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Скандал с Матвеем Мичковым в Дубае: попал в аварию, забрали паспорт, вымогают деньги, что известно

Скандал с русской звездой НХЛ. У Мичкова после ДТП забрали паспорт и требуют миллионы?
Егор Торишный
Скандал с Матвеем Мичковым в Дубае: подробности
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Что известно о приключениях Матвея в Дубае.

Лидер «Филадельфии» и молодая российская звезда НХЛ Матвей Мичков попал в неприятную историю. Он стал участником дорожно-транспортного происшествия на арендованной машине в Дубае. Компания по аренде автомобиля требует от него 10 млн рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Sport Baza.

По информации источника, Матвей и его друг арендовали BMW 430 3 мая. Согласно документации, аренда оформлена на Мичкова, но право управления также имел и его друг. Несколько дней спустя они попали в аварию. По предварительным данным, за рулём находился друг хоккеиста, в то время как сам Мичков сидел на переднем пассажирском сиденье.

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Неизвестно, была ли машина застрахована. Тем не менее, как говорит представитель Мичкова, арендаторы требуют с него $ 100 тыс. за повреждённый автомобиль. Ситуация усложняется тем, что паспорта обоих россиян остались у владельца прокатной компании.

Адвокат Шук Аль-Катири, представляющий интересы российского нападающего «Филадельфии Флайерз» Матвея Мичкова, высказался о ситуации с ДТП, произошедшим с хоккеистом и его другом в Дубае.

«Мичков находился на месте пассажира, а водитель был в трезвом состоянии. Тест на алкоголь у Матвея не брали, при этом он тоже ничего не пил. С точки зрения законов ОАЭ к нему нет никаких вопросов.

Более того, владельцы сервиса незаконным образом удерживают паспорта двух граждан Российской Федерации. И вот это является преступлением по законам ОАЭ. Тем более хозяева сервиса вымогали у Матвея порядка $ 100 тыс. для того, чтобы информация о нём не разошлась в СМИ. На сегодняшний день это дело передано в прокуратуру Дубая», — приводит слова Шук аль Катири Sport Baza.

Журналист Кевин Курц из The Athletic, освещающий жизнь «Флайерз», сообщил, что в клубе знают об инциденте, а также подтверждают, что в нём никто не пострадал, а Мичков не находился за рулём автомобиля.

Матвей Мичков

Матвей Мичков

Фото: Mitchell Leff/Getty Images

Вокруг этой истории уже скопилось много слухов и непроверенной информации, но если опираться только на факты, то получается вот что. Машина, где Мичков ехал на пассажирском сидении, попала в аварию, сам Матвей не пострадал. Однако факт в том, что аренда машины была оформлена на хоккеиста, и, соответственно, ему и отвечать за последствия. При этом утверждается, что Мичков уже покинул ОАЭ, но его паспорт остался у владельцев сервиса проката. Этот момент требует пояснения, в том числе и с точки зрения юридической правоты действий всех участников происшествия.

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