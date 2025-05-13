Расклад перед драфтом НХЛ — 2025. Первым уйдёт защитник, выбор русских придётся подождать?

Пока восемь команд ведут борьбу за Кубок Стэнли, остальные клубы НХЛ уже вовсю планируют стратегию на следующий сезон. Особенно те, кто не попал в плей-офф в принципе, ведь у них есть отличный шанс начать перестройку с мажорной ноты – высокого выбора на драфте.

От схемы, когда первой выбирает худшая команда регулярки, Гэри Беттмэн давно отказался, заменив её драфт-лотереей. Самый высокий шанс всё равно у тех, кто полностью провалился, но лотерея перед драфтом-2025 доказала, что бывает всякое – с трёхпроцентным шансом первый пик забрали «Айлендерс». Для ребят из Элмонта это большая удача, только драфт драфту рознь. Какие юниоры будут доступны для выбора сейчас и есть ли среди них потенциальные «некстваны»?

Ответим сразу – игроков уровня Сидни Кросби, Коннора Макдэвида и даже Коннора Бедарда на драфте-2025 не будет. Потенциально новым лицом лиги может стать Гэвин Маккенна, и почти наверняка его бы выбрали под первым номером уже сейчас. Но, увы для «Айлендерс», он выйдет на драфт только в 2026 году. Перевернуть траекторию движения франшизы одним выбором на этот раз не выйдет, однако серьёзно усилить команду – почему нет? Пока что у клуба нет даже генерального менеджера, контракт с Лу Ламорелло продлевать не стали, временно его обязанности исполняет операционный партнёр Джон Коллинз. Если до лета кандидатуру нового генерального менеджера не утвердят, то именно Коллинзу и придётся объявлять счастливчика, который будет выбран под первым номером. Вероятнее всего, им станет защитник Мэттью Шефер, по крайней мере именно он значится во всех скаутских рейтингах как фаворит.

Мэттью Шефер Фото: Dennis Pajot/Getty Images

Перспективы защитника оценить на юниорском уровне часто сложнее, чем игру нападающего и даже вратаря, к тому же, с учётом потребностей команды с Лонг-Айленда, им был бы куда полезнее яркий форвард в топ-6. Однако отказываться от Шефера будет глупо. Шикарное катание, чтение игры и первый пас. Мэттью не обладает убойным броском, по крайней мере не так часто его использует. Зато отлично умеет создавать моменты для других, двигать шайбу и выполнять много черновой работы. Шефер, в отличие от большинства защитников с высоким атакующим потенциалом, одинаково полезен как в чужой зоне, так и в своей. За счёт выносливости и габаритов он умело останавливает ведущих нападающих соперника как через командные взаимодействия, так и при игре один в один. Единственный тревожный момент – подверженность травмам. Мэттью уже к 17 годам пережил тяжёлый перелом ключицы и мононуклеоз.

Если всё сложится, Шеферу вполне по силам стать одним из ведущих защитников лиги. Единственное, вряд ли стоит ждать от него подвигов прямо здесь и сейчас – это, скорее, вложение в будущее, которое в полной мере себя проявит через несколько сезонов. Если же в «Айлендерс» хотят усиления уже на следующий год, чтобы вновь побороться за плей-офф, имеет смысл рискнуть и посмотреть в сторону нападающего Майкла Мисы. Высокий уровень Мисы легко доказывается хотя бы тем, что Майклу выдавали исключительный статус в канадской молодёжке – вопреки общим правилам, Мису допустили до игры в юниорской лиге Онтарио уже в 15 лет. Несколько лет в OHL показали, что сравнения с Макдэвидом и Бедардом для парня были тем ещё авансом, однако сказать, что Майкл потерялся, будет также неправильно.

Скорость и бросок — всё также при Мисе, к тому же за последний год он здорово прибавил при игре на вбрасываниях и в обороне, так что перед нами отличный центральный нападающий для первого звена команды НХЛ. Рассматривать его как чистого снайпера не стоит, голы для Майкла — скорее опция, но вот поставь рядом парня с поставленным броском и навыком вовремя открываться, и Миса будет регулярно доставлять ему шайбы на чистый лёд. Против игрока работают разве что его габариты, хотя и тут виднеется положительная тенденция.

Майкл Миса Фото: Dennis Pajot/Getty Images

Шансов у других игроков уйти под первым номером практически нет, хотя есть кого отметить. Например, шведа Антона Фронделля. Скауты сравнивают его с Микой Зибанеджадом – он здорово чувствует голевой момент и играет в силовой манере. В колледже Бостона растёт плеймейкер Джеймс Хэгенс, в лиге Квебека здорово смотрится Калеб Денуайе.

Наверняка проведёт ударную карьеру в НХЛ и брат Вильяма Эклунда Виктор. Парень выдал яркий сезон во второй по силе лиге Швеции и был бы рад в следующем году присоединиться к Вильяму в «Сан-Хосе», только едва ли «акулы» решатся потратить на него второй выбор. Среди лучших европейских юниоров выделяется и чех Радим Мртка, возможно, новый защитник поколения для этой страны, и швед Милтон Гестрин, уже в 18 лет демонстрирующий зрелый хоккей. И всё-таки россыпи очевидных талантов в 2025 году не наблюдается. Как и большого количества ярких россиян.

Антон Фронделль Фото: Michael Miller/Getty Images

Есть вероятность, что никто из представителей России так и не будет выбран в первом раунде, хотя шансы есть у двух воспитанников московского «Динамо» – Ивана Рябкина и Курбана Лиъматова. Рябкин играет в юниорской лиге США, а Лиъматов остался дома и даже успел дебютировать за основу бело-голубых в КХЛ.