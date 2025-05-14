Овечкин, спасибо за сезон? Как «Вашингтону» спасти серию с «Каролиной»

«Столичные» стоят на грани вылета, у них больше нет права на ошибку.

«Вашингтон» завершил регулярный чемпионат лидером Востока и без особого труда разделался с «Монреалем» в первом раунде. «Каролина» стала лишь четвёртой в конференции, но также не испытала проблем в серии с «Нью-Джерси».

Несмотря на примерно равные условия (и даже небольшое преимущество «столичных» как второй команды всея регулярки), перед стартом второго раунда североамериканские журналисты отдавали преимущество полностью «ураганам». Вера в «ураганов» была настолько сильна, что шансы «Кэпиталз» на проход в полуфинал Кубка Стэнли оценивались как самые низкие среди всех участников этой стадии.

Удивительно? Да.

Было. До того, как началась серия.

После четырёх матчей «Каролина» ведёт — 3-1. Но главное: счёт даже не отражает то, насколько на самом деле «Харрикейнз» переигрывают «столичных». Последние два матча остались за «ураганами» с общим результатом 9:2.

Ситуация «Вашингтона» кажется безвыходной. Однако так ли всё плохо для «Кэпиталз» на самом деле? Давайте разберёмся, за счёт чего команда Александра Овечкина ещё может зацепиться за серию.

Внимательнее относиться к своим шансам, особенно в начале матча

Казалось бы, более базовой и даже банальной вещи и не скажешь, однако, несмотря на абсолютную мощь «Каролины», бросается в глаза, как «Вашингтон» сам отдаёт игру сопернику.

«Столичные» обычно проводят сильный старт встречи, и именно это может стать их козырем. Осталось только начать реализовывать свои шансы.

В четвёртом матче «Вашингтон» за стартовые шесть с половиной минут «Кэпс» переиграл соперника по количеству голевых моментов — 7:1, а также моментов с высокой опасностью — 3:0. Но ни один из этих шансов не получилось трансформировать в голы. Более того, если в третьем матче «столичные» просто переиграли соперника в стартовой 20-минутке (опять-таки, не смогли конвертировать своё преимущество в то, что будет отражено на табло), то в четвёртом достаточно быстро упустили инициативу. Именно перехват контроля над ходом встречи позволил «Каролине» создать свои опасные моменты, а впоследствии и забить.

Игроки «Каролины» Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

К слову, именно в последней встрече зрители впервые увидели шайбу в стартовой 20-минутке. До этого дебютный гол неизменно забивался во втором периоде. Может быть, такой факт — следствие игровых стилей команд, однако кажется, что рецепт успеха «Вашингтона» кроется именно где-то здесь. Конвертируйте преимущество в начале матча в голы — и тогда игра пойдёт по совершенно другому сценарию.

Игра в большинстве

За четыре матча серии «Кэпиталз» 12 раз сыграли в большинстве, при этом забить смогли лишь дважды. Процент реализации составляет всего 17%, что ничтожно мало для такой мастеровитой команды и напряжённой серии.

Конечно, игра в неравных составах сама по себе может и не стать решающим фактором, но для этого нужно переигрывать соперника — или хотя бы играть с ним на равных — в формате «пять на пять». А вот с этим у «Вашингтона» большие проблемы. «Столичные» абсолютно уступают «Каролине» при игре в равных составах. Они могли бы надеяться на большинство, но этот компонент пока серьёзно подводит «Кэпиталз».

Именно четвёртый матч стал апогеем неудач команды Овечкина. При пяти попытках «Вашингтон» сумел реализовать лишь одну. Да, гол капитана состоялся вовремя и позволил команде вплотную приблизиться к сопернику, оставив шансы на камбэк, однако не будем забывать о двух подряд удалениях, включая 2+2 Джордана Мартинука, во второй половине первого периода. К тому моменту «столичные» уже проигрывали — 0:1, поэтому реализуй они хотя бы одну возможность — и матч пошёл бы совершено по иному сценарию.

Гол Овечкина при 1:3 был важен, но шайба в большинстве в первом периоде позволила бы сравнять счёт и уже не гнаться за соперником. А так, «Вашингтон» не смог использовать свой шанс, а всего через 41 секунду после выхода на лёд Мартинука пропустил вторую шайбу — в этот момент игра фактически была завершена.

«Удушающее меньшинство встретилось с унылой игрой в большинстве. Вопиющая упущенная возможность для команды, которая почти гарантированно проигрывала в битвах «пять на пять», — так высказался журналист The Athletic Шон Гентайлл.

Это касается всей серии в целом. «Вашингтон» играет недостаточно активно и создаёт недостаточно опасных моментов при игре в большинстве. А те, что всё-таки создаёт, не могут поставить Фредерика Андерсена и всю оборону «ураганов» в тупик.

Идеальным вариантом для «столичных» было бы налаживание игры в равных составах, но исправить этот компонент в сжатые сроки вряд ли возможно. Зато подправить большинство — если учесть, какие мастеровитые игроки есть у «Кэпс» в составе — вполне реально. «Каролина» не отличается строгой дисциплинированностью, поэтому у «Вашингтона» точно будут шансы. Смогут ими воспользоваться — продлят серию.

