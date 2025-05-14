«Локомотив» ожидаемо остался без козырей, его спасёт только Радулов? Мнение о финале КХЛ

«Локомотив» снова в этом плей-офф начал серию с поражения, однако реальных параллелей с четвертьфиналом с «Авангардом» и полуфиналом с «Салаватом» проводить не стоит. В первых матчах тех раундов ярославцы выглядели варёными, несобранными, где-то вальяжными, тогда как в дебюте финала с «Трактором» «Локомотив» показал свой, может, и не лучший, но точно привычный хоккей. Однако проиграл, причём по делу. Потому что Челябинск, как и ожидалось, смог купировать сильные стороны железнодорожников и ударить по сторонам слабым.

«Трактор» нисколько не уступил «Локомотиву» в движении, в прессинге, в единоборствах. Челябинцы вновь продемонстрировали, что не хуже соперника умеют играть в давление. Команда Гру не собиралась отдавать ярославцам шайбу и терпеть, она сама вела игру, организовав практически беспрецедентную по этому плей-офф бросковую нагрузку на Даниила Исаева. Уже много говорилось, что «Трактор» — сбалансированный коллектив, и этим балансом челябинцы прекрасно распоряжаются, не давая передохнуть сопернику в каких-либо сменах низших звеньев. И ведь для того, чтобы играть с шайбой, у «Трактора» есть всё: отличная линейка центрфорвардов для вбрасываний, великолепный набор быстрых крайков для эффективного перехода из обороны в атаку. Так бьётся главный козырь «Локомотива»: физика, мощь и давление – это прекрасно, но без контроля практически бесполезно.

Прямолинейность атаки сгубила Ярославль в прошлогоднем финале, и вчера команде Никитина тоже не хватило нестандартных ходов. При этом «Локомотив» вполне мог побеждать и в своём стиле – моментов-то хватало. Однако Радулов обстучал штанги, Рафиков бросал по воробьям из выгодной позиции, и единственный свой гол железнодорожники натурально занесли, а не забили. Можно справедливо сетовать на реализацию, но ещё низкая продуктивность стандартной схемы «Локомотива» «бросай-подставляй-добивай» объясняется тем, что игроки «Трактора» почти везде успевали. Во многих моментах железнодорожники торопились, чтобы линию броска не перекрыли, оттого и не хватало броскам точности. И если реализация в следующей встрече может поправиться, то активность челябинцев в позиционной обороне вряд ли просядет.

«Трактор» — «Локомотив» Фото: ХК «Трактор»

Ну а «Трактор», как и следовало ждать, выглядел впереди интереснее, нестандартнее. И в конце концов Челябинску удалось найти момент для гола. В первом периоде Ткачёв бросал в пустые ворота после блестящих индивидуальных действий Глотова – спас Исаев. Во втором периоде Шабанов нёс лакросс – вовремя разобрался Радулов. Однако в третьем отрезке сработало мощное оружие «Трактора». Кажется, по всему сезону Челябинск лучший в КХЛ, когда дело касается атак с ходу с контролируемым входом в чужую зону и последующим розыгрышем шайбы. Так и пришёл гол Шабанова, а через 13 секунд «Трактор» повторил практически на бис.

«Локомотив» упёрся в прямолинейность стиля. «Локомотив» пропустил первым, да ещё и две подряд. Как следствие, «Локомотив» проиграл. Тут бы посоветовать ярославцам быть похитрее, но это наивно, ведь железнодорожники пришли во второй финал подряд благодаря своей системе игры, которая основывается на суровой простоте, и невозможно будет сейчас что-то поменять кардинально. Да ведь пока и не надо! Конечно, «Трактор» — максимально неудобный соперник для «Локомотива», но железнодорожники могут добавить. И в скоростях, и в агрессии, и в давлении, и в реализации. А челябинцы хоть и невероятно хороши, однако не идеальны, они сами дают шансы сопернику практически в каждом матче. Вот и в первой финальной игре «Трактор» во втором периоде схватил нелепое удаление за нарушение численного состава, а уже при счёте 2:0 Логан Дэй едва не помножил на 0 старания всей команды, проведя ужасный по качеству исполнения силовой приём на Каюмове. Да, вчера спецбригады «Трактора» переиграли спецбригады хозяев, но так будет не всегда.

Александр Радулов Фото: ХК «Трактор»

Что ждать дальше от финала? «Трактор», полагаю, останется прежним, Челябинску просто пока нет смысла что-то менять. «Локомотиву» же необходимо добавить в спортивной ярости и страсти, плюс как никогда необходима помощь от Радулова – самого антисистемного и индивидуально яркого игрока в составе ярославцев. Александр и в первой игре финала был самым заметным на льду у «Локомотива», тем не менее его неуёмная энергия по большей части не приносила пользу железнодорожникам. Радулову нужно её сохранить, приумножить, но скорректировать. Без эмоций и злости, которые 38-летняя звезда НХЛ генерирует на весь коллектив, «Локомотиву» такой «Трактор» в серии не обыграть.

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