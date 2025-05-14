«Финская мафия» «Далласа» выносит победителя регулярки НХЛ! С финалистами Запада всё ясно?

«Звёзды» находятся в шаге от третьего полуфинала Кубка Стэнли за три года.

Если бы в НХЛ существовала награда за лучший переход сезона, то в этом году её бы стоило вручить «Далласу» и лично Джиму Ниллу за приобретение Микко Рантанена. В плей-офф финн как никто другой подходит под определение «икс-фактор» – он включился в решающей части серии с «Колорадо» и помог «звёздам» выбить его бывший клуб; он начал противостояние с «Виннипегом» с хет-трика, который помог «Старз» забрать важную победу в гостях, и он же стал главным действующим лицом третьего матча, набрав очередные три очка в свою копилку.

К четвёртой игре с «Джетс» Рантанен подходил в качестве лучшего снайпера (9 голов) и бомбардира (18 очков) нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли – в предварительном голосовании на «Конн Смайт» он наверняка занял бы первое место. Второго в списке самых результативных хоккеистов «Далласа» Роопе Хинца Микко к началу игрового дня опережал аж на восемь очков – такое влияние очень сложно переоценить.

Финн уже вошёл в историю клуба: Рантанен стал первым игроком в истории «Далласа» с 18 очками в 10 играх плей-офф

Впрочем, не Рантаненом единым хороши эти «звёзды». У техасцев отлично играют спецбригады – лучшим меньшинством из всех участников плей-офф обладает только «Каролина», а по реализации большинства «Старз» и «Харрикейнз» держат первенство среди оставшихся в погоне за трофеем команд. Да и на последнем рубеже у подопечных Питера Дебура порядок – Джейк Эттингер входит в число лидеров и по проценту отражённых бросков, и по надёжности.

Сегодня и без того зарекомендовавшая себя с хорошей стороны команда получила долгожданное усиление – в основу «Далласа» вернулся ключевой защитник Миро Хейсканен, не игравший из-за травмы колена аж с 28 января. Стоит ли говорить, что с ним в обойме «Старз» представляют ещё большую угрозу для «Виннипега», который в этом плей-офф до сих пор не знал вкуса победы на выезде.

Возможно, сами «реактивщики» испугались игры против Хейсканена – иначе как объяснить, что имевшийся в первом периоде выход четыре в один именно против финского защитника они не довели даже до броска в створ?

«Звёзды» к тому времени уже вели в счёте – другой представитель «Финской мафии» «Далласа» Микаэль Гранлунд в своей зоне получил шайбу от Томаса Харли, практически без сопротивления прошёл через всю площадку и бросил мимо Коннора Хеллебайка, реализовав первое же большинство своей команды.

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Едва ли не тут же болельщики «Далласа» начали скандировать «Эттингер лучше» – в исполнении голкипера «Старз» чуть ранее уже был отличный сейв, а вот страж ворот «Джетс» свою команду не выручил. При этом за стартовые 20 минут у Джейка было в два раза больше работы, чем у Коннора – гости нанесли 10 бросков в створ, а хозяева только пять.

На второй период канадцы вышли при численном преимуществе благодаря удаления Тайлера Сегина – и, как и их оппоненты, смогли этим преимуществом воспользоваться. Николай Элерс хитрым броском застал врасплох Эттингера, который на такую наглость от датчанина среагировать уже не успел.

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Хорошие шансы выйти вперёд до второго перерыва были и у тех, и у других, но удачливее в этом оказалась команда Питера Дебура. За две минуты до ухода в раздевалки о себе напомнил Рантанен – он перехватил шайбу в своей зоне и отправил в отрыв Гранлунда. Тот убежал к чужим воротам с Хинцем, но делиться не стал и всё сделал сам – 2:1.

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И он же в середине третьего периода стал автором второго хет-трика «Далласа» в этой серии – за считанные секунды до конца двойного малого штрафа Хейдна Флёри Микаэль в касание завершил передачу Хейсканена. «Финская мафия» «Старз» выносит победителя регулярки – 8 из первых 11 шайб «звёзд» в этой серии забросили представители Суоми!

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Сил, чтобы отыграться, у «Виннипега» уже не хватило – «Даллас» победил со счётом 3:1 и сделал его таким же и в серии. С учётом того, что в параллельной серии «Эдмонтон» обыгрывает «Вегас» с аналогичным счётом, возникает вопрос – с финалистами Западной конференции уже всё ясно?