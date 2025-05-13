Гру пытается «лить масло по ушам» Никитину. Но в «Локомотиве» это давно проходили

В своё время руководивший «Авангардом» канадец Боб Хартли, будучи не только сильным тренером, но и хорошим психологом, сделал выводы из поражения от праймового ЦСКА в финале Кубка Гагарина. Возглавлял армейцев, напомним, Игорь Никитин. В итоге через два года омичи впервые в истории стали чемпионами КХЛ, а Хартли, тщательно изучив систему Никитина, оказался сильнее оппонента в главной серии сезона. После этого Никитина сенсационно уволили из ЦСКА (не простили поражения в финале), а Хартли в Омске носили на руках.

Однако вряд ли Бенуа Гру хочет пойти по стопам Никитина и выбрать себе аналогичную дорогу. В том плане, что проигрывать свой первый же финал Кубка Гагарина в дебютном сезоне на посту главного тренера «Трактора» канадец-франкофон не намерен. Тем более активно ходят слухи, что после нынешнего чемпионата при любом его исходе Гру покинет Челябинск. Значит, нужно выигрывать здесь и сейчас.

В этой связи сразу бросаются в глаза поведение и чрезмерная общительность рулевого уральцев в преддверии старта ключевого противостояния. Нет, ничего плохого Бенуа ни в коем случае не сказал и никак своего коллегу не обидел. Наоборот, североамериканец называет Игоря Валерьевича «очень интересным парнем», не стесняется комплиментов в адрес «Локомотива», но одновременно с этим пытается внести напряжение во вратарскую линию соперника. Оказать на неё давление через прессу.

БЕНУА ГРУ Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Я нахожусь в контакте со своими коллегами из Северной Америки, и мне звонят и задают вопросы в том числе и об игроках «Локомотива», как играет тот или иной хоккеист, однако я отвечаю, что я всё-таки тренер «Трактора», а не «Локомотива», но это знак, что в Ярославле команда и игроки хорошие. Однако при этом команда не без изъянов, как и мы. У них прекрасная оборона, но не могу сказать того же об их вратаре. Именно это едва не стало решающим фактором в серии с «Авангардом». Будем делать всё от нас зависящее, теперь перед нами задача сыграть и проверить вратаря нашего соперника», — заявил Гру журналистам.

Гру был очень общителен и на протяжении всей регулярки, проводил получасовые пресс-конференции, однако по большей части, как и Ги Буше из «Авангарда», лил «воду». То бишь говорил много, но в основном ни о чём. Теперь же высказывания стали более острыми и явно преследующими определённые цели.

Интересно, что в Ярославле на эти канадские штучки никак не отреагировали. Организация у железнодорожников строгая, тренерский штаб опытный, поэтому распыляться и тратить эмоции по пустякам в лучшей команде регулярного чемпионата точно не хотят.

«Не могу сказать, что мы недонастроились, просто масло масляное, которое лили нам по ушам, снизило градус. Этого было достаточно, чтобы все наши старые проблемы выскочили», — говорил в интервью мне Игорь Никитин после прошлогоднего проигранного «Металлургу» финала.

Тогда «Локомотив» тоже не хвалил только ленивый, успешный для ярославцев исход прогнозировался едва ли не всеми, но как в итоге вышло — мы прекрасно знаем. Конечно, подобных ошибок, в том числе психологического характера, Никитин и его помощники вместе со своей командой более допускать не намерены. Иначе велика вероятность заслушаться дифирамбы и наступить на те же грабли второй год подряд. Что ж, финальная серия начинается, так что ответы на все вопросы мы получим совсем скоро.