Игра нижних звеньев

Конечно, лидеры «Вашингтона» пока, мягко говоря, не блещут, но при этом они всё равно оказывают какое-то влияние на игру команды. А вот нижние звенья проваливают серию.

Четвёртый матч стал кошмаром для третьей тройки в лице Ника Дауда, Брэндона Дьюхейма и Энтони Бовиллье. Первые двое получили «-2» в графу «плюс/минус». Четвёртое звено также показало себя довольно-таки слабо: именно Ларс Эллер и Райан Леонард стали «соучастниками» первого гола «Каролины».

Райан Леонард Фото: Bruce Bennett/Getty Images

В третьей встрече, когда тренерский штаб «Вашингтона» усадил на лавку своего проспекта, выпустив вместо него Тейлора Рэддиша, «ураганы» полностью переиграли — даже уничтожили — четвёртую тройку в лице как раз Рэддиша, Эллера и Эндрю Манджапане. При игре «пять на пять» с этим звеном на льду «столичные» были уничтожены: «Харрикейнз» оказались куда лучше в попытках бросков (19:4), голевых моментах (9:1) и моментах с высокой степенью опасности (3:1). Каждый игрок третьей тройки в лице Дауда, Дьюхейма и Бовиллье схватил по «-2». Полнейший провал хоккеистов «Кэпс».

Даже во втором, победном, матче тренерскому штабу «Вашингтона» пришлось сократить время Эллера, сыгравшего всего чуть больше девяти минут — при своей норме в 11-12.

Нельзя вешать всех собак на нижние звенья «столичных», но их игра — это серьёзная проблема и головная боль для «Кэпиталз». Они мало создают (ноль голов и один ассист на семерых), ошибаются, уступают в борьбе и периодически «привозят» в свои ворота.

Тренерскому штабу «Вашингтона» не позавидуешь: они явно ограничены в своих действиях. Команде явно не хватает центральных нападающих, и сейчас это ощущается сильнее всего. Поэтому теперь Спенсеру Карбери с его помощниками не остаётся ничего, кроме качественной работы с теми, кто есть в составе. Возможно, кому-то нужны индивидуальные беседы и разборы (или отдых), а кому-то — новые партнёры по звену.

Главное — прямо сейчас нижние звенья проваливают серию, и с этим точно необходимо что-то делать. Да и самим хоккеистам, как говорится, нужно посмотреть на себя в зеркало. Такую игру мог простить «Монреаль», но «Каролина» сожрёт с потрохами и накажет за каждую ошибку.

Фактор Овечкина

Капитан «Вашингтона» также пока проваливает серию с «Харрикейнз». Ови только в четвёртом матче разрядил свой смертоносный бросок, но в остальном он находится в тени. В последней встрече, несмотря на гол, он схватил «-1». Да и бросает не так часто. В двух матчах он уходил с тремя бросками, ещё в одном — с четырьмя, а в первом и вовсе попал в створ лишь раз.

Интересно последить и за его игровым временем. В четвёртом матче он провёл на льду 19:58, но это связано с большим количеством удалений у «Каролины». А во втором, единственном победном, Овечкин сыграл меньше всего — 14:36.

Главная проблема, однако, в том, что сам Александр всё больше напоминает себя образца прошлого плей-офф. Он мало хитует, редко выходит победителем из битв за шайбу, бросает нечасто, а если и бросает, то не особо опасно. Капитан не зажигает своих одноклубников, не воодушевляет и не ведёт их за собой.

Показателен пример с его на данный момент единственным голом. Понятно, что «Вашингтон» тогда проигрывал — 1:3 и поводов для радости было немного, но обычно Овечкин очень активно реагирует на шайбы. Было ощущение, что первый гол в серии, который при этом помог вплотную приблизиться к сопернику, должен был вызвать у Александра куда больше эмоций. Разница слишком уж бросается в глаза.

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Есть ощущение, что такая сдержанность — это то, что явно не свойственно Ови. Подобная реакция была бы приемлема, если бы ситуация располагала к умеренности в демонстрации эмоций — например, если бы «Вашингтон» разгромно выигрывал или проигрывал. Но не при 2:3 в матче, который может стать поворотным в серии.

Ситуация с голом — лишь одна из многих. Кажется, будто Овечкин подустал. Всё-таки сезон был длинным и истощающим. Но весь этот год команда подпитывалась эмоциями своего капитана, именно он дарил ей второе дыхание даже в тяжёлые моменты. Сейчас этого не хватает. Поэтому Алекс должен «проснуться», выжать из себя последнее, пока сезон официально не подошёл к концу для него и его команды.

Конечно, все ждут голов от Ови, но сейчас он может помочь «Вашингтону» и по-другому. Он же капитан и духовный лидер «столичных». Поэтому нужно дать искру команде — а дальше уже и товарищи не должны подвести.