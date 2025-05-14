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Итоги дня на чемпионате мира по хоккею 13 мая 2025 года, расписание, результаты, обзор, видео голов

Во время матча сломался лёд, Казахстан сенсационно проиграл. Итоги дня на ЧМ по хоккею
Владимир Лаевский
Итоги дня на чемпионате мира по хоккею 13 мая 2025
Аудио-версия:
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Кросби продолжает тащить Канаду, Латвия одержала уже вторую победу на турнире.

13 мая состоялся второй игровой день чемпионата мира по хоккею — 2025. Подводим итоги четырёх прошедших в нём встреч.

Германия обыграла Норвегию и возглавила группу B на чемпионате мира 2025 года

Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались сборные Норвегии и Германии. Команды играли на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания). Победу одержала немецкая сборная со счётом 5:2.

ЧМ-2025 . Группа B
13 мая 2025, вторник. 17:20 МСК
Норвегия
Окончен
2 : 5
Германия
0:1 Эхлиз (Штюцле, Михаэлис) – 04:51     0:2 Михаэлис (Эхлиз, Вагнер) – 16:10 (sh)     1:2 Мартинсен (Брандсегг-Нюгор, Йоханнесен) – 19:50 (pp)     1:3 Стаховяк (Кагун) – 24:56     1:4 Самански (Райхель, Кельбле) – 26:46     2:4 Берглунд (Сальстен, Бакке Ольсен) – 47:07     2:5 Тиффельс (Кагун, Штюцле) – 59:43 (pp)    

Голами в составе сборной Германии отметились Ясин Эхлиз, Марк Михаэлис, Войцех Стаховяк, Джош Самански и Фредерик Тиффельс, забросивший шайбу в пустые ворота. За норвежскую сборную голы забили Андреас Мартинсен и Якоб Берглунд.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Таким образом, Германия победила во всех трёх своих встречах в основное время и с девятью очками возглавила группу B.

Примечательно, что первый период матча между Норвегией и Германией был прерван из-за огромной ямы во льду. За 3,5 минуты до конца игрового отрезка встреча была остановлена. У борта образовалась огромная яма, кусок льда оказался отколот. Арбитры приняли решение не доигрывать первый период и отпустить команды в раздевалки, пока работники арены устраняют проблемы со льдом. Оставшееся время перешло во второй игровой отрезок.

Проблемы со льдом

Проблемы со льдом

Фото: Кадр из трансляции

Сборная Латвии обыграла Словению в матче чемпионата мира — 2025

Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды Словении и Латвии. Игра проходила на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция). Победу одержали латвийские хоккеисты со счётом 5:2.

ЧМ-2025 . Группа A
13 мая 2025, вторник. 17:20 МСК
Словения
Окончен
2 : 5
Латвия
1:0 Махковец (Симшич) – 22:40     1:1 Рубинс (Эгле, Андерсон) – 28:50     1:2 Равинскис (Тралмакс, Якс) – 32:02     1:3 Дзиеркалс (Андерсон, Комулс) – 32:23     2:3 Грегорц (Мацух) – 32:54     2:4 Лочмелис (Мамчицс, Тралмакс) – 33:45     2:5 Тралмакс (Рубинс) – 54:16    

Заброшенными шайбами в составе сборной Латвии отметились Кристиан Рубинс, Анри Равинскис, Мартиньш Дзиеркалс, Данс Лочмелис и Эдуард Тралмакс. За словенскую сборную голы забили Марцель Махковец и Блаж Грегорц. Отметим, что счёт во встрече на 23-й минуте открыла сборная Словении.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Латвия одержала свою вторую победу в трёх сыгранных матчах в группе А. Словения уступила во всех трёх встречах.

Первый гол Кросби на ЧМ-2025 помог сборной Канады разгромить Францию

Вчера, 13 мая, на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме, Швеция, состоялся матч между сборными Франции и Канады в рамках чемпионата мира — 2025 по хоккею. Встреча команд группы А закончилась разгромной победой канадцев со счётом 5:0.

ЧМ-2025 . Группа A
13 мая 2025, вторник. 21:20 МСК
Канада
Окончен
5 : 0
Франция
1:0 Хорват (Фёрстер) – 06:32     2:0 Кайлли (Джонсон, О'Райлли) – 12:11     3:0 Кросби (Монтур) – 37:31 (pp)     4:0 Хорват (Конечны, Маккиннон) – 43:57 (pp)     5:0 Монтур (Хэйтон, Шенн) – 51:05    

Первым голом на турнире отметился капитан сборной Канады Сидни Кросби, реализовавший большинство. Дублем отметился нападающий Бо Хорват. Ещё по шайбе забросили Уилл Кайлли и Брэндон Монтур. Голкипер канадской сборной Джордан Биннингтон записал на свой счёт «сухой» матч.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Сборная Канады выиграла все три своих матча в основное время и возглавила группу А. Франция потерпела три поражения в трёх встречах.

Сборная Казахстана уступила Венгрии на групповом этапе чемпионата мира — 2025

Вчера, 13 мая, на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге, Дания, состоялся матч группы B в рамках чемпионата мира — 2025 по хоккею между сборными Венгрии и Казахстана. Встреча закончилась победой венгерской команды со счётом 4:2.

ЧМ-2025 . Группа B
13 мая 2025, вторник. 21:20 МСК
Казахстан
Окончен
2 : 4
Венгрия
0:1 Хари (Нильссон, Хорват) – 00:15     0:2 Тербоч (Хорват, Сенгот) – 18:31     1:2 Михайлис (Шестаков) – 34:32 (pp)     1:3 Галло (Хари, Эрдей) – 40:14     1:4 Винце (Папп, Хари) – 43:35 (pp)     2:4 Орехов (Шестаков) – 59:01 (pp)    

Сборная Венгрии открыла счёт уже на 15-й секунде матча — отличился Янош Хари. Ещё по шайбе в составе венгерской команды забросили Иштван Тербоч, Вильмош Галло и Петер Винце. Голы в составе сборной Казахстана забили Никита Михайлис и Валерий Орехов.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Сборная Казахстана потерпела второе поражение в трёх матчах на групповом этапе. Сборная Венгрии одержала первую победу в группе В.

Турнирная таблица ЧМ-2025

Матчи 14 мая

ЧМ-2025 . Группа B
14 мая 2025, среда. 21:20 МСК
Казахстан
Не начался
Дания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2025 . Группа A
14 мая 2025, среда. 17:20 МСК
Словакия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2025 . Группа B
14 мая 2025, среда. 17:20 МСК
США
Не начался
Норвегия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2025 . Группа A
14 мая 2025, среда. 21:20 МСК
Латвия
Не начался
Швеция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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