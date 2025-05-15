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Итоги дня на чемпионате мира по хоккею 14 мая 2025 года, расписание, результаты, обзор, видео голов

США чуть не опозорились по-крупному, Казахстан — седьмой в группе. Итоги дня ЧМ по хоккею
Егор Торишный
Итоги дня на ЧМ по хоккею 14 мая 2025 года
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Латвийцы крупно проиграли шведам, а французы пока вообще не могут победить.

14 мая состоялся очередной игровой день чемпионата мира по хоккею — 2025. Подводим итоги четырёх прошедших в нём встреч.

ЧМ-2025 . Группа A
14 мая 2025, среда. 17:20 МСК
Словакия
Окончен
2 : 1
Франция
1:0 Хромьяк (Гонзек, Дворски) – 29:32     1:1 Будон (Дер, Трей) – 34:34     2:1 Росандич (Чайкович, Криштоф) – 49:13 (pp)    

Сборная Словакии нанесла Франции четвёртое поражение подряд на чемпионате мира — 2025. Голами в составе сборной Словакии отметились Мартин Хромьяк и Мислав Росандич, забросивший победную шайбу в большинстве в середине третьего периода. За Францию отличился Луи Будон. Матч завершился массовой потасовкой: большие штрафы за драку получили Павол Регенда, Патрик Грегорчак и Жорданн Перре.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

ЧМ-2025 . Группа B
14 мая 2025, среда. 17:20 МСК
США
Окончен
6 : 5
ОТ
Норвегия
1:0 Готье (Пинто, Смит) – 04:50     2:0 Келлер (ЛаКомбе, Кесселринг) – 07:18     2:1 Сольберг (Берглунд, Брандсегг-Нюгор) – 09:59 (pp)     3:1 Томпсон – 12:34     4:1 Маккэррон (О'Коннор, Ховард) – 17:50     5:1 Томпсон (Келлер, Веренски) – 22:55 (pp)     5:2 Сольберг (Мартинсен) – 26:59 (pp)     5:3 Рённильд – 32:48     5:4 Стеен – 51:08     5:5 Сольберг (Брандсегг-Нюгор, Рённильд) – 58:33     6:5 Томпсон (Кули, Келлер) – 64:09 (pp)    

Дублем в основное время матча отметился нападающий сборной США Тейдж Томпсон. Ещё по шайбе в составе американской команды забросили Каттер Готье, Клейтон Келлер и Майкл Маккэррон. Победный гол в овертайме забил Тейдж Томпсон, оформивший хет-трик.

Хет-трик за Норвегию оформил выбранный в первом раунде драфта-2024 19-летний защитник системы «Анахайма» Стиан Сольберг, сравнявший счёт за полторы минуты до конца третьего периода. Ещё по голу забили Мартин Рённильд и Ноа Стеен. Отметим, что в начале второго периода счёт во встрече был 5:1 в пользу США.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

ЧМ-2025 . Группа B
14 мая 2025, среда. 21:20 МСК
Казахстан
Окончен
1 : 5
Дания
0:1 Огор (Блихфельд, Кох) – 24:20     0:2 Труэ (Русселль, Йенсен) – 32:57 (pp)     1:2 Михайлис (Старченко, Метальников) – 46:33     1:3 Вайсе Матиасен (Олесен, Блихфельд) – 50:08 (pp)     1:4 Труэ (Лауридсен) – 50:28     1:5 Олесен – 59:53    

Голами в составе сборной Дании отметились Миккель Огор, Кристиан Вайсе Матиасен, Ник Олесен и Александер Труэ, оформивший дубль. Единственную шайбу за Казахстан забросил Никита Михайлис.

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Сборная Казахстана потерпела третье поражение в четырёх матчах на групповом этапе. Сборная Дании одержала первую победу в группе В. Таким образом, датская сборная набрала первые очки на домашнем чемпионате мира.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

ЧМ-2025 . Группа A
14 мая 2025, среда. 21:20 МСК
Латвия
Окончен
0 : 6
Швеция
0:1 Андерссон (Линдхольм) – 30:15     0:2 Бенгтссон (Веннберг, Бродин) – 30:27     0:3 Рэймонд (Карлссон, Лундестрём) – 40:36     0:4 Ларссон (Фрёден, Карлссон) – 48:32     0:5 Зибанеджад (Веннберг, Бродин) – 50:46     0:6 Линдхольм (Фрёден, Рэймонд) – 58:49 (pp)    

Латвийская сборная смогла продержаться первую половину матча, однако полностью развалилась после первой шайбы. Голами отметились Расмус Андерссон, Антон Бенгтссон, Лукас Рэймонд, Адам Ларссон, Мика Зибанеджад и Элиас Линдхольм.

Швеция выиграла все четыре своих встречи в основное время и с 12 очками возглавила группу А. Латвия уступила во втором матче на турнире из четырёх.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Турнирная таблица ЧМ-2025

Матчи 15 мая

ЧМ-2025 . Группа A
15 мая 2025, четверг. 17:20 МСК
Финляндия
Не начался
Словения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2025 . Группа B
15 мая 2025, четверг. 17:20 МСК
Швейцария
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2025 . Группа A
15 мая 2025, четверг. 21:20 МСК
Канада
Не начался
Австрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2025 . Группа B
15 мая 2025, четверг. 21:20 МСК
Чехия
Не начался
Венгрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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