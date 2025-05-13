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Итоги дня на чемпионате мира по хоккею 12 мая 2025 года, расписание, результаты, обзор, видео голов

Сухое поражение США и австрийская сенсация. Итоги дня на ЧМ по хоккею
Егор Торишный
Итоги дня на ЧМ по хоккею 12 мая 2025 года
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Комментарии
Швеция обыграла Финляндию, чехи разгромили датчан.

12 мая состоялся четвёртый игровой день чемпионата мира по хоккею — 2025. Подводим итоги четырёх прошедших в нём встреч.

Календарь чемпионата мира по хоккею
ЧМ-2025 . Группа A
12 мая 2025, понедельник. 17:20 МСК
Австрия
Окончен
3 : 2
Б
Словакия
1:0 Шнайдер (Вольф, Каспер) – 07:33     2:0 Каспер (Шнайдер, Унтервегер) – 11:22     2:1 Гонзек – 26:15     2:2 Сукель (Такач, Чайкович) – 50:53     3:2 Шнайдер – 65:00    

Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды Австрии и Словакии. Игра проходила на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция). Победу в серии буллитов одержала австрийская сборная со счётом 3:2.

На восьмой минуте Петер Шнайдер открыл счёт с передач Бернда Вольфа и Марко Каспера. На 12-й минуте Марко Каспер удвоил преимущество австрийцев с передач Петера Шнайдера и Клеменса Унтервегера. На 27-й минуте Самуэль Гонзек отыграл одну шайбу. На 51-й минуте Матуш Сукель с передач Самуэля Такача и Максима Чайковича сравнял счёт и перевёл игру в овертайм, где победителя выявить не удалось. В серии буллитов сильнее оказались австрийские хоккеисты. Надо отметить, что на последнем буллите, который исполнял Михал Криштоф, австрийский вратарь поставил ему подножку клюшкой. Судьи, посовещавшись, решили не наказывать Давида Киккерта, и серия послематчевых бросков завершилась со счётом 2:1.

Эта победа над Словакией стала для Австрии первой с ЧМ-2013 – тогда австрийцы также выиграли в серии буллитов (2:1).

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на канале IIHF Worlds в YouTube.

ЧМ-2025 . Группа B
12 мая 2025, понедельник. 17:20 МСК
США
Окончен
0 : 3
Швейцария
0:1 Риа (Берни) – 12:46     0:2 Зигенталер (Фиала, Мой) – 15:59     0:3 Кукан (Мальгин, Андригетто) – 51:51    

Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались сборные США и Швейцарии. Команды играли на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания). Победу одержали швейцарские хоккеисты со счётом 3:0.

Дамьен Риа открыл счёт на 12-й минуте встречи с передачи Яниса Мозера. На 16-й минуте Йонас Зигенталер с передач Кевина Фиалы и Тайлера Моя удвоил преимущество сборной Швейцарии. На 52-й минуте Дин Кукан с передач Дениса Мальгина и Свена Андригетто забросил третью шайбу и установил окончательный счёт в матче — 0:3.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на канале IIHF Worlds в YouTube.

ЧМ-2025 . Группа A
12 мая 2025, понедельник. 21:20 МСК
Финляндия
Окончен
1 : 2
Швеция
0:1 Карлссон (Густафссон, Рэймонд) – 04:45 (pp)     0:2 Бродин (Рэймонд) – 27:23     1:2 Песонен (Лехтонен, Бьёрнинен) – 53:04    

Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды Финляндии и Швеции. Игра проходила на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция). Победу одержала шведская сборная со счётом 2:1.

На пятой минуте Лео Карлссон открыл счёт с передач Эрика Густафссона и Лукаса Рэймонда. На 28-й минуте Юнас Бродин с передачи Лукаса Рэймонда забросил вторую шайбу шведов. На 54-й минуте Харри Песонен с передач Микко Лехтонена и Ханнеса Бьёрнинена сократил отставание финской команды и установил окончательный счёт в матче — 1:2.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на канале IIHF Worlds в YouTube.

ЧМ-2025 . Группа B
12 мая 2025, понедельник. 21:20 МСК
Чехия
Окончен
7 : 2
Дания
1:0 Нечас (Беранек, Гронек) – 23:35     2:0 Газда (Кодытек, Беранек) – 24:23     3:0 Пастрняк (Седлак, Владарж) – 33:52     4:0 Седлак (Пастрняк, Гронек) – 36:21     4:1 Олесен (Русселль, Йенсен) – 38:47     5:1 Нечас (Задина, Шпачек) – 44:32     5:2 Вайсе Матиасен (Йенсен, Олесен) – 46:24     6:2 Воженилек (Флек, Лауко) – 57:43     7:2 Червенка (Пастрняк, Седлак) – 59:01    

Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались сборные Чехии и Дании. Команды играли на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания). Победу одержали чешские хоккеисты со счётом 7:2.

На 24-й минуте Мартин Нечас открыл счёт с передач Ондржея Беранека и Филипа Гронека. Меньше чем через минуту Даниэль Газда удвоил преимущество чешской сборной с передач Петра Кодытека и Ондржея Беранека. На 34-й минуте Давид Пастрняк с передачи Лукаша Седлака забросил третью шайбу в ворота датчан. На 37-й минуте Лукаш Седлак упрочил преимущество своей команды с передач Давида Пастрняка и Филипа Гронека.

На 39-й минуте Ник Олесен отыграл одну шайбу с передач Патрика Русселля и Никласа Йенсена. На 45-й минуте Мартин Нечас забил пятый гол чехов с передачи Филипа Задины и Михаэля Шпачека. На 47-й минуте Кристиан Вайсе Матиасен забросил вторую шайбу в ворота чешской сборной с передач Никласа Йенсена и Ника Олесена.

На 58-й минуте Даниэль Воженилек забил шестой гол с передач Якуба Флека и Якуба Лауко. На последней минуте встречи седьмую шайбу в ворота датской команды забросил Роман Червенка с передач Давида Пастрняка и Лукаша Седлака.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на канале IIHF Worlds в YouTube.

Турнирная таблица ЧМ по хоккею

Матчи 13 мая

ЧМ-2025 . Группа B
13 мая 2025, вторник. 17:20 МСК
Норвегия
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2025 . Группа A
13 мая 2025, вторник. 17:20 МСК
Словения
Не начался
Латвия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2025 . Группа A
13 мая 2025, вторник. 21:20 МСК
Канада
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2025 . Группа B
13 мая 2025, вторник. 21:20 МСК
Казахстан
Не начался
Венгрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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