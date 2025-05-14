Топ-матчи четверга: «Спартак» — «Ростов», суперсерия «Трактор» — «Локо» в КХЛ и НБА

Лучший спорт 15 мая: «золотой» матч для «Барселоны» в Примере, финальная стадия Кубка Гагарина, Бобровский в Кубке Стэнли и ЧМ по хоккею!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Торонто Мэйпл Лифс» — «Флорида Пантерз», НХЛ, плей-офф, 1/4 финала, пятый матч

Интрига: кто выйдет вперёд в четвертьфинале плей-офф НХЛ?

Старт серии сложился в пользу канадской команды, которая одержала две победы подряд в начале противостояния. Подопечные Крэйга Берюбе были непобедимы на домашнем льду, но действующий чемпион НХЛ ответил аналогичным образом уже на своей родной площадке. После того как американский клуб начал проигрывать 0-2 в четвертьфинале Кубка Стэнли, команда из Санрайза взялась за дело и забрала следующие две встречи. За кем же останется победа в пятом матче четвертьфинальной серии?

🏀 2:00: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс», НБА, плей-офф, 1/4 финала, пятый матч

Интрига: пора прощаться с чемпионом?

В четвёртом матче Джейсон Тейтум вёл «Бостон» к победе. За 40 минут на паркете лидер «кельтов» набрал 42 очка и, наверное, планировал довести дело до конца. К сожалению, форвард порвал ахиллово сухожилие. «Бостон» остался без главной звезды и проигрывает в серии со счётом 1-3. «Нью-Йорк Никс» может уже в следующем матче решить вопрос с выходом в финал Востока, но сумеет ли?

⚽️ 4:00: «Остин» — «Атланта Юнайтед», МЛС

Интрига: прорвёт ли Миранчука?

Алексей Миранчук, как и вся «Атланта Юнайтед» в целом, проваливает сезон. У российского полузащитника всего лишь одно результативное действие в 12 матчах, у его клуба – 14-е место из 15 в Восточной конференции. А ведь в прошлом сезоне «Атланта» выходила в плей-офф. И даже перешагнула там через звёздный «Интер Майами». «Остин» же – восьмой на Западе. Но при этом у него в последних пяти встречах лишь одна победа при четырёх поражениях. Чьей плохой серии настанет конец?

В последнем туре Миранчук подарил соперникам пенальти: «Атланта» уступила «Чикаго Файр», Миранчук заработал пенальти в ворота своей команды

🏀 4:30: «Миннесота Тимбервулвз» — «Голден Стэйт Уорриорз», НБА, плей-офф, 1/4 финала, пятый матч

Интрига: верим в 5%?

Лишь 5% команд в истории НБА отыгрывались в плей-офф со счёта 1-3. «Голден Стэйт Уорриорз» уступает «Миннесоте Тимбервулвз» именно с таким результатом. Усугубляет ситуацию то, что до сих пор остается непонятным, вернётся ли Стефен Карри на паркет или нет. Со своей главной звездой «воины» ещё могут побороться за несколько побед, а без неё — однозначно нет. Увидим ли мы Карри на площадке?

🏒 4:30: «Вегас Голден Найтс» — «Эдмонтон Ойлерз», НХЛ, плей-офф, 1/4 финала, пятый матч

Интрига: сможет ли «Эдмонтон» стать первым полуфиналистом плей-офф НХЛ?

Канадский клуб находится в одном шаге от выхода в следующий раунд плей-офф. «Эдмонтон» ведёт в серии с «Вегасом» со счётом 3-1, благодаря чему у него есть шанс уже ближайшей ночью пробиться в полуфинал Кубка Стэнли, став первым участником третьего раунда плей-офф НХЛ. Для этого Коннора Макдэвиду и Ко нужно одержать победу на домашнем льду. Кстати, сам капитан канадской команды не уходил со льда без результативных действий на протяжении уже восьми последних матчей. Сможет ли Коннор продлить свою впечатляющую серию, а его команда – закрыть четвертьфинальную серию в пятой встрече?

⚽️ 5:30: «Сан-Хосе Эртквейкс» — «Интер Майами», МЛС

Интрига: Месси снова покажет класс?

«Интер Майами» чередует победы с поражениями. Месси забивает в обоих случаях: ушёл с голом и при 1:4 с «Миннесотой Юнайтед», и при 4:1 с «Нью-Йорк Ред Буллз». Всего у аргентинского гения 5+2 в восьми турах. Лучший ли это показатель? Вовсе нет: по «гол+пас» Лео даже не в топ-20. Самое время нагонять лидеров и показывать, кто босс этой качалки. Как раз «Сан-Хосе» пропускает чуть ли не больше всех на Западе – 20 мячей в 12 турах.

Зарядил ли Месси на успех Кирилл Капризов? Фото Кирилл Капризов обменялся рукопожатием с Лионелем Месси перед матчем чемпионата МЛС

🏒 19:00: «Локомотив» — «Трактор», КХЛ, плей-офф, финал, второй матч

Интрига: увидит ли Ярославль долгожданную победу во встрече финала Кубка Гагарина?

В понедельник «Локомотив» уступил в седьмом матче подряд в финалах Кубка Гагарина. В сезоне-2008/2009 ярославский клуб потерпел поражение в шестой и седьмой встречах финальной серии казанскому «Ак Барсу». В прошлом сезоне-2023/2024 «Локомотив» всухую проиграл финал Кубка Гагарина магнитогорскому «Металлургу». С поражения команда Игоря Никитина начала финальную серию плей-офф КХЛ и на сей раз. Получится ли у ярославцев прервать эту чёрную серию или Челябинск снова отпразднует победу в матче главной серии нынешнего сезона КХЛ?

Форвард «Локомотива» критически высказался о поддержке домашних трибун в первом матче финала: Форвард «Локомотива» — после матча в Ярославле: сегодня болельщики «Трактора» были громче

⚽️ 20:00: «Спартак» — «Ростов», Кубок России, Финал (Путь Регионов)

Интрига: кто выйдет в Суперфинал Кубка?

«Спартак» провалил весну и занимает лишь пятое место в РПЛ. Потеряны даже чисто математические шансы на топ-2. Что это значит? Нужно спасать сезон и брать Кубок России. Для начала – хотя бы выйти в финал. «Ростов» уже давно лишился мотивации в чемпионате, а вот на Кубок предельно нацелен. Тем более было бы неплохо отомстить красно-белым за 0:3 в апреле. Не сомневайтесь, предстоит бойня. В верхней сетке команды уже встречались, и тогда успешнее оказались ростовчане (1:0, 2:1). Как будет теперь?

🏒 21:20: Канада — Австрия, чемпионат мира, групповой этап

Интрига: одержит ли Канада четвёртую победу подряд на ЧМ-2025?

На данный момент подопечные Дина Эвасона ещё не встречались с топовыми соперниками. На старте мирового первенства «кленовые» последовательно разгромили сборные Словении (4:0), Латвии (7:1) и Франции (5:0). При этом бросается в глаза, насколько серьёзно Сидни Кросби и Ко решили отнестись к встречам с теми, кто заметно уступает канадцам в классе. Подобное с канадскими командами происходит далеко не всегда, но в этот раз «кленовые», очевидно, приехали в Европу далеко не в курортном настроении. Получится ли у сборной Австрии навязать борьбу фавориту ЧМ-2025?

⚽️ 22:30: «Эспаньол» — «Барселона», Примера, 36-й тур

Интрига: сине-гранатовые зарезервируют титул?

Сегодня «Реал» сыграет с «Мальоркой». И даже если мадридцы добудут победу, всё равно чемпионство Ла Лиги практически в руках «Барсы». Побеждай в дерби – и празднуй титул заранее. А уж уколоть извечных соперников – дело принципа. Ещё и отпраздновать в соседском логове – есть двойная мотивация. Сработает ли она? Заодно Роберту Левандовскому наверняка хочется стать лучшим бомбардиром и наверстать упущенное во время травмы. Получается, даже тройная!