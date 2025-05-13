Вы могли забыть, что в КХЛ два Владимира Ткачёва. Но капитан «Трактора» напомнит о себе

Перед финалом Кубка Гагарина многие зрители, которые не так внимательно следят за хоккеем, откроют для себя интересный факт – в составе «Локомотива» и «Трактора» есть полные тёзки: нападающий Илья Николаев будет представлять Ярославль, а защитник Илья Николаев – Челябинск.

Куда более известной стала другая пара – двух Владимиров Ткачёвых. Правда, пока в Омске Владимир Ткачёв постепенно выходил на уровень одной из главных звёзд лиги, Владимир Ткачёв из «Трактора» всё реже заставлял о себе говорить и даже начал выпадать из состава.

Летом челябинский Ткачёв вполне может вернуться в родную Казань, но напоследок хочет взять Кубок для своей текущей команды в статусе капитана. Где ближе к решающим матчам плей-офф заново начал обретать себя.

Владимир Ткачёв Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Кого вы вспоминаете, когда речь идёт о «Тракторе»? Максим Шабанов, Виталий Кравцов, Александр Кадейкин. Хорошо, если зайти чуть дальше, наверняка назовёте Андрея Светлакова, Василия Глотова. Защитника Стивена Кэмпфера и вратаря Зака Фукале. И только потом, вероятно, очередь дойдёт до Владимира Ткачёва, между прочим, капитана команды и на данный момент – центра первого звена финалиста Кубка Гагарина этого года. Увы, Владимир сам виноват, что о нём так мало говорят. После удачного прошлого сезона в этом Ткачёв долго искал себя в системе Бенуа Гру. Франко-канадский тренер «Трактора» пробовал нападающего в различных сочетаниях и ролях, но в какой-то момент едва не сдался. Игровое время Владимира шло по нисходящей, Ткачёв плотно обосновался в четвёртом звене. Для Челябинска, который играет в топ-9, это не приговор, но в любом случае показатель того, что рассчитывает Гру уже на других людей.

На фоне игровых трудностей Владимира активизировались трансферные слухи. У Ткачёва последний год по контракту в Челябинске, и нападающего не против вернуть родной «Ак Барс», тем более если команду летом покинет Илья Сафонов, а договориться с Евгением Кузнецовым не получится. Для Казани крайне важно собрать команду с большим числом собственных воспитанников, и потеря Владимира до сих пор воспринимается болезненно. Родившийся в Киеве хоккеист всю сознательную жизнь провёл в Татарстане, пока в 2019 году его не обменяли в «Локомотив» на защитника Николая Аверина и нападающего Степана Санникова. Это едва ли не худшая сделка в карьере бывшего спортивного директора казанцев Рафика Якубова. В «Трактор» тогда перешли и другие игроки чемпионской обоймы – вратарь Эмиль Гарипов, защитник Альберт Яруллин. Гарипов уже завершил карьеру и получил приглашение на тренерский пост, Яруллин – вновь в «Ак Барсе» с 2024 года.

Владимир Ткачёв и Данис Зарипов Фото: ak-bars.ru

Позиция Ткачёва по поводу собственного будущего до конца не ясна. Он не против вернуться в Казань, однако в то же время и в Челябинске его всё устраивает. Затык в переговорах с клубом возник из-за нестабильной игры в текущем сезоне и непомерных (по мнению «Трактора») финансовых притязаний агента. Генеральному менеджеру Алексею Волкову и так предстоит ломать голову над тем, как удержать Шабанова и Кравцова, поэтому выделять большие бюджеты под продление Владимира, пока тот был в статусе четвёртого центра, никто не собирался. К тому же и отношения Ткачёва с Гру многие отмечали как не самые тёплые. Но всё изменил плей-офф. Опытный Владимир включился в самый нужный момент. По ходу серии с минским «Динамо» Ткачёва подняли в первое звено к Глотову и Коростелёву, и эта тройка сделала результат для Челябинска.

На фоне статистики Шабанова 8 (2+6) очков Владимира в 16 матчах не особо впечатляют, однако не надо забывать про большой объём черновой работы, которую выполняет хоккеист. Он встаёт на ключевые вбрасывания, выходит и в большинстве, и в меньшинстве. Гру активно использует Ткачёва для нейтрализации ведущих звеньев соперника. Не без участия Владимира незаметен на льду был Никита Гусев, чьих голов сильно не хватало «Динамо» в полуфинале. Важна роль Ткачёва и в раздевалке. К примеру, на правах капитана он нашёл нужные слова после поражения со счётом 0:8 в Минске. Рассказал историю о том, как он с «Ак Барсом» разнёс так без вариантов «Салават Юлаев», чтобы затем проиграть спустя сутки решающую седьмую встречу. «Трактор» тоже не развалился после разгрома и спокойно забрал серию в пяти матчах.

Владимир Ткачёв Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Будущее Владимира в «Тракторе» во многом сейчас зависит от результата финала с «Локомотивом». Если Челябинск возьмёт Кубок, а сам нападающий здорово себя проявит и против системы Игоря Никитина, то Волкову не останется ничего другого, кроме как соглашаться на любые условия агента Ткачёва – потери хоккеиста в этом случае ему не простят. В то же время и при потенциальных переговорах с Маратом Валиуллиным удачный финал будет важным козырем. Поэтому с мотивацией у Владимира проблем быть не должно, тем более что и к Ярославлю у Ткачёва есть свои вопросы. Своим в «Локомотиве» Владимир так и не стал, ему даже не предлагали продлить контракт и спокойно отпустили после сезона-2021/2022 свободным агентом. Тогда Ткачёва и подхватил «Трактор», предложив ему 75 млн рублей в год без учёта бонусов.

Действующее соглашение Владимира с Челябинском не многим дешевле – 65 млн. Ещё зимой «Трактор» не собирался предлагать больше 40 млн, а в дедлайн всерьёз думал об обмене игрока. Пусть агент спортсмена Александр Черных и называл все эти новости вбросом, мы прекрасно понимаем, что на пустом месте они не образуются. Главное, что сам хоккеист отреагировал на них правильным образом, и теперь слова Черных о дефиците центров на рынке уже не выглядят как попытка набить цену. Омский Владимир Ткачёв играет справа, но его роль в команде куда значительнее – и то новый генменеджер Алексей Сопин спит и видит, чтобы срезать ему контракт.

Споры о том, кто из Ткачёвых круче, идут давно, капитан «Трактора» на два года старше, поэтому у него долго была фора, однако последняя пара лет – явно за игроком «Авангарда». Только у него до сих пор нет Кубка Гагарина, а у Ткачёва в «Тракторе» отличный шанс добавить второй в коллекцию – первый он брал ещё в 2018-м с «Ак Барсом».