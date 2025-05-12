«Трактор» похож на чемпионский «Авангард». У этих команд общая концепция и путь к финалу

Введение потолка зарплат здорово осложнило и изменило менеджерскую работу в КХЛ. Теперь даже создание дрим-тим, которой выглядел СКА в начале сезона, совсем не помогает выиграть, а подписание больших звёзд с большими контрактами может больно бить по качеству нижних звеньев. Грубый трансферный наскок теперь невозможен — это филигранная работа, где важна каждая деталь, и такая работа редко умещается в один сезон.

Алексей Волков уходил из «Авангарда» на фоне резкой критики и проклятий — не только со стороны предшественника Максима Сушинского, который назвал Волкова «мумией и номиналом», но и со стороны болельщиков. Те припоминали и многочисленных силовиков, заполонивших состав, и подписания типа Ивана Лисина, и вратарскую нестабильность после ухода Шимона Грубеца. В «Трактор» бывший вратарь приходил в тот момент, когда команда шла последней на Востоке и в итоге не попала в плей-офф. За два года Челябинск проделал путь ко второму в истории финалу.

Надо отметить, что принципы строительства этих команд во многом схожи. В чемпионском «Авангарде» не было суперзвёзд за огромные деньги. Рид Буше только дебютировал в КХЛ и приезжал если не в статусе кота в мешке, то точно не человеком, которому в этом межсезонье якобы готовы выложить 125 млн рублей. Оффершит Сергея Толчинского вышел недешёвым, но в супер-ЦСКА он играл 13 минут за матч и не всегда попадал в состав. Дамир Шарипзянов тоже не выезжал за пределы родного Нижнекамска, а присоединившийся к команде по ходу сезона Илья Ковальчук пропустил первую половину сезона на фоне слухов об уходе из хоккея.

Боссы чемпионского «Авангарда» Фото: Евгений Софийчук/ТАСС

Да, тот «Авангард» был сильной командой, но при этом с очень равномерно распределённым бюджетом и уровнем таланта. Самым дорогостоящим игроком был Алексей Емелин, получавший 60 млн в год, а сразу десяток хоккеистов умещались в вилку 40-55 млн. Буше, приезжавший в КХЛ вторым бомбардиром АХЛ, зарабатывал 50 млн в год. Конечно, рубль тогда был куда дороже, привезти игрока в Подмосковье было полегче, однако такая стратегия позволила создать состав, где в финале третьим звеном выходила тройка Толчинский — Семёнов — Хохлачёв.

«Трактор» строится по тем же самым принципам. Работа на дедлайне привела к тому, что даже в четвёртом звене челябинцев выходит лучший бомбардир прошлого сезона Остап Сафин. Летние трансферы позволили создать глубокую линию габаритных и работоспособных центров, которые умеют и забить «грязный» гол, и отпахать в обороне. С поправкой на инфляцию потолочная работа «Трактора» остаётся той же. По данным «СЭ», самый дорогой игрок команды — зарабатывающий 70 млн в год НСА Андрей Светлаков, в вилку 40-50 млн укладываются девять хоккеистов. Правда, теперь 50 млн платят уже не Риду Буше, а Бадди Робинсону: такой сейчас рынок.

Приглашение Бенуа Гру тоже вписывается в эту стратегию — пусть даже профиль у тренеров разный. Хартли брал титулы на всех уровнях (кроме сборной Латвии, однако её Боб выводил в плей-офф), имеет гигантский опыт в НХЛ и повидал звёзд всех типов, от Джо Сакика до молодого Джонни Годро. Гру же в основном работал с молодыми игроками, но он подходил этой команде по философии и по своему имиджу. Прессинг «Трактора»-2025 выглядит так же свежо, как и прессинг «Авангарда» в 2019-м, а прикалывающийся на пресс-конференциях франкофон, щедро раздающий игрокам выходные, может быть весьма жёстким без камеры.

Но самое удивительное — у этих команд очень схож даже путь к финалу. Тот «Авангард» шёл в плей-офф по восходящей. Серия с «Автомобилистом» закончилась в пяти матчах, однако после четырёх встреч счёт легко мог быть равным — вы можете помнить, как в «Авто» отреагировали на два удаления в концовке четвёртого матча, после которых счёт превратился из 2:0 в 2:2. Да и после второго матча в серии счёт тоже мог быть равным, но на помощь Хартли пришли зоркие видеотренеры из Латвии, которые дважды замечали офсайд в голах «Автомобилиста». Даже с учётом рассуждений о том, что «Авангард» играл вполсилы, команда прошла по грани.

«Металлург» во втором раунде начал со сверхагрессивного прессинга в первой игре: кажется, Хартли и его команда были просто в шоке от того, как быстро соперник действует. Даже после 1-2 в серии «Магнитка» собралась на четвёртую игру и вынесла омичей 7:1 на своей площадке. Правда, дикая игровая нестабильность той команды Воробьёва проявилась в ключевых встречах, когда «Авангард» уделал соперников без шансов и прошёл дальше.

Параллели с «Трактором» тоже найти легко. Мучения в серии с «Адмиралом» вызывали ещё и воспоминания о прошлогоднем бодании «Металлурга» с «Амуром», когда габаритная и злая дальневосточная команда закалила парней Разина силовой игрой. Здесь в решающий момент тоже не обошлось без ворчания о судействе: тот самый камбэк при 0:4 «Трактор» оформил во многом за счёт голов в большинстве — пусть удаления, после которых пришли голы, были неоспоримы даже на уровне плей-офф.

Бенуа Гру Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Серия с Минском тоже легко сопоставима со вторым раундом «Авангарда», только гостевые 1:7 превратились в ещё более жуткие 0:8 с таким же огромным количеством невынужденных дурацких ошибок на ровном месте. Ошибки, ошибки, ошибки — словно бы «Трактор» компенсировал ими свою правильную игру в регулярке. Логан Дэй, который взял два Кубка Колдера с фармом «Вашингтона», вообще выглядел человеком, впервые в жизни игравшим в плей-офф. Зак Фукале даже близко не напоминал человека, год назад тащившего команду два раунда.

И это куда-то исчезло и на поздних стадиях серии с Минском, и в серии с «Динамо» в полуфинале. Здесь параллели с «Авангардом» обрываются: серия с «Ак Барсом» в финале Востока стала одной из самых значимых в истории лиги — как по сюжету, так и по уровню игры, и по сопровождавшим серию информационным войнам. Ну а «Трактор» в финал вышел слегка буднично — даже с учётом того, что большинство коллег видели фаворитом полуфинала «Динамо».

А вот в финале «Трактор»-2025, как и «Авангард»-2021, ждёт команда Игоря Никитина. «Локомотив»-2025 от того ЦСКА, который несколько лет подряд не вылезал из финалов, отличается в первую очередь достаточно куцей скамейкой. У Ярославля есть четыре почти равных звена, однако когда случается хотя бы одна-две травмы, то заменяют отсутствующих юниоры или игроки, которые бо́льшую часть года проводили в ВХЛ. У ЦСКА возможности для ротации состава были пошире нынешнего «Локо»: правда, от 0 шайб в двух решающих матчах серии это не спасло.

Ну а успехи команд Волкова (как и чемпионство «Магнитки») вполне могут задать новый тренд: руководители поймут, что звёзды за 100+ млн в современной КХЛ чемпионство не выигрывают, а хорошее третье звено важнее, чем знакомые лица в первых двух звеньях. Остаётся только понять, сможет ли «Трактор» дотянуться до успеха «Авангарда».