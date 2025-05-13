«Эдмонтон» уверенно реабилитировался за ошибку Драйзайтля. «Вегас» уже ничто не спасёт?

«Рыцари» выглядят бледной тенью себя и находятся в шаге от вылета.

«Эдмонтон» был вправе надеяться на большее по итогам трёх матчей серии второго раунда Кубка Стэнли – 2025 с «Вегасом» – «нефтяники» забрали первые две встречи на выезде и при удачном раскладе могли закрывать противостояние за минимальное количество игр, да ещё и на своей площадке.

Финалисты прошлогоднего плей-офф даже вели со счётом 2:0 по ходу третьего матча, однако «Голден Найтс» удалось не только отыграть дефицит, но и вырвать победу и продлить серию как минимум на ещё одну игру в Неваде.

При чём сделали это «рыцари» в максимально драматичном стиле – менее чем за секунду до финальной сирены основного времени форвард «Ойлерз» Леон Драйзайтль срезал шайбу в собственные ворота после прострела Райлли Смита, чем и обеспечил столь необходимый результат сопернику.

Других надежд на возвращение в серию «Вегасу» в Альберте решили не давать – подопечные Криса Кноблоха, из-за травмы Кэлвина Пикара вынужденного вновь довериться зарекомендовавшим себя не лучшим образом по ходу этого Кубка Стэнли Стюарту Скиннеру, с самого начала четвёртой встречи сделали всё, чтобы не дать повториться результату двухдневной давности.

«Нефтяники» задавили оппонентов прессингом, который принёс плоды уже на второй минуте – Эвандер Кейн и Коннор Браун вдвоём буквально уничтожили форчеком пару обороны «рыцарей» Уайтклауд – Хаг, и 28-й номер «Ойлерз» вывел на бросок Адама Хенрика, в одиночестве находившегося на пятаке у ворот Адина Хилла. Тот медлить не стал и быстро направил шайбу в сетку.

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Практически это же трио в середине первого периода организовало и второй гол «Эдмонтона» в матче, только вместо Брауна в результативной атаке принял непосредственное участие Зак Хайман.

Автором точной шайбы вновь стал Хенрик, который во второй раз в матче переиграл Хилла благодаря броску из-под ноги. А сразу после взятия ворот в штрафной бокс отправились трое хоккеистов – бурное празднование Кейна привело к массовой потасовке, которая привела к удалению самого Эвандера, а также Дарнелла Нёрса и Кигана Колесара.

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При этом в промежутке между голами Хенрика зрители увидели и драку – Фредерик и Хаг скинули краги и устроили вполне неплохой бой. Который, как выяснилось, больше зарядил хоккеистов канадской команды.

Если стартовая двадцатиминутка осталась полностью за хозяевами, то во второй трети и команда Брюса Кэссиди начала подавать хоть какие-то признаки жизни. Однако от ещё одного пропущенного гола её это не уберегло – ближе к экватору матча Кейн получил пас от Коннора Макдэвида, протащил шайбу от своей синей линии и из левого круга вбрасывания бросил её прямиком в «домик» Хиллу.

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Вероятно, стоит напомнить, что 33-летний форвард пропустил весь регулярный сезон после операции на брюшной полости и впервые вышел на лёд лишь во втором матче серии с «Лос-Анджелесом». Однако в такой важной игре Кейн оформил 1+1, при этом и в первом голе канадец также принял довольно-таки деятельное участие.

У «Вегаса» же сегодня не получалось практически ничего – лишь в последней пятиминутке основного времени «рыцари» уже при снятом вратаре смогли организовать хоть какое-то серьёзное давление на ворота Скиннера, сегодня проведшего свой лучший матч в этом плей-офф.

Пробить его игрокам «Голден Найтс» так и не удалось – с 24 сейвами канадец оформил первый шат-аут в этом розыгрыше Кубка Стэнли, а «Эдмонтон» уверенно реабилитировался за ошибку Драйзайтля, победил со счётом 3:0 и повёл 3-1 в серии. У «рыцарей» осталась последняя попытка продлить сезон. Но по такому игровому преимуществу «Ойлерз» шансов на спасение у американцев, кажется, нет.