противостояний за последние годы.

Однако один факт если и обсуждался, то не так активно. Возможно, он и вовсе оказался скрыт от глаз широкой публики. И это удивительно.

Потому что финал Кубка Гагарина — 2025 — уникальный. Ранее КХЛ не видывала ничего подобного.

В чём же эта уникальность заключается?

Впервые в истории КХЛ в финале встретятся реально две лучшие команды сезона. Никогда ранее в решающей серии не оказывалось двух клубов, которые либо стали лучшими в своих конференциях по итогам регулярки, либо разделили первые два места в сводной таблице чемпионата.

Хотя дважды в истории мы были близки к такому варианту финала.

Давайте посмотрим, на каких местах завершали сезон предыдущие чемпионы и когда выбывали чемпионы конференций и регулярок.

Первый сезон

Сезон Чемпион Финалист Первая команда регулярки Вторая команда регулярки 2008/2009 «Ак Барс» «Локомотив» (4-й в регулярке) «Салават Юлаев» (вылет в первом раунде) «Ак Барс»

Отдельно выделим первый сезон. Тогда в КХЛ ещё не было разделения на конференции — только на дивизионы. «Ак Барс» финишировал первым в дивизионе Чернышёва, а «Локомотив» — в дивизионе Харламова, но именно в рамках регулярного чемпионата железнодорожники оказались лишь четвёртыми. Казанцы завершили гладкую часть сезона вторыми, причём обошли «Атлант», внезапно забравшийся на третью строчку, лишь по дополнительным показателям (у обоих клубов было по 122 очка).

Примечательно, что «Салават Юлаев», выигравший регулярку, вылетел уже в первом раунде. Тогда уфимцев выбил «Авангард», ставший худшей из вышедших в плей-офф команд чемпионата, — 3-1.

Остальные сезоны

Для краткости и наглядности результаты остальных сезонов, в которых уже появилось разделение на конференции, вынесем в табличку.

Жирным шрифтом выделены клубы, которые вышли в финал и при этом либо выиграли конференцию, либо завершили регулярку на первом или втором месте.

Сезон Чемпион Финалист Чемпион Востока Чемпион Запада Первая команда регулярки Вторая команда регулярки 2009/2010 «Ак Барс» (3-й на Востоке, 8-й в регулярке) ХК МВД (2-й на Западе, 4-й в регулярке) «Салават Юлаев» (вылет в полуфинале) СКА (вылет в первом раунде) «Салават Юлаев» СКА 2010/2011 «Салават Юлаев» (2-й на Востоке, 2-й в регулярке) «Атлант» (4-й на Западе, 8-й в регулярке) «Авангард» (вылет во втором раунде) «Локомотив» (вылет в полуфинале) «Авангард» «Салават Юлаев» 2011/2012 «Динамо» Москва (2-е на Западе, 3-е в регулярке) «Авангард» (3-й на Востоке, 5-й в регулярке) «Трактор» (вылет в полуфинале) СКА (вылет в полуфинале) «Трактор» СКА 2012/2013 «Динамо» Москва (2-е на Западе, 4-е в регулярке) «Трактор» (3-й на Востоке, 5-й в регулярке) «Ак Барс» (вылет в полуфинале) СКА (вылет в полуфинале) СКА «Ак Барс» 2013/2014 «Металлург» Мг (1-й на Востоке, 2-й в регулярке) «Лев» (3-й на Западе, 5-й в регулярке) «Металлург» Мг «Динамо» Москва (вылет в первом раунде) «Динамо» Москва «Металлург» Мг 2014/2015 СКА (2-й на Западе, 2-й в регулярке) «Ак Барс» (1-й на Востоке, 4-й в регулярке) «Ак Барс» ЦСКА (вылет в полуфинале) ЦСКА СКА 2015/2016 «Металлург» Мг (3-й на Востоке, 8-й в регулярке) ЦСКА «Авангард» (вылет во 2-м раунде) ЦСКА ЦСКА «Локомотив» (вылет в первом раунде) 2016/2017 СКА (2-й на Западе, 2-й в регулярке) «Металлург» Мг (1-й на Востоке, 3-й в регулярке) «Металлург» Мг ЦСКА (вылет во втором раунде) ЦСКА СКА 2017/2018 «Ак Барс» (1-й на Востоке, 4-й в регулярке) ЦСКА (2-й на Западе, 2-й в регулярке) «Ак Барс» СКА (вылет в полуфинале) СКА ЦСКА 2018/2019 ЦСКА «Авангард» (4-й на Востоке, 7-й в регулярке) «Автомобилист» ЦСКА ЦСКА СКА 2019/2020 — — «Ак Барс» ЦСКА ЦСКА «Ак Барс» 2020/2021 «Авангард» (2-й на Востоке, 4-й в регулярке) ЦСКА «Ак Барс» (вылет в полуфинале) ЦСКА ЦСКА «Ак Барс» 2021/2022 ЦСКА (3-й на Западе, 7-й в регулярке) «Металлург» Мг «Металлург» Мг СКА (вылет в полуфинале) «Металлург» Мг «Трактор» (вылет в полуфинале) 2022/2023 ЦСКА (2-й на Западе, 2-й в регулярке) «Ак Барс» (1-й на Востоке, 4-й в регулярке) «Ак Барс» СКА (вылет в полуфинале) СКА ЦСКА 2023/2024 «Металлург» Мг (1-й на Востоке, 3-й в регулярке) «Локомотив» (3-й на Западе, 4-й в регулярке) «Металлург» Мг «Динамо» Москва (вылет во втором раунде) «Динамо» Москва СКА 2024/2025 «Трактор» / «Локомотив» «Трактор» / «Локомотив» «Трактор» «Локомотив» «Локомотив» «Трактор»

Если не считать этот сезон, то статистика такова:

чемпионы Востока выходили в финал семь раз (выигрывали трижды);

чемпионы Запада добирались до решающей серии трижды (и всего раз выигрывали кубок). Примечательно, что все разы это удавалось только ЦСКА;

четырежды в финале играл чемпион регулярки (и лишь раз завоёвывал кубок);

семь раз до финала доходила вторая команда регулярки (в шести случаях она становилась чемпионом);

четыре раза встречались вторая команда регулярки и чемпион конференции.

Только ЦСКА удавалось выиграть и регулярный чемпионат, и Кубок Гагарина в одном сезоне. Такой уникальный случай произошёл в кампании-2018/2019. Трижды до финала доходила команда, финишировавшая на восьмом месте в регулярке, — это самый низкий посев финалиста КГ в истории. Подобное удалось «Ак Барсу» (сезон-2009/2010), «Атланту» (сезон-2010/2011) и магнитогорскому «Металлургу» (2015/2016). В двух из трёх случаев такая команда забирала кубок.

В этом плане самые неожиданные финалы в истории случились в сезоне-2009/2010 и сезоне-2012/2013. В первом «Ак Барс», ставший третьим на Востоке и восьмым в регулярке, встретился с ХК МВД, финишировавшим вторым на Западе и четвёртым в гладком чемпионате. Во втором московское «Динамо», будучи второй командой Западной конференции и четвёртой — регулярки, сыграло с «Трактором», который завершил чемпионат на третьем месте в Восточной конференции и на пятом в сводной таблице лиги.

ХК «Локомотив» и ХК «Трактор» Фото: ХК «Локомотив»/ХК «Трактор»

Из очевидного: ещё ни разу в истории в финале не встречались команды из одной конференции. Конечно, это связано с тем, что в подавляющем большинстве сезонов клубы Запада и Востока были разведены по разным частям сетки, однако трижды, включая первый розыгрыш Кубка Гагарина и Кубок Гагарина — 2025, технически такое было возможно. Но в финал всё равно попадали команды из разных конференций.

Так что есть куда двигаться. Однако уже в этом году финал будет уникальным. Как видно из таблицы, ещё ни разу в финале не играли чемпионы своих конференций. Кроме того, впервые в истории в решающей серии сойдутся первая и вторая команда регулярного чемпионата.

Стоит также отметить, что дважды мы были близки к финалу между чемпионами конференций.

В сезоне-2014/2015 ЦСКА, будучи лучшей командой Запада, в полуфинальной серии встречался со СКА. Москвичи вели в том противостоянии со счётом 3-0, однако затем умудрились проиграть четыре матча подряд и вылетели. В итоге в финале того года встретились чемпион Востока «Ак Барс» и вторая команда Запада СКА.

Второй случай носит скорее технический характер. Двумя годами позже, в сезоне-2016/2017, ЦСКА и СКА набрали равное количество очков в регулярном чемпионате (оба клуба — по 137), но москвичи оказались выше по дополнительным показателям. Санкт-петербургская команда же тогда в статусе второй команды Запада и всея регулярки добралась до финала, где сыграла с чемпионом Востока «Металлургом». Понятно, что, обойдя ЦСКА, СКА получил бы совершенно других соперников в плей-офф и, возможно, не добрался бы до поединков со «сталеварами», однако сейчас, спустя время, нельзя, посмотрев на таблицу, не отметить, как всего одно очко могло изменить историю рекордов лиги.

Конечно, нельзя сказать, что финал Кубка Гагарина — 2025 подготовил для нас что-то неожиданное. Но он точно подарит нам зрелище, которого до сих пор мы были лишены. Уже один этот факт придаёт этой серии особую остринку.

Ведь мы впервые увидим битву двух по-настоящему лучших команд сезона в финале. И она точно не разочарует.