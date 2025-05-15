Латвийцы крупно проиграли шведам, а французы пока вообще не могут победить.

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США чуть не опозорились по-крупному, Казахстан — седьмой в группе. Итоги дня ЧМ по хоккею

14 мая состоялся очередной игровой день чемпионата мира по хоккею — 2025. Подводим итоги четырёх прошедших в нём встреч.

Сборная Словакии нанесла Франции четвёртое поражение подряд на чемпионате мира — 2025. Голами в составе сборной Словакии отметились Мартин Хромьяк и Мислав Росандич, забросивший победную шайбу в большинстве в середине третьего периода. За Францию отличился Луи Будон. Матч завершился массовой потасовкой: большие штрафы за драку получили Павол Регенда, Патрик Грегорчак и Жорданн Перре.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Дублем в основное время матча отметился нападающий сборной США Тейдж Томпсон. Ещё по шайбе в составе американской команды забросили Каттер Готье, Клейтон Келлер и Майкл Маккэррон. Победный гол в овертайме забил Тейдж Томпсон, оформивший хет-трик.

Хет-трик за Норвегию оформил выбранный в первом раунде драфта-2024 19-летний защитник системы «Анахайма» Стиан Сольберг, сравнявший счёт за полторы минуты до конца третьего периода. Ещё по голу забили Мартин Рённильд и Ноа Стеен. Отметим, что в начале второго периода счёт во встрече был 5:1 в пользу США.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Голами в составе сборной Дании отметились Миккель Огор, Кристиан Вайсе Матиасен, Ник Олесен и Александер Труэ, оформивший дубль. Единственную шайбу за Казахстан забросил Никита Михайлис.

Сборная Казахстана потерпела третье поражение в четырёх матчах на групповом этапе. Сборная Дании одержала первую победу в группе В. Таким образом, датская сборная набрала первые очки на домашнем чемпионате мира.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Латвийская сборная смогла продержаться первую половину матча, однако полностью развалилась после первой шайбы. Голами отметились Расмус Андерссон, Антон Бенгтссон, Лукас Рэймонд, Адам Ларссон, Мика Зибанеджад и Элиас Линдхольм.

Швеция выиграла все четыре своих встречи в основное время и с 12 очками возглавила группу А. Латвия уступила во втором матче на турнире из четырёх.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Матчи 15 мая