Казахстан придумал себе большие проблемы, Австрия устроит сенсацию? Расклады на ЧМ-2025

Сенсационное поражение в матче с Венгрией может слишком дорого обойтись Никите Михайлису и его партнёрам.

На проходящем в Швеции и Дании чемпионате мира по хоккею приближается середина группового этапа. В течение ближайших двух дней все 16 участников мирового первенства проведут свои четвёртые встречи на предварительном этапе. Самое время изучить промежуточные расклады в обеих группах.

Группа A

В стокгольмской группе с трёх побед подряд стартовали одни из главных фаворитов чемпионата мира – сборные Швеции и Канады. При этом хозяева мирового первенства едва не стали участником первой сенсации. В своём втором матче на домашнем турнире шведские хоккеисты за три минуты до конца основного времени неожиданно уступали команде Австрии, но три гола за 58 секунд позволили «Тре Крунур» избежать позора.

Волевая победа над австрийцами заметно вдохновила шведских хоккеистов. Если смотреть исключительно на счёт, то можно подумать, что следующий матч с Финляндией (2:1) получился таким же тяжёлым для команды Сэма Халлама. Но на деле в этой встрече шведы доминировали на протяжении 50 минут и могли отправлять в ворота принципиального соперника как минимум пять шайб. Лишь вдохновенная игра отразившего 39 бросков голкипера «Нэшвилл Предаторз» Юусе Сароса спасла финскую сборную от разгрома в Северном дерби.

С тремя победами в трёх матчах шведы занимают второе место в группе A, уступая канадцам только по разнице заброшенных и пропущенных шайб. После четвёртого места на предыдущем чемпионате мира в этот раз канадская сборная максимально серьёзно отнеслась к комплектованию команды. Заручившись в первую очередь согласием Сидни Кросби и Натана Маккиннона, Федерации хоккея Канады удалось привезти в Европу очень сильную и боеспособную команду.

С одной стороны, скептики могут сказать, что на данный момент подопечные Дина Эвасона ещё не встречались с топовыми соперниками. Это будет правдой. Действительно, на старте мирового первенства «кленовые» последовательно разгромили сборные Словении (4:0), Латвии (7:1) и Франции (5:0). С другой стороны, бросается в глаза, насколько серьёзно Кросби и Ко решили отнестись ко встречам с теми, кто заметно уступает канадцам в классе. Подобное с канадскими командами происходит далеко не всегда, но в этот раз «кленовые», очевидно, приехали в Европу далеко не в курортном настроении.

Если не произойдёт каких-то незапланированных потерь очков, то практически наверняка судьба первого места в группе решится в последний день предварительного раунда (20 мая) в очном противостоянии Канады и Швеции, хотя за день до встречи с хозяевами турнира «кленовым» ещё предстоит встретиться с Финляндией. Впрочем, как раз эта сборная на нынешнем ЧМ пока откровенно не впечатляет.

Матч Швеции и Финляндии на ЧМ-2025 Фото: iihf.com

Куда более запутанной выглядит борьба за выход в плей-офф. Всё дело в том, что очень прилично на турнире выступает сборная Австрии, которая пока является главным сюрпризом ЧМ со знаком плюс. Сначала австрийцы едва не лишили очков Финляндию (1:2) и Швецию (2:4), но с третьей попытки команде Роджера Бауэра всё-таки удалось одержать важнейшую с турнирной точки зрения победу. 12 мая австрийцы в серии буллитов сломили сопротивление сборной Словакии (3:2 Б).

Эта победа сильно перемешала расклады в группе, ведь днём ранее финны потеряли одно очко в матче со сборной Франции (4:3 ОТ). Теперь на две вакантные позиции в четвертьфинале мирового первенства реально претендуют сразу четыре команды: Латвия (шесть очков), Финляндия (пять очков), Словакия (четыре очка) и Австрия (два очка). Положение австрийцев вроде бы выглядит незавидным на фоне конкурентов, но они-то уже успели сыграть и со Швецией, и с Финляндией, и со Словакией.

Если команда Бауэра не испугается сама себя и заберёт «свои» очки у Франции и Словении, то вполне может претендовать на исторический выход в четвертьфинал. В таком случае ключевым должен стать их матч с командой Латвии. Французы и словенцы же в очной встрече (19 мая) с большой вероятностью определят, кто из них сохранит прописку в элитном дивизионе на следующий год, а кто будет вынужден отправиться в турнир рангом ниже. Пока что французы, обходящиеся на этом турнире без Стефана Да Косты, выглядят заметно предпочтительнее Яна Дрозга и Ко.

Группа B

В датской группе существует чёткое разделение на верхнюю и нижнюю четвёрки. Национальные команды Германии (9), Чехии (8), Швейцарии (7) и США (6) ведут борьбу за лучший посев по итогам группового раунда, уже абсолютно не волнуясь за свои места в плей-офф. В свою очередь, Венгрия (3), Казахстан (3), Норвегия (0) и Дания (0) сражаются за сохранение места в элите.

Противоречивым пока получается выступление на ЧМ-2025 сборной Казахстана. На старте мирового первенства команда Олега Болякина одержала очень важную победу над Норвегией (2:1). Победа в практически стыковом матче вроде бы открывала казахстанской сборной спокойную дорогу к решению её главной задачи на турнир – выживанию. Для этого нужно было обыгрывать сборную Венгрию, которую казахстанцы совсем недавно уже побеждали в олимпийской квалификации.

Однако на сей раз Казахстан постигло огромное разочарование. По всей видимости, Никита Михайлис и партнёры и сами посчитали, что уже почти решили задачу. В игре с венграми они выглядели откровенно расхлябанно, за что и поплатились. Ничем другим невозможно объяснить ситуацию, при которой дважды за матч вы пропускаете голы в первой же смене периода. Подобный конфуз с казахстанцами накануне произошёл аж дважды (в первом и третьем отрезках). Как итог – победа сборной Венгрии со счётом 4:2.

Матч Казахстана и Венгрии на ЧМ-2025 Фото: iihf.com

Это поражение заметно осложнило жизнь команде Болякина в Дании. Теперь казахстанцам нужно набирать хотя бы очко во встрече со вторыми хозяевами мирового первенства. Датские хоккеисты вчистую провалили старт домашнего форума, потерпев три поражения подряд с общим счётом 5:17. Отступать датчанам дальше некуда, и очевидно, что на сегодняшний матч с Казахстаном они выйдут предельно мотивированными и злыми. Но и казахстанцам нужно сделать выводы из вчерашнего провала и сыграть с совершенно другим настроем, ведь встреча может оказаться одной из ключевых на всём турнире.

Есть в этой борьбе ещё и сборная Норвегии, у которой, как и у сборной Дании, нет очков на своём турнирном счету. Но в запасе у норвежцев матчи с командами Дании и Венгрии, так что вся борьба за сохранение места в элите разгорается с новой силой. Многое в ней прояснится после завершения сегодняшней встречи между Данией и Казахстаном.