Кросби продолжает тащить Канаду, Латвия одержала уже вторую победу на турнире.

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Во время матча сломался лёд, Казахстан сенсационно проиграл. Итоги дня на ЧМ по хоккею

13 мая состоялся второй игровой день чемпионата мира по хоккею — 2025. Подводим итоги четырёх прошедших в нём встреч.

Германия обыграла Норвегию и возглавила группу B на чемпионате мира 2025 года

Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались сборные Норвегии и Германии. Команды играли на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания). Победу одержала немецкая сборная со счётом 5:2.

Голами в составе сборной Германии отметились Ясин Эхлиз, Марк Михаэлис, Войцех Стаховяк, Джош Самански и Фредерик Тиффельс, забросивший шайбу в пустые ворота. За норвежскую сборную голы забили Андреас Мартинсен и Якоб Берглунд.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Таким образом, Германия победила во всех трёх своих встречах в основное время и с девятью очками возглавила группу B.

Примечательно, что первый период матча между Норвегией и Германией был прерван из-за огромной ямы во льду. За 3,5 минуты до конца игрового отрезка встреча была остановлена. У борта образовалась огромная яма, кусок льда оказался отколот. Арбитры приняли решение не доигрывать первый период и отпустить команды в раздевалки, пока работники арены устраняют проблемы со льдом. Оставшееся время перешло во второй игровой отрезок.

Проблемы со льдом Фото: Кадр из трансляции

Сборная Латвии обыграла Словению в матче чемпионата мира — 2025

Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды Словении и Латвии. Игра проходила на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция). Победу одержали латвийские хоккеисты со счётом 5:2.

Заброшенными шайбами в составе сборной Латвии отметились Кристиан Рубинс, Анри Равинскис, Мартиньш Дзиеркалс, Данс Лочмелис и Эдуард Тралмакс. За словенскую сборную голы забили Марцель Махковец и Блаж Грегорц. Отметим, что счёт во встрече на 23-й минуте открыла сборная Словении.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Латвия одержала свою вторую победу в трёх сыгранных матчах в группе А. Словения уступила во всех трёх встречах.

Первый гол Кросби на ЧМ-2025 помог сборной Канады разгромить Францию

Вчера, 13 мая, на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме, Швеция, состоялся матч между сборными Франции и Канады в рамках чемпионата мира — 2025 по хоккею. Встреча команд группы А закончилась разгромной победой канадцев со счётом 5:0.

Первым голом на турнире отметился капитан сборной Канады Сидни Кросби, реализовавший большинство. Дублем отметился нападающий Бо Хорват. Ещё по шайбе забросили Уилл Кайлли и Брэндон Монтур. Голкипер канадской сборной Джордан Биннингтон записал на свой счёт «сухой» матч.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Сборная Канады выиграла все три своих матча в основное время и возглавила группу А. Франция потерпела три поражения в трёх встречах.

Сборная Казахстана уступила Венгрии на групповом этапе чемпионата мира — 2025

Вчера, 13 мая, на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге, Дания, состоялся матч группы B в рамках чемпионата мира — 2025 по хоккею между сборными Венгрии и Казахстана. Встреча закончилась победой венгерской команды со счётом 4:2.

Сборная Венгрии открыла счёт уже на 15-й секунде матча — отличился Янош Хари. Ещё по шайбе в составе венгерской команды забросили Иштван Тербоч, Вильмош Галло и Петер Винце. Голы в составе сборной Казахстана забили Никита Михайлис и Валерий Орехов.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Сборная Казахстана потерпела второе поражение в трёх матчах на групповом этапе. Сборная Венгрии одержала первую победу в группе В.

Матчи 14 мая