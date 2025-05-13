Сухое поражение США и австрийская сенсация. Итоги дня на ЧМ по хоккею

12 мая состоялся четвёртый игровой день чемпионата мира по хоккею — 2025. Подводим итоги четырёх прошедших в нём встреч.

Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды Австрии и Словакии. Игра проходила на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция). Победу в серии буллитов одержала австрийская сборная со счётом 3:2.

На восьмой минуте Петер Шнайдер открыл счёт с передач Бернда Вольфа и Марко Каспера. На 12-й минуте Марко Каспер удвоил преимущество австрийцев с передач Петера Шнайдера и Клеменса Унтервегера. На 27-й минуте Самуэль Гонзек отыграл одну шайбу. На 51-й минуте Матуш Сукель с передач Самуэля Такача и Максима Чайковича сравнял счёт и перевёл игру в овертайм, где победителя выявить не удалось. В серии буллитов сильнее оказались австрийские хоккеисты. Надо отметить, что на последнем буллите, который исполнял Михал Криштоф, австрийский вратарь поставил ему подножку клюшкой. Судьи, посовещавшись, решили не наказывать Давида Киккерта, и серия послематчевых бросков завершилась со счётом 2:1.

Эта победа над Словакией стала для Австрии первой с ЧМ-2013 – тогда австрийцы также выиграли в серии буллитов (2:1).

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на канале IIHF Worlds в YouTube.

Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались сборные США и Швейцарии. Команды играли на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания). Победу одержали швейцарские хоккеисты со счётом 3:0.

Дамьен Риа открыл счёт на 12-й минуте встречи с передачи Яниса Мозера. На 16-й минуте Йонас Зигенталер с передач Кевина Фиалы и Тайлера Моя удвоил преимущество сборной Швейцарии. На 52-й минуте Дин Кукан с передач Дениса Мальгина и Свена Андригетто забросил третью шайбу и установил окончательный счёт в матче — 0:3.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на канале IIHF Worlds в YouTube.

Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды Финляндии и Швеции. Игра проходила на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция). Победу одержала шведская сборная со счётом 2:1.

На пятой минуте Лео Карлссон открыл счёт с передач Эрика Густафссона и Лукаса Рэймонда. На 28-й минуте Юнас Бродин с передачи Лукаса Рэймонда забросил вторую шайбу шведов. На 54-й минуте Харри Песонен с передач Микко Лехтонена и Ханнеса Бьёрнинена сократил отставание финской команды и установил окончательный счёт в матче — 1:2.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на канале IIHF Worlds в YouTube.

Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались сборные Чехии и Дании. Команды играли на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания). Победу одержали чешские хоккеисты со счётом 7:2.

На 24-й минуте Мартин Нечас открыл счёт с передач Ондржея Беранека и Филипа Гронека. Меньше чем через минуту Даниэль Газда удвоил преимущество чешской сборной с передач Петра Кодытека и Ондржея Беранека. На 34-й минуте Давид Пастрняк с передачи Лукаша Седлака забросил третью шайбу в ворота датчан. На 37-й минуте Лукаш Седлак упрочил преимущество своей команды с передач Давида Пастрняка и Филипа Гронека.

На 39-й минуте Ник Олесен отыграл одну шайбу с передач Патрика Русселля и Никласа Йенсена. На 45-й минуте Мартин Нечас забил пятый гол чехов с передачи Филипа Задины и Михаэля Шпачека. На 47-й минуте Кристиан Вайсе Матиасен забросил вторую шайбу в ворота чешской сборной с передач Никласа Йенсена и Ника Олесена.

На 58-й минуте Даниэль Воженилек забил шестой гол с передач Якуба Флека и Якуба Лауко. На последней минуте встречи седьмую шайбу в ворота датской команды забросил Роман Червенка с передач Давида Пастрняка и Лукаша Седлака.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на канале IIHF Worlds в YouTube.

Матчи 13 мая