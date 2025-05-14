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Чемпионат мира по хоккею — 2025, расклады в группах, кто выйдет в плей-офф, что будет с Казахстаном, турнирное положение

Казахстан придумал себе большие проблемы, Австрия устроит сенсацию? Расклады на ЧМ-2025
Сергей Емельянов
Чемпионат мира по хоккею — 2025: расклады
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Сенсационное поражение в матче с Венгрией может слишком дорого обойтись Никите Михайлису и его партнёрам.

На проходящем в Швеции и Дании чемпионате мира по хоккею приближается середина группового этапа. В течение ближайших двух дней все 16 участников мирового первенства проведут свои четвёртые встречи на предварительном этапе. Самое время изучить промежуточные расклады в обеих группах.

Группа A

В стокгольмской группе с трёх побед подряд стартовали одни из главных фаворитов чемпионата мира – сборные Швеции и Канады. При этом хозяева мирового первенства едва не стали участником первой сенсации. В своём втором матче на домашнем турнире шведские хоккеисты за три минуты до конца основного времени неожиданно уступали команде Австрии, но три гола за 58 секунд позволили «Тре Крунур» избежать позора.

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Волевая победа над австрийцами заметно вдохновила шведских хоккеистов. Если смотреть исключительно на счёт, то можно подумать, что следующий матч с Финляндией (2:1) получился таким же тяжёлым для команды Сэма Халлама. Но на деле в этой встрече шведы доминировали на протяжении 50 минут и могли отправлять в ворота принципиального соперника как минимум пять шайб. Лишь вдохновенная игра отразившего 39 бросков голкипера «Нэшвилл Предаторз» Юусе Сароса спасла финскую сборную от разгрома в Северном дерби.

С тремя победами в трёх матчах шведы занимают второе место в группе A, уступая канадцам только по разнице заброшенных и пропущенных шайб. После четвёртого места на предыдущем чемпионате мира в этот раз канадская сборная максимально серьёзно отнеслась к комплектованию команды. Заручившись в первую очередь согласием Сидни Кросби и Натана Маккиннона, Федерации хоккея Канады удалось привезти в Европу очень сильную и боеспособную команду.

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С одной стороны, скептики могут сказать, что на данный момент подопечные Дина Эвасона ещё не встречались с топовыми соперниками. Это будет правдой. Действительно, на старте мирового первенства «кленовые» последовательно разгромили сборные Словении (4:0), Латвии (7:1) и Франции (5:0). С другой стороны, бросается в глаза, насколько серьёзно Кросби и Ко решили отнестись ко встречам с теми, кто заметно уступает канадцам в классе. Подобное с канадскими командами происходит далеко не всегда, но в этот раз «кленовые», очевидно, приехали в Европу далеко не в курортном настроении.

Если не произойдёт каких-то незапланированных потерь очков, то практически наверняка судьба первого места в группе решится в последний день предварительного раунда (20 мая) в очном противостоянии Канады и Швеции, хотя за день до встречи с хозяевами турнира «кленовым» ещё предстоит встретиться с Финляндией. Впрочем, как раз эта сборная на нынешнем ЧМ пока откровенно не впечатляет.

Матч Швеции и Финляндии на ЧМ-2025

Матч Швеции и Финляндии на ЧМ-2025

Фото: iihf.com

Куда более запутанной выглядит борьба за выход в плей-офф. Всё дело в том, что очень прилично на турнире выступает сборная Австрии, которая пока является главным сюрпризом ЧМ со знаком плюс. Сначала австрийцы едва не лишили очков Финляндию (1:2) и Швецию (2:4), но с третьей попытки команде Роджера Бауэра всё-таки удалось одержать важнейшую с турнирной точки зрения победу. 12 мая австрийцы в серии буллитов сломили сопротивление сборной Словакии (3:2 Б).

Эта победа сильно перемешала расклады в группе, ведь днём ранее финны потеряли одно очко в матче со сборной Франции (4:3 ОТ). Теперь на две вакантные позиции в четвертьфинале мирового первенства реально претендуют сразу четыре команды: Латвия (шесть очков), Финляндия (пять очков), Словакия (четыре очка) и Австрия (два очка). Положение австрийцев вроде бы выглядит незавидным на фоне конкурентов, но они-то уже успели сыграть и со Швецией, и с Финляндией, и со Словакией.

Турнирная таблица ЧМ-2025 по хоккею

Если команда Бауэра не испугается сама себя и заберёт «свои» очки у Франции и Словении, то вполне может претендовать на исторический выход в четвертьфинал. В таком случае ключевым должен стать их матч с командой Латвии. Французы и словенцы же в очной встрече (19 мая) с большой вероятностью определят, кто из них сохранит прописку в элитном дивизионе на следующий год, а кто будет вынужден отправиться в турнир рангом ниже. Пока что французы, обходящиеся на этом турнире без Стефана Да Косты, выглядят заметно предпочтительнее Яна Дрозга и Ко.

Группа B

В датской группе существует чёткое разделение на верхнюю и нижнюю четвёрки. Национальные команды Германии (9), Чехии (8), Швейцарии (7) и США (6) ведут борьбу за лучший посев по итогам группового раунда, уже абсолютно не волнуясь за свои места в плей-офф. В свою очередь, Венгрия (3), Казахстан (3), Норвегия (0) и Дания (0) сражаются за сохранение места в элите.

Противоречивым пока получается выступление на ЧМ-2025 сборной Казахстана. На старте мирового первенства команда Олега Болякина одержала очень важную победу над Норвегией (2:1). Победа в практически стыковом матче вроде бы открывала казахстанской сборной спокойную дорогу к решению её главной задачи на турнир – выживанию. Для этого нужно было обыгрывать сборную Венгрию, которую казахстанцы совсем недавно уже побеждали в олимпийской квалификации.

ЧМ-2025 . Группа B
13 мая 2025, вторник. 21:20 МСК
Казахстан
Окончен
2 : 4
Венгрия
0:1 Хари (Нильссон, Хорват) – 00:15     0:2 Тербоч (Хорват) – 18:31     1:2 Михайлис (Шестаков) – 34:32 (pp)     1:3 Галло (Хари, Эрдей) – 40:14     1:4 Винце (Папп, Хари) – 43:35 (pp)     2:4 Орехов (Шестаков, Старченко) – 59:01 (pp)    

Однако на сей раз Казахстан постигло огромное разочарование. По всей видимости, Никита Михайлис и партнёры и сами посчитали, что уже почти решили задачу. В игре с венграми они выглядели откровенно расхлябанно, за что и поплатились. Ничем другим невозможно объяснить ситуацию, при которой дважды за матч вы пропускаете голы в первой же смене периода. Подобный конфуз с казахстанцами накануне произошёл аж дважды (в первом и третьем отрезках). Как итог – победа сборной Венгрии со счётом 4:2.

Матч Казахстана и Венгрии на ЧМ-2025

Матч Казахстана и Венгрии на ЧМ-2025

Фото: iihf.com

Это поражение заметно осложнило жизнь команде Болякина в Дании. Теперь казахстанцам нужно набирать хотя бы очко во встрече со вторыми хозяевами мирового первенства. Датские хоккеисты вчистую провалили старт домашнего форума, потерпев три поражения подряд с общим счётом 5:17. Отступать датчанам дальше некуда, и очевидно, что на сегодняшний матч с Казахстаном они выйдут предельно мотивированными и злыми. Но и казахстанцам нужно сделать выводы из вчерашнего провала и сыграть с совершенно другим настроем, ведь встреча может оказаться одной из ключевых на всём турнире.

Как выступает сборная Казахстана на ЧМ-2025
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Во время матча сломался лёд, Казахстан сенсационно проиграл. Итоги дня на ЧМ по хоккею

Есть в этой борьбе ещё и сборная Норвегии, у которой, как и у сборной Дании, нет очков на своём турнирном счету. Но в запасе у норвежцев матчи с командами Дании и Венгрии, так что вся борьба за сохранение места в элите разгорается с новой силой. Многое в ней прояснится после завершения сегодняшней встречи между Данией и Казахстаном.

ЧМ-2025 . Группа B
14 мая 2025, среда. 21:20 МСК
Казахстан
Не начался
Дания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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