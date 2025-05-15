Уникальный матч в НХЛ! «Эдмонтон» не забивал 67 минут, но вышел в полуфинал Кубка Стэнли

15 мая Кубок Стэнли – 2025 мог лишиться первого четвертьфиналиста – в серии «Торонто» – «Флорида» исход противостояния в любом случае разрешился бы не сегодня, а вот «Эдмонтон» был близок к тому, чтобы досрочно отправить в отпуск «Вегас».

«Нефтяники» довольно-таки неожиданно забрали первые два матча на выезде, затем проиграли одну встречу дома, но без шансов для «рыцарей» забрали четвёртую игру, поместив соперников на грань вылета. «Ойлерз» не остановила даже травма Кэлвина Пикара, который по ходу этого плей-офф забронировал за собой место на последнем рубеже канадской команды – с первой попытки Стюарту Скиннеру не удалось провести хороший матч, однако позавчера он записал на свой счёт шат-аут.

Накануне определяющего дня «Голден Найтс» лишились своего капитана – участие Марка Стоуна, получившего повреждение по ходу третьей игры, было под вопросом и в четвёртом матче, однако тогда он всё-таки оказался готов выйти на лёд. А вот сегодня не появился.

Отсутствие лидера не помешало «рыцарям» активнее начать встречу. Однако эта активность продлилась относительно недолго – гости довольно быстро пришли в себя и прибрали инициативу к своим рукам. Но подопечные Брюса Кэссиди не были намерены сдаваться, навязывая борьбу на каждом участке площадки.

Со временем игровое преимущество «Эдмонтона» становилось всё больше, вот только на табло это никак не отражалось – даже двумя возможностями поиграть в большинстве «нефтяники», уже традиционно испытывающие проблемы с этим компонентом в выездных матчах этого плей-офф, в первые 40 минут не воспользовались.

В результате на заключительную треть основного времени команды выходили при счёте 18:13 по броскам в пользу «Ойлерз», но при этом без голов – в этом розыгрыше Кубка Стэнли такое произошло впервые.

Для подопечных Криса Ноблоха это было в новинку не только в плей-офф – ещё ни разу в этом сезоне «Эдмонтон» не проводил первые два периода без заброшенных шайб. Но и выйти вперёд сопернику канадцы тоже не позволили – Скиннер во втором матче подряд смотрелся убедительно.

В начале третьей двадцатиминутки уже «Вегас» получил право на розыгрыш лишнего и только чудом не открыл счёт – Бретт Хауден уже был готов замыкать пас от Джека Айкела во вратарской, но шайба подскочила прямо перед его клюшкой. А спустя считанные секунды Леон Драйзайтль не реализовал выход 1 в 0 – Эдин Хилл был надёжен.

Следующие немногочисленные моменты с обеих сторон также не увенчались успехом – интрига в этом уникальном матче затянулась не только на регламентированные 60 минут, но и на дополнительное время.

Всё давление здесь было на «Голден Найтс» – любая ошибка могла стоить им сезона, в то время как «Эдмонтон» мог позволить себе проиграть сегодня и вернуться домой, чтобы закрыть серию там.

Однако этого не произошло – «нефтяники» всё-таки вымучили победную шайбу в начале восьмой минуты овертайма. Героем «Ойлерз» стал Каспери Капанен – появившийся лишь во второй раз в этом плей-офф финн буквально затолкал снаряд в ворота и вывел «Эдмонтон» во второй полуфинал Кубка Стэнли подряд.

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4-1 в серии – канадцы теперь ждут своего соперника, который определится по итогам серии «Виннипег» – «Даллас».