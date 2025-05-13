13 секунд, изменившие всё! «Трактор» повёл в финале Кубка Гагарина

Неделю финалисты Кубка Гагарина тренировались, давали интервью и даже подкреплялись в фастфуде перед отъездом на матчи. Возможно, КХЛ стоило бы сдвинуть начало финала из-за раннего окончания полуфиналов, однако, с учётом всех концертов и майских праздников, сделать это было бы явно затруднительно. Оба соперника, в отличие от прошлого года, выходили на лёд «Арены 2000» «холодными».

«Локомотив» вернул в состав ценнейшего для своей системы игры Байрона Фрейза, который получил травму в Уфе. Этот шаг вытеснил из состава центра Илью Николаева — и Бенуа Гру как будто бы ответил на это, оставив в запасе защитника Илью Николаева. «Трактор» предпочёл классические 6+12 и сочетания если не устоявшиеся, то хотя бы более-менее логичные и имевшие какой-то опыт совместной игры.

Мы видели две версии «Локомотива»: прессинг-машина, которая затаптывает оппонента и толком не даёт ему переехать чужую синюю, а также более аккуратную и осторожную команду, которая прекрасно умеет удерживать преимущество. С первых минут в Ярославле хозяева выбрали вторую тактику: команда Никитина позволяла «Трактора» глубоко доставлять шайбу в свою зону, а угрозы около ворот Зака Фукале создавали в основном набросы от Мартина Герната или от других игроков сразу после входа в зону.

«Трактор» же владел территориальным преимуществом, создавал моменты, однако оборона «Локо» не гнулась — даже однократный прорыв Бадди Робинсона на пятак купировал Даниил Исаев. Гости провели две неплохие минуты в большинстве, не теряя инициативы, но реальный момент создали только под занавес двухминутки, когда Исаев отразил бросок Владимира Ткачёва, который целился в открытый угол. Красивое спасение заставило вспомнить слова Бена Гру про то, что вратаря «Локомотива» ещё толком не тестировали: не обернулись ли «игры разума» канадца в этом эпизоде против него?

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Этот момент в итоге как будто придал немного сил «Локомотиву», сильно уступавшему по броскам. Никитин часто ротировал тройки и довольно равномерно размазывал игровое время нападающих — возможно, благодаря сохранению сил ярославцы ближе к перерыву несколько активных смен всё-таки выдали. Однако «Трактор» не проиграл в первом периоде, и по меркам нынешнего плей-офф это для Челябинска почти победа.

«Трактор» в серии с «Динамо» показал, насколько убийственным может быть во вторых периодах, однако «Локомотив» тоже умеет зажимать соперника в зоне при дальней лавке. Здесь гости дали «Локо» два отличных подарка, дважды удалившись. Второй штраф вообще был моментом, за который обычно наказывают — челябинцы заигрались в позиционной атаке и запутались в смене, когда на льду оказалось сразу шесть человек. Но мощные щелчки хозяев шли мимо створа ворот.

Однако эти две минуты явно вымотали «Трактор»: челябинцы за несколько минут допустили несколько опасных контратак, где их выручали Фукале или штанга. Впрочем, гости пришли в себя и сами ответили очень опасной сменой — правда, она больше запомнится попыткой лакросса от Максима Шабанова, который через секунду отлетел от Александра Радулова. Ещё один мощный хит — уже от Егора Сурина — отправил на лёд Стивена Кэмпфера. Защитник, который успел поиграть и в финале Кубка Стэнли, ушёл в раздевалку: правда, уже в третьем периоде американец вернулся на лёд.

В прошлом финале первая шайба была заброшена лишь на отметке 42:59. Спустя год гол случился почти на той же отметке: и если обычно Шабанов создавал моменты для своих партнёров, то на этот раз уже лидер «Трактора» завершил комбинацию, где его партнёры поперечными передачами разорвали оборону «Локомотива».

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А через 13 секунд ситуация стала критической: сразу после вбрасывания «Локомотив» непривычно для себя не отработал в обороне на возврате, провалился позиционно, и Александр Кадейкин из прекрасной позиции (где его опять же нашёл Шабанов) удвоил счёт.

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Обескураженный «Локомотив» как-то проснулся только к середине периода — до этого момента до Фукале даже дальние броски не долетали. И всё шло у «Трактора» безоблачно, пока Логан Дэй не вспомнил о своих «подвигах» из первого раунда — защитник на ровном месте провёл бездумный силовой приём, где Артуру Каюмову прилетело в голову. «Трактору» очень повезло, что Георгий Иванов заступился за партнёра — обоюдное удаление урезало логичное пятиминутное большинство хозяев.

Правда, уже на первых секундах «трёхминутки» Максим Берёзкин добил шайбу с метра и предельно обострил интригу. Однако гости довольно спокойно отбивались и даже в концовке выстояли, несмотря на серию из проигранных вбрасываний при игре «5 на 6».

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«Трактор» снова показал свои лучшие качества и мало чем удивил. А вот что их соперники? С одной стороны, «Локомотиву» Никитина не впервой начинать серию плей-офф с поражения и провальной игры. С другой стороны, бо́льшую часть матча игра ярославцев в атаке до боли напоминала прошлогодний финал, где они за четыре встречи выдавили из себя три шайбы.