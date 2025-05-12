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Расписание спортивных матчей 13 мая 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события вторника: финал Кубка Гагарина, «Локомотив-Кубань» — «Зенит» в ЕЛ и футбол
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 13 мая 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Яркое 13 мая: Овечкин в Кубке Стэнли, матчи Канады и Казахстана на ЧМ по хоккею, жара в плей-офф НБА и российские теннисисты в Риме!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Каролина Харрикейнз» — «Вашингтон Кэпиталз», плей-офф НХЛ, 1/4 финала, четвёртый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
13 мая 2025, вторник. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: окажется ли команда Овечкина на краю пропасти?

«Каролина» — одна из лучших команд НХЛ по игре дома, тренеры «ураганов» пользуются всеми преимуществами, которые даёт своя площадка. А вот «Вашингтон», возможно, проиграл серию поражением в первом матче, где потерял преимущество своего льда. Пока самая сенсационная команда регулярки не выглядит похожей на себя, и молчание Александра Овечкина — важный симптом проблем.

Статистика плей-офф НХЛ
У легенды проблемы:
Куда делся Овечкин? В серии с «Каролиной» у него 0 очков, а бьёт уже не он, а его
Куда делся Овечкин? В серии с «Каролиной» у него 0 очков, а бьёт уже не он, а его

🏀 2:30: «Нью-Йорк Никс» — «Бостон Селтикс», НБА, плей-офф, 1/4 финала, четвёртый матч

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
13 мая 2025, вторник. 02:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Не начался
Бостон Селтикс
Бостон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: важнейший матч в серии — кто победит?

«Нью-Йорк» на деле показал, что можно не лидировать в счёте на протяжении всего матча, но в нужный момент включиться и сделать разницу. Так «Никс» и забрали две первые встречи с «Бостоном». Однако третья игра на домашнем паркете получилась провальной для команды Тибодо. Пока ещё действующий чемпион понял, как действовать с соперником или это была разовая акция?

Статистика плей-офф НБА
Ужасные матчи чемпиона:
«Бостон» — антиреклама баскетбола. Чемпионы НБА дважды отдали победу, держа её в руках
«Бостон» — антиреклама баскетбола. Чемпионы НБА дважды отдали победу, держа её в руках

🏒 4:30: «Эдмонтон Ойлерз» — «Вегас Голден Найтс», плей-офф НХЛ, 1/4 финала, четвёртый матч

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
13 мая 2025, вторник. 04:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Не начался
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: станет ли счёт равным?

Вратарь «Эдмонтона» Кэлвин Пикар стал сенсацией этого плей-офф: бэкап «нефтяников» заменил Стюарта Скиннера, помог команде отыграться с 0-2 в серии с «Лос-Анджелесом» и привёл команду к шести победам подряд. Однако в третьем матче из-за травмы Пикар помочь команде не мог, и со Скиннером в воротах «Ойлерз» уступили, пусть и после несчастного случая. Станет ли вратарский фактор решающим в четвёртой встрече?

Статистика плей-офф НХЛ
Нелепость, которая может перевернуть ход серии:
Вот это развязка! Автогол Драйзайтля принёс «Вегасу» победу на последней секунде
Вот это развязка! Автогол Драйзайтля принёс «Вегасу» победу на последней секунде

🏀 5:00: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Миннесота Тимбервулвз», НБА, плей-офф, 1/4 финала, четвёртый матч

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
13 мая 2025, вторник. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Не начался
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: чудо от «воинов»?

«Голден Стэйт» очень не хватает Стефена Карри. Травма главной звезды выбила команду из колеи. Четвёртый матч является одним из самых важных в серии с «Миннесотой». Отдав его, уже практически точно не вернутся с 1-3. Но на стороне «воинов» – домашний паркет и желание доказать, что и без Шефа они из себя что-то представляют. Батлер и Грин найдут управу на банду «волков»?

Статистика плей-офф НБА
Что творилось в третьем матче?
В нём проснулся хищник. Момент, который зажёг Энтони Эдвардса на великие дела
В нём проснулся хищник. Момент, который зажёг Энтони Эдвардса на великие дела

🎾12:00*: Лоренцо Музетти (Италия, 8) — Даниил Медведев (Россия, 10), Рим, четвёртый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

* Время матча может измениться и будет уточнено.

Рим (м). 4-й круг
13 мая 2025, вторник. 15:00 МСК
Лоренцо Музетти
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Интрига: выйдет ли Медведев во второй четвертьфинал Рима?

В 2023 году Даниил Медведев выиграл «Мастерс» в столице Италии, и пока это его первый и единственный титул на грунте. За исключением этого, Медведев не проходил в Риме дальше четвёртого круга. В этот раз Даниил попробует пробиться в 1/4 финала в матче с любимцем местной публики Лоренцо Музетти, серьёзно прибавившим в последнее время — итальянец сейчас входит в топ-10. В предыдущих двух очных встречах, состоявшихся в сезоне-2023, Медведев дважды обыграл Музетти, однако это было на харде, а не на грунте.

Рим-2025. Мужчины. Турнирная сетка
Вот чем хорош Музетти:
Медведева в Риме ждёт испытание. Его соперник взял медаль на ОИ и чуть не одолел Алькараса
Медведева в Риме ждёт испытание. Его соперник взял медаль на ОИ и чуть не одолел Алькараса

🎾12:00*: Карен Хачанов (Россия, 23) — Карлос Алькарас (Испания, 3), Рим, четвёртый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

* Время матча может измениться и будет уточнено.

Рим (м). 4-й круг
13 мая 2025, вторник. 12:00 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
1 2 3
         
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Интрига: победит ли Хачанов четырёхкратного чемпиона ТБШ?

Карен Хачанов ещё ни разу не выходил в четвертьфинал Рима. Чтобы пробиться в восьмёрку лучших на этот раз, Хачанову придётся прыгнуть выше головы. В соперниках у него будет четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» Карлос Алькарас. У испанца, занимающего третье место в рейтинге ATP, пока нет больших успехов в Риме, но его достижения на грунте говорят сами за себя — девять титулов, в том числе «Ролан Гаррос» и два «Мастерса». В личных встречах у них 4-0 в пользу Алькараса; кроме того, у Карена неутешительная статистика в матчах с топ-3 — две победы и 20 поражений.

Рим-2025. Мужчины. Турнирная сетка
Читайте большой эксклюзив с Хачановым:
«Не знал, что отец моего соперника — знаменитый футболист». Хачанов — на «Мастерсе» в Риме
Эксклюзив
«Не знал, что отец моего соперника — знаменитый футболист». Хачанов — на «Мастерсе» в Риме

🏒 19:00: «Динамо» СПб — «Торпедо-Горький», ВХЛ, плей-офф, 1/2 финала, седьмой матч

OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/2 финала. 7-й матч
13 мая 2025, вторник. 19:00 МСК
Динамо СПб
Санкт-Петербург
Не начался
Торпедо-Горький
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто выйдет в финал чемпионата России?

Путь нижегородского клуба в этом плей-офф крайне драматичен: команда прожила множество овертаймов и в полуфинале уже вытащила матч с 0-2 в серии с одним из главных фаворитов сезона. Питерское «Динамо» после вылета москвичей тоже получило усиление из игроков КХЛ: возможно, оно станет ключевым в решающие моменты?

Статистика плей-офф ВХЛ
Драматичная шестая игра:
«Торпедо-Горький» в овертайме победило «Динамо» СПб и сравняло счёт в серии плей-офф ВХЛ

🏒 19:00: «Локомотив» — «Трактор», КХЛ, плей-офф, финал, первый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
13 мая 2025, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто начнёт главные матчи года с победы?

Мы на пороге истории: у КХЛ точно будет новый чемпион, ну а для «Трактора» этот титул будет вообще первым в советской и российской истории. Прямо сейчас шансы команд кажутся вполне равными: глубина «Трактора» компенсируется обученностью «Локомотива», но оборонительная выучка и системность ярославцев могут уступить под напором челябинского прессинга.

Статистика плей-офф КХЛ
Почему этот финал так необычен:
Финал этого сезона КХЛ — уникальнейший в истории лиги. Такого пришлось ждать долгие 17 лет
Финал этого сезона КХЛ — уникальнейший в истории лиги. Такого пришлось ждать долгие 17 лет

🏀 20:00: «Локомотив-Кубань» — «Зенит», Единая лига, 1/2 финала, четвёртый матч

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
13 мая 2025, вторник. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: равный счёт или «Зенит» уйдёт в отрыв?

Домашний паркет придал сил «Локомотиву-Кубань». Кубанцы прервали серию из 25 побед «Зенита» в этом сезоне, попутно забрав третий матч в серии. Теперь нас ждёт как минимум пять противостояний в этой паре, но команда Андрея Ведищева может и вторую встречу в Краснодаре забрать. Если это случится, полуфинальная серия обретёт немалую интригу. Сине-бело-голубые показали плохую игру, пора делать выводы?

Статистика плей-офф Единой лиги
Разгневанный игрок:
Неадекватность легионера «Зенита». Потолок на арене проломил, а команду — подвёл
Видео
Неадекватность легионера «Зенита». Потолок на арене проломил, а команду — подвёл

🏒 21:20: Канада — Франция, чемпионат мира, групповой этап

💬 Матч с текстовой трансляцией

ЧМ-2025 . Группа A
13 мая 2025, вторник. 21:20 МСК
Канада
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сколько очков наберут канадские суперзвёзды?

Канаде очень повезло с календарём: он позволяет североамериканской сборной лишний раз обкатать связки, которые в большинстве случаев впервые выходят на лёд в таком составе. Одна из лучший версий «кленовых» на ЧМ начала турнир с 12 шайб в ворота Латвии и Словении. Французы чуть не испортили турнир финнам, но те нашли силы спастись с 1:3, играя с пустыми воротами.

Статистика ЧМ по хоккею
Гнев капитана канадцев:
Кросби вышел из себя в матче ЧМ! Кулаком снёс шлем латвийцу, а затем ударил его клюшкой
Кросби вышел из себя в матче ЧМ! Кулаком снёс шлем латвийцу, а затем ударил его клюшкой

🏒 21:20: Казахстан — Венгрия, чемпионат мира, групповой этап

ЧМ-2025 . Группа B
13 мая 2025, вторник. 21:20 МСК
Казахстан
Не начался
Венгрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто выиграет битву за выживание?

Формула чемпионата мира при равенстве очков ставит на первое место личные встречи — поэтому Казахстану ради сохранения путёвки в элите надо обязательно обыгрывать венгров. В прошлом году казахстанская сборная немало помучилась с другими выходцами из дивизиона 1А, поляками, обеспечив победу лишь в третьем периоде. Венгры же начали ЧМ с поражений, но пока они сражались с сильными командами.

Статистика ЧМ по хоккею
Первая победа соседей на ЧМ-2025:
Казахстан одолел сборную Норвегии на старте чемпионата мира — 2025

⚽️ 21:00: «Реал Сосьедад» — «Сельта», Испания — Примера, 36-й тур

Испания — Примера . 36-й тур
13 мая 2025, вторник. 21:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Не начался
Сельта
Виго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Реал Сосьедад» останется в борьбе за еврокубки?

У «Реала Сосьедад» ещё остаются шансы на попадание даже в Лигу Европы. Но для этого в следующем туре необходима победа над «Сельтой» (идёт как раз в зоне ЛЕ). Однако команда Клаудио Хиральдеса в гостях портила жизнь «Барселоне» (3:4) и «Реалу» (2:3). Так что в Стране Басков у «Сельты» есть неплохие шансы. Важнейшая игра для команды Арсена Захаряна (который, впрочем, не выйдет на поле).

Статистика испанской Примеры
«Сосьедад» расстаётся с главным тренером. Плохо ли это для Арсена?
В «Реале Сосьедад» — полная перезагрузка. Какое теперь будущее у Захаряна?
В «Реале Сосьедад» — полная перезагрузка. Какое теперь будущее у Захаряна?

⚽️ 22:30: «Севилья» — «Лас-Пальмас», Испания — Примера, 36-й тур

Испания — Примера . 36-й тур
13 мая 2025, вторник. 22:30 МСК
Севилья
Севилья
Не начался
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Севилья» отдалится от зоны вылета?

Представляете «Севилью» в Сегунде? А история возможна! За три тура до финиша андалусийцы занимают 16-е место, опережая зону вылета на четыре очка (у самих — 38). А в следующей встрече «Севилья» примет дома борющийся за спасение «Лас-Пальмас» (19-е место, 32 очка). В случае поражения команды Хоакина Капарроса перспектива отправиться во второй дивизион станет ещё реальнее. Страшно представить, что тогда устроят фанаты «Севильи».

Статистика испанской Примеры
болельщики «Севильи» — в ярости от результатов:
Фанаты «Севильи» штурмовали клубную базу. Полиции даже пришлось стрелять!
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Фанаты «Севильи» штурмовали клубную базу. Полиции даже пришлось стрелять!
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