«Торпедо-Горький» в первом финале в истории, Омск возглавил канадец. Что происходит в ВХЛ

Сезон OLIMPBET-ВХЛ подходит к логическому завершению – вчера закончился решающий седьмой матч в полуфинале, по итогам которого «Торпедо-Горький» в первый же сезон пробился в финал.

Там нижегородцы встретятся с «Химиком», который довольно легко сломил сопротивление «Югры», выиграв пятый матч со счётом 7:1.

Выход в финал именно «Торпедо-Горького» и «Химика» прогнозировался многими, так как обе команды неприлично объёмно усилились, получив мощную подпитку из команд КХЛ, которые закончили сезон. Споры насчёт того, надо ли разрешать игрокам КХЛ помогать фарм-клубам в ВХЛ, не утихают, а кто-то даже предлагает ввести определённый порог, чтобы преимущество некоторых клубов не становилось таким громадным.

Но винить клубы тоже нельзя – они пользуются лазейкой в регламенте и решают свои задачи.

«Химик» — «Югра» — 4-1

Вопрос для знатоков: сколько шайб «Югра» пропустила в двух первых раундах? 13 — за девять встреч. Сколько ханты-мансийцы дали забросить сопернику по полуфиналу? 21 – за пять игр. В целом этой статистической выдержкой можно описать то, что происходило в этой серии. Но остановимся чуть поподробнее.

«Югра» не испытала проблем в первых двух раундах, проиграв лишь один матч из девяти. При этом подопечные Перова почти не пропускали, показывая образцовую игру в обороне. «Химику» же пришлось в первом раунде повозиться с «Зауральем», которое обескровила «Сибирь», забрав нескольких игроков основы, но во второй стадии воскресенцы не встретили должно сопротивления от «СКА-Нева».

Перед началом серии было интересно, кто кого утащит в свою игру: «Химик» – в более атакующую или «Югра» – в более оборонительную. Ханты-Мансийск в первых двух матчах открывал счёт, играл отлично до определённого момента, но уровень исполнителей соперника сказался – «Химик» выжал максимум из своих моментов и повёл 2-0.

ХК «Химик» Фото: vhlru.ru

Несмотря на то что «Югра» одну встречу сумела зацепить, серия начала постепенно уплывать и закончилась сокрушительными 1:7 в пятом матче в Воскресенске.

Перов после игры сказал: «Сегодня, к сожалению, у нас игра не сложилась, не получилось. У соперника была очень хорошая реализация моментов. Не скажу, что мы первые два периода играли хуже, но соперник, к сожалению, реализовывал свои моменты, в отличие от нас. В третьем периоде пытались до конца отыграться, вернуться в игру — снимали вратаря. Но тяжело продолжать игру, когда счёт уже 1:5. Понимаешь, что вытащить матч будет непросто».

Усиление из КХЛ помогло – Химик во второй раз за три года оказывается в финале.

«Динамо» СПб — «Торпедо-Горький» — 3:4

Путь «Динамо» до полуфинала был удивителен – во-первых, уже на старте плей-офф пришлось отыгрываться с 0-3 в серии, во-вторых, благодаря воле обстоятельств и жребия соперники «Динамо» имели самый низкий посев, в-третьих, петербуржцы одержали шесть из восьми побед всухую.

«Торпедо-Горький» же провёл две кардинально разные серии – сражение со «Звездой» завершилось только в овертайме седьмой встречи, а противостояние с «Челметом» продлилось лишь четыре матча, хоть один из них и закончился на 159-й минуте.

Забегая вперёд, важно сказать, что серия получилась фантастической. Обе команды не грузили себе голову окопной обороной, но при этом часто принимали правильные и простые решения. В первых шести встречах неизменно побеждали хозяева и делали это только с разницей в одну шайбу, а четыре игры и вовсе ушли в овертайм.

В таких сериях часто на первый план выходит игра в неравных составах – здесь именно так и случилось. Ещё после четвёртой игры главный тренер нижегородцев сказал: «Сегодня в нашу сторону этот компонент (игра в неравных составах) качнул чашу весов. На выезде, к сожалению, – в сторону соперника. Поэтому так и качаемся».

Седьмой матч выбился из привычной канвы – «Торпедо-Горький» уже в первом периоде повёл в две шайбы, а затем не дал сопернику даже шанса приблизиться в счёте. Такое резвое начало окрылило нижегородцев, параллельно введя в ступор петербуржцев.

«Торпедо-Горький» уже в первый сезон после возвращения попадает в финал – блестящая работа Исакова и компании.

Даты матчей финала

Матчи проводятся в следующие сроки: 17, 19, 21, 23, 25*, 27* и 29* мая 2025 года.

* — если понадобится

«Омские Крылья» назначили главным тренером канадца

Разговоры об этом шли уже какое-то время, но вчера они получили официальное подтверждение – фарм-клуб «Авангарда» возглавил канадский специалист Луи Робитайл. Контракт подписан сроком на два сезона.

Луи Робитайл Фото: Justin Tang/ZUMA/ТАСС

Алексей Сопин так прокомментировал назначение североамериканского тренера: «В течение четырёх лет с момента создания «Омские Крылья» не смогли показать спортивный результат, достойный нашего клуба. Кроме того, команда не подпитывала «Авангард», не развивала игроков. Нам необходимо изменить подход как к комплектованию «Крыльев», так и к работе главного тренера.

По этой причине мы пригласили на эту должность иностранного специалиста. Луи Робитайл — опытный тренер, умеющий развивать молодёжь. Он доказал это своей работой как с клубными юниорскими командами Канады, так и со сборными, юниорской и молодёжной. Кроме того, он находится в хорошем контакте с Ги Буше. Мы хотим, чтобы наш фарм-клуб играл в один хоккей по одной системе с основной командой — так переход из юниорского, молодёжного хоккея через фарм-клуб во взрослый хоккей будет даваться ребятам легче. То же самое касается игроков на двусторонних контрактах, которые по ходу сезона могут сменить ВХЛ на КХЛ и обратно. Наша главная цель — выстроить единую систему подготовки и развития хоккеистов по всей вертикали «Авангарда».

Логика и мотив омичей абсолютно ясны, но единственный камень преткновения может перевесить все здравомыслящие аргументы – Робитайл является иностранцем. Одно дело – заходить главным тренером в КХЛ, абсолютно другое – в ВХЛ. Такая авантюра омичей точно приведёт к одной из крайностей: либо к оглушительному провалу, либо к громкому успеху. «Середины нет», — как сказал бы классик.