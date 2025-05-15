Рано списали! «Эдмонтон» решил промежуточные проблемы и вышел в финал конференции

«Нефтяники» идут за кубком или всё же нет?

«Надо быть слишком подло влюблённым в себя, чтобы писать без стыда о самом себе», — строки Фёдора Михайловича Достоевского в одном из своих великих произведений. Делать нечего, придётся цитировать выдержку из своего же материала.

«Два раза такой трюк канадцу и немцу удался, но дальше этой команде попросту ничего не светит – они не могут в каждой игре создавать по четыре-пять голов на двоих. И помощи они вряд ли дождутся», — написал я после четвёртой игры между «Эдмонтоном» и «Лос-Анджелесом», абсолютно не веря в преображение «нефтяников». А оно случилось!

Сегодня «Ойлерз» выиграли пятый матч серии с «Вегасом» и второй год подряд сыграют в финале конференции, где их соперником станет, скорее всего, «Даллас», который находится в шаге от того, чтобы выбить лучшую команду регулярного чемпионата.

Но вернёмся немного назад – в серию с «Лос-Анджелесом». Пока на всех ресурсах пишут, что ключевым моментом в первом раунде стал неудачный запрос Хиллера на помеху вратарю в третьей игре, стоит высказать иную мысль. Решающим фактором стала не та тренерская промашка, а третий период четвёртого матча. В той встрече «короли» 40 минут контролировали игру, не позволяя «Эдмонтону» поднять головы, а в третьей двадцатиминутке не смогли отыскать у себя инстинкт киллера и дали свободу Эвану Бушару, который оформил дубль и перевёл игру в овертайм. После этого «Кингз» ни минуты не владели инициативой в серии с принципиальным соперником.

«Эдмонтон» смял «Лос-Анджелес» в овертайме, в пятой игре полностью перекрыл кислород лидерам «Кингз» и в довольно прагматичной манере довёл матч до победы, а в шестом – добил сломленный коллектив Хиллера в характерной манере: ярко, броско и со вкусом.

«Мы уже смотрим в будущее. Очевидно, мы обязаны «Вегасу» хорошей серией и не забываем о том, что произошло два года назад. С нетерпением ждём этого противостояния. Конечно, сегодня был захватывающий вечер, но мы готовы к ещё одной большой серии», — сказал Макдэвид в интервью Sportsnet перед началом четвертьфинала с «Вегасом».

«Рыцари» провели неоднозначную серию с «Миннесотой», где всё решили считаные сантиметры в пятой игре, но казалось, что команда наберёт по ходу плей-офф. Однако этого не произошло – «Эдмонтон» был лучше в каждом матче, а в решающие моменты, в отличие от соперника, имел смелость рискнуть и помножить старания «Голден Найтс» на ноль.

Причём удивительно, что «Ойлерз» довольно уверенно нивелировали главное преимущество «Вегаса» — стройную оборону. Хэнифин стал единственным защитником, кто закончил серию с положительным показателем полезности, а больше всего досталось Теодору и Макнэббу, которые за пять игр словили по «-7» каждый.

Почему «Эдмонтон» так преобразился?

Во-первых, наконец-то заработали нижние звенья «Ойлерз». Ещё в пятой игре решающие шайбы забросили не Макдэвид и Драйзайтль, а Эвандер Кейн и Маттиас Янмарк. И голы получились образцовыми для плей-офф – рабочими и трудовыми.

Отдельной похвалы заслуживает Коннор Браун, который в большинстве матчей выглядит тем, кто даёт энергию и запал команде, а в первом матче с «Вегасом» забросил шайбу, после которой у телезрителя мог возникнуть вполне логичный вопрос: «А это точно 28-й номер, а не 29-й?»

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

На этой дистанции нашёл себя немного в другом амплуа и Хайман. Зак потерял место в первой спецбригаде большинства, но при этом не расклеился и начал по-другому приносить пользу команде. За последние семь матчей Хайман провёл 52 силовых приёма – это лучший показатель во всей лиге. В десятке находится и Эвандер Кейн с 30 хитами.

Также игроки «Ойлерз» начали больше ловить на себя – Хенрик на отведённой дистанции лучший форвард по блокам, а Уолман и Нурс находятся в десятке среди всех игроков.

Во-вторых, «Эдмонтон» банально начал играть более прагматично. Хаос в обороне пропал, каждый игрок в команде понял, что от него требуют. Но тут плюсик можно записать Крису Ноблоху, который перекрутил все сочетания и достучался до своих подопечных.

«Нефтяники» удивительно надёжно проводят именно концовки встреч, где не надо ничего выдумывать. Это смотрится гармонично ещё по той причине, что классическими выбросами по стеклу это не заканчивается.

В-третьих, «Эдмонтон» получил мощную дозу уверенности в себе. «Ойлерз» одержали шесть волевых побед подряд, уверенно и со знанием дела переламывая ход каждого из матчей. Да, сохраняются проблемы с концентрацией в начале встреч, но тот же «Трактор» в этом году показывает, что данный фактор может быть не критическим, а мобилизующим.

В-четвёртых, вратари «Эдмонтона» обрели какой-то неосязаемый дзен. Все давно привыкли, что «нефтяники» выигрывают не благодаря игре голкиперов, а вопреки ей. Однако и тут ситуация изменилась – Пикар безболезненно заменил Скиннера и помог команде выйти во второй раунд, так и не проиграв до сих пор ни одного матча, а сам Стюарт появился по ходу серии с «Вегасом» и «засушил» уже две игры. Цифра дня – Стюарт Скиннер не пропускает на протяжении 127 минут.

Стюарт Скиннер Фото: Ethan Miller/Getty Images

Вероятно, «Эдмонтон» встретится с «Далласом» в финале конференции, и это противостояние обещает стать настоящей проверкой. «Звёзды» вряд ли будут давать такую свободу «Ойлерз», а в обороне уж точно будут играть цельнее и надёжнее, чем «Лос-Анджелес» и «Вегас».

Да и той неуверенности, что исходила от предыдущих соперников, не будет – «Даллас» умеет ломать оппонентов и может выбираться из любых ситуаций. Если «Виннипег» не устроит фантастический камбэк, нас потенциально ждёт самая упорная серия в нынешнем розыгрыше плей-офф, где на первый план выйдут не цифры, а состояние команд в данное время. Собственно говоря, в прошлом году было то же самое.

Одно можно сказать точно: «Эдмонтон» решил промежуточные проблемы и идёт за Кубком Стэнли, параллельно посрамив множество скептиков.