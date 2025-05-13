Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Каролина — Вашингтон — 5:2, обзор матча, плей-офф НХЛ, Овечкин впервые за четыре матча забил, видео

Овечкин наконец-то вколотил гол «Каролине»! Но сезон «Вашингтона» почти завершен?
Максим Макаров
Овечкин забил «Каролине» в четвёртом матче
Аудио-версия:
Комментарии
Александр превзошёл Марио Лемье по результативности в матчах плей-офф.

Серия между «Вашингтоном» и «Каролиной» пока будто не рассчитана на широкого зрителя – ей нужен этакий хоккейный гик, который будет следить за откатами в средней зоне, форчеком и позиционной обороной.

Два дня назад серия переехала в Роли, но характер противостояния никак не поменялся. «Каролина» перетерпела напор гостей, а затем прибила соперника двумя голами во втором периоде.

По итогам первых трёх матчей каждый зритель для себя отлично уяснил – можно вставать ко второму периоду, в первом все равно будет 0:0. Однако сегодня всё пошло по другому сценарию. «Вашингтон» вновь активно начал, Протас уже на второй минуте попал в перекладину, но счёт открыла «Каролина» — Гостисбер удержал шайбу на синей линии, а затем удачно отправил её мимо Томпсона.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
13 мая 2025, вторник. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Гостисбер (Котканиеми, Робинсон) – 10:24     2:0 Джарвис (Ахо, Орлов) – 21:05     2:1 Чикран (Рой, Дюбуа) – 45:18     3:1 Холл (Рослович, Уокер) – 48:24     3:2 Овечкин (Строум, Чикран) – 52:14 (pp)     4:2 Уокер (Холл) – 56:45     5:2 Свечников (Мартинук, Стаал) – 57:39    

После того, как «Каролина» открыла счёт, «Вашингтон» утерял контроль над игрой, отдав хозяевам инициативу и позволив им всё больше и больше нагружать ворота Томпсона. В первой двадцатиминутке шайб больше не было, зато в начале второго «ураганы» увеличили преимущество благодаря попаданию Сета Джарвиса.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В момент, когда «Вашингтон» оказался на грани, игра раскрылась, а сами «столичные» впервые за шесть периодов забили – Мэтт Рой и Джейкоб Чикран соорудили шайбу. Правда, уже через несколько минут гости заигрались и дали выйти «один в ноль» Холлу – Тейлор не промахнулся.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А далее случилось то, что ждали все – Овечкин наконец-таки забил! Сделал он это при игре «5 на 3», мощно бросив в ближний угол.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Шайба капитана «Вашингтону» не помогла – «Каролина» забила ещё два гола и уверенно довела дело до победы. Александр Овечкин прервал голевую засуху, однако его команда все равно оказалась на краю пропасти – у «столичных» больше нет права на ошибку.

А ещё Ови отметился достижением – забросил 77-ю шайбу в матчах плей-офф и обогнал Марио Лемье по этому показателю.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android