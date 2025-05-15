Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Трактор. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Рик Токкет — новый главный тренер Филадельфии, что ждать от Филадельфии, мнение, анализ

«Филадельфию» возглавит легенда клуба. Что ждать команде и Мичкову от нового тренера?
Родион Власов
Рик Токкет — новый главный тренер «Филадельфии»
Аудио-версия:
Комментарии
Рик Токкет вернулся в клуб, где 40 лет назад начинал профессиональную карьеру — теперь в новом статусе.

События вокруг «Филадельфии» разворачивались с утомительной неизбежностью. Ещё до того, как закончился регулярный сезон, пошли разговоры, что экс-игрок «Флайерз» Рик Токкет не планирует оставаться в «Ванкувере». Сами «лётчики» внезапно уволили Джона Тортореллу в ситуации, когда сезон был уже потерян и оставалось провести буквально десяток ничего не решавших игр. Вряд ли это было простым совпадением.

Как «Филадельфия» убирала Тортореллу:
Экстравагантный тренер уволен в НХЛ! Торторелла всех достал в «Филадельфии»?
Экстравагантный тренер уволен в НХЛ! Торторелла всех достал в «Филадельфии»?

Уже тогда поползли слухи, что Токкет возглавит «Филадельфию». Пенсильванский клуб очень любит культивировать свою версию «спартаковского духа», за что регулярно критикуется. Судите сами: и генменеджер Дэнни Бриер, и президент клуба Кит Джонс играли за «лётчиков». На должностях советников до сих пор сидят клубные легенды Пол Холмгрен, Бобби Кларк и Билл Барбер, которые сами успели побывать и главными тренерами, и генменеджерами «Филадельфии». Многие считают, что влияние этих советников на стратегию клуба является далеко не символическим.

Появление ещё одного «ветерана ВВС» в клубе в эту канву вполне укладывается. Более того, Токкет успел поиграть в одном клубе и с Бриером (ещё в «Финиксе»), и с Джонсом (уже в «Филадельфии»). Кто-то успел вбросить, что Рик едет в соседний «Бостон», но всё это было быстро перебито официальным объявлением от «Филадельфии». Вчера соцсети клуба приветствовали нового босса картинкой «Добро пожаловать домой, Токк!» «В душе я всегда был «лётчиком», — заявил новоиспечённый главный тренер.

Рик был задрафтован лишь в шестом раунде, но сразу же после юниорской лиги смог пробиться в состав одного из самых амбициозных клубов НХЛ. «Филадельфию» тогда возглавлял другой новичок лиги — 35-летний Майк Кинэн, и тренер Токкет многое у него перенял. Правда, тогда Рик приходил в лигу с довольно утилитарным функционалом: в первом же сезоне он стал самым удаляемым игроком команды. Тогда Токкет воспринимался во многом как чистый тафгай, но со временем он эволюционировал в силового форварда, который может набирать много очков.

Рик Токкет (справа)

Рик Токкет (справа)

Фото: Peter Southwick/AP/ТАСС

«Токкет-хоккеист не знал полумер. Если он был рядом с соперником, то всегда шёл в тело», — писал журналист газеты The Province Патрик Джонсон. Один из болельщиков написал более красиво и более понятно: «Токкет был душой той команды, он не только забивал, но и готов был сцепиться с кем угодно. Женщины хотели быть с ним, а их мужчины хотели быть похожим на него». Правда, весной 1992-го «Филадельфия» обменяла Рика в «Питтсбург». Там он занял место на фланге с Марио Лемье, которого с левого края дополнял действовавший примерно в таком же стиле Кевин Стивенс. С такой первой тройкой «пингвины» взяли свой второй Кубок