Бобровский включил режим бога! Фанаты «Торонто» в отчаянии

Серия, проходящая по принципу «в гостях хорошо, а дома лучше», логично переехала в Онтарио при счёте 2-2. «Флорида» тяжело вошла в серию, едва не устроилась на 0-3 в серии, но сумела пошатнуть уверенность «Торонто», который буквально цвёл и пах.

Энтони Столарз так и не восстановился после повреждения, полученного в первой игре. Да и вообще голкипер уже вряд ли появится в этой серии. Сегодня у болельщиков «Торонто» как раз был повод взгрустнуть из-за этого.

Нельзя сказать, что Джозеф Уолл проваливает серию – американец играет в меру своих возможностей, а в четвёртом матче и вовсе долго держал «листьев» на плаву. Но сегодня он провёл матч, который может стоить «Торонто» серии. Счёт открыл Аарон Экблад, который броском от синей линии прошил голкипера.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Парад голевых щелчков от защитников продолжился и во втором периоде – Куликов и Миккола забросили первые шайбы в нынешнем розыгрыше в плей-офф. Вероятность гола после бросков этих бросков не составляла и 6%, что тоже очень показательно. Ещё один гол забил Йеспер Боквист, который пропустил два победных матча в Санрайзе.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В третьем периоде Уолла прибили окончательно – Эй Джей Грир забросил пятую шайбу и отправил американского голкипера на скамейку запасных. Вышедший впервые за долгое время Мюррей недолго оставался «сухим» — меньше чем через три минуты Беннетт роскошным броском с усов пробили голкипера.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

На обратной стороне второй подряд выдающийся матч проводил Сергей Бобровский. Российский вратарь смог нивелировать несколько опаснейших угроз в первом периоде, выстоял во второй двадцатиминутке, когда «Торонто» начало чаще бросать по воротам, а в третьем отрезке не дал ни одного шанса «листьям» почувствовать вкус камбэка. Правда, «на ноль» сыграть не удалось – за минуту до конца матча Боба распечатал Робертсон.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Концовка игры растянулась донельзя – команды начали получать обоюдные удаления и заполнять до отказа скамейки штрафников. Тем временем болельщики «Торонто» ещё после пятой шайбы начали массово покидать трибуны, а два человека и вовсе выбросили джерси на лёд. Вот так фанаты «Лифс» были доведены до отчаяния.

6:1 – «Флорида» громит «Торонто» и находится в шаге от выхода в финал конференции. А Бобровский включил режим бога — 143 минуты и 25 секунд российский голкипер оставался «сухим». Вдохновлённая игра Сергея позволила команде перевернуть серию.