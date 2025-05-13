Овечкин наконец-то вколотил гол «Каролине»! Но сезон «Вашингтона» почти завершен?

Серия между «Вашингтоном» и «Каролиной» пока будто не рассчитана на широкого зрителя – ей нужен этакий хоккейный гик, который будет следить за откатами в средней зоне, форчеком и позиционной обороной.

Два дня назад серия переехала в Роли, но характер противостояния никак не поменялся. «Каролина» перетерпела напор гостей, а затем прибила соперника двумя голами во втором периоде.

По итогам первых трёх матчей каждый зритель для себя отлично уяснил – можно вставать ко второму периоду, в первом все равно будет 0:0. Однако сегодня всё пошло по другому сценарию. «Вашингтон» вновь активно начал, Протас уже на второй минуте попал в перекладину, но счёт открыла «Каролина» — Гостисбер удержал шайбу на синей линии, а затем удачно отправил её мимо Томпсона.

После того, как «Каролина» открыла счёт, «Вашингтон» утерял контроль над игрой, отдав хозяевам инициативу и позволив им всё больше и больше нагружать ворота Томпсона. В первой двадцатиминутке шайб больше не было, зато в начале второго «ураганы» увеличили преимущество благодаря попаданию Сета Джарвиса.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В момент, когда «Вашингтон» оказался на грани, игра раскрылась, а сами «столичные» впервые за шесть периодов забили – Мэтт Рой и Джейкоб Чикран соорудили шайбу. Правда, уже через несколько минут гости заигрались и дали выйти «один в ноль» Холлу – Тейлор не промахнулся.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А далее случилось то, что ждали все – Овечкин наконец-таки забил! Сделал он это при игре «5 на 3», мощно бросив в ближний угол.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Шайба капитана «Вашингтону» не помогла – «Каролина» забила ещё два гола и уверенно довела дело до победы. Александр Овечкин прервал голевую засуху, однако его команда все равно оказалась на краю пропасти – у «столичных» больше нет права на ошибку.

А ещё Ови отметился достижением – забросил 77-ю шайбу в матчах плей-офф и обогнал Марио Лемье по этому показателю.