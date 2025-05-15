Ливо провалил плей-офф, но должен стать MVP. Без него «Салават» был бы другой командой

Накануне КХЛ объявила номинантов на приз «Золотая клюшка» – самому ценному игроку сезона. И здесь две важных ремарки: во-первых, награда вручается именно за регулярный сезон. Во-вторых, смысл найти не лучшего игрока лиги по тем или иным показателям. А самого ценного хоккеиста лиги, то есть того, кто внёс наибольший вклад в успехи своей команды.

Поэтому не удивляйтесь, что в числе претендентов есть Артём Галимов, хотя нападающий «Ак Барса» не попал и в топ-50 бомбардиров плей-офф. Фаворитом же считается не Максим Шабанов, важнейший элемент пазла «Трактора» на пути к Кубку Гагарина, а Джош Ливо, хотя его выступление в матчах на вылет также вызывает вопросы.

Максим Шабанов Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Для начала о главном – интриги мало, и лига обязана отдавать звание MVP регулярки Джошу Ливо. Лучший бомбардир сезона, лучший снайпер, человек, который побил рекорд Сергея Мозякина и едва не достиг гроссмейстерских даже по меркам НХЛ с их сезоном в 82 игры 50 шайб! Кажется, двух мнений тут быть не может. Только вдумайтесь: один Ливо забил всего в два раза меньше голов, чем весь «Барыс». По вкладу Джоша в общие успехи команды всё тоже вполне очевидно. Понятное дело, что результативность Ливо во многом обеспечивалась игрой других легионеров «Салавата Юлаева» – Нэйтана Тодда, Александра Хмелевски и Шелдона Ремпала. Но и чистым снайпером Джоша не назвать. Вопреки стереотипам, он неплох в подыгрыше, комбинационной игре, не чурался и черновой работы. 31 голевая передача и «+26» по полезности также говорят в пользу Ливо.

Неудачная игра в плей-офф может смазать общее впечатление от игры Джоша, но ещё раз повторим — «Золотая клюшка» вручается за регулярный чемпионат. Вратарь «Виннипега» Коннор Хеллебайк выглядит в матчах на вылет максимально неуверенно, однако это не помешает взять ему «Везину», поскольку в регулярке к нему не было никаких вопросов. Да и сказать, что Ливо провалил весну, будет также несправедливо. Он до сих пор четвёртый бомбардир плей-офф, хотя пропустил пять матчей. 15 (2+13) баллов за результативность в 14 играх – больше очка за игру. Что ещё вы хотите от игрока, который, между прочим, выходил на лёд с повреждением? Скепсис у некоторых вызывает как раз таки травма Джоша, со стороны не до конца очевидная. Но обманщиком Ливо не выглядит – если определённые недомогания не позволяли ему играть на все 100%, здесь он уже был бессилен.

Джош Ливо Фото: Антон Вымотов, photo.khl.ru

В плей-офф стали играть плотнее с самим Джошем, он оставался без чистого льда и пространства для броска. Однако даже в такой ситуации не растерялся и переключился на свои ассистентские навыки. Так мы узнали о снайперских способностях Скотта Уилсона — игрока, от которого отказался в Магнитогорске Андрей Разин. Если и говорить про полный провал во второй части сезона, то это Артём Галимов. Лидер лиги по показателю полезности, обладатель нового снайперского рекорда «Ак Барса» и пятый бомбардир регулярки в матчах с «Автомобилистом» и московским «Динамо» набрал всего 7 (2+5) очков. Обе шайбы были в первом раунде, одна — в пустые ворота, вторая – в концовке матча с «Автомобилистом», когда Казань и так вела с разницей в четыре шайбы. Возможно, именно голов Галимова не хватило команде Анвара Гатиятулина, чтобы пройти в полуфинал.

Неудачный плей-офф может стать препятствием для Артёма на пути в НХЛ, ведь «Анахайм» наверняка следил за этими играми, и не факт, что предложит теперь Галимову стабильное место в топ-9. Однако отрицать важность Галимова в регулярном сезоне для «Ак Барса» глупо. Даже в Казани не ожидали подобной результативности от форварда. Генеральный менеджер Марат Валиуллин честно сказал, что видел на его позиции Егора Коршкова, которого и подписали на 65 млн рублей за сезон как раз на роль лидера. Однако экс-игрок «Амура» в новом клубе провалился, в то время как Артём выдал лучший год в карьере. Теперь у Валиуллина новая головная боль – попытка переподписать Галимова на адекватных условиях, ведь номинация на MVP от КХЛ – ещё один аргумент в пользу игрока и его агента.

Артём Галимов Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

«Трактору» летом предстоят переговоры с Максимом Шабановым, хотя здесь всё вполне очевидно – игрок явно перерос КХЛ и готов покорять лучшую лигу мира. Шабанов — единственный в нашем списке, чья игра не вызывала никаких вопросов как в регулярном сезоне, так и в плей-офф. 67 (23+44) очков в 65 играх первой части чемпионата и пока что 20 (10+10) баллов за результативность весной. Понятное дело, что в команде Бенуа Гру важную роль играют нападающие всех четырёх троек, однако Шабанов явно выделяется среди прочих и обходит по своему влиянию на игру команды даже Виталия Кравцова. И всё же по-настоящему Максим раскрылся именно в кубковых матчах, поэтому в гонке за «Золотую клюшку» он аутсайдер. Более того, вместо Шабанова КХЛ могла бы отметить вклад других хоккеистов. Например, Тревора Мёрфи.

Как бы кто ни относился к защитнику «Сибири», будучи игроком обороны, стать шестым бомбардиром сезона в команде из нижней части турнирной таблицы – дорогого стоит. Трудно представить себе и «Северсталь» без Данила Аймурзина. Его статистика не так впечатляет на фоне конкурентов, и всё же для Череповца он незаменимый игрок. Останься в «Ладе» до конца года и попади Тольятти в плей-офф – точно в тройке должен был бы оказаться Владислав Подъяпольский, едва ли не в одиночку удерживавший команду от провала. Крутой вратарский перформанс выдал Никита Серебряков, но это было уже зимой после обмена в «Авангард» из СКА. Здорово перезагрузил карьеру в минском «Динамо» Вадим Шипачёв. Команда Дмитрия Квартальнова сделала решительный шаг вперёд в этом году во многом благодаря ветерану и рекордсмену лиги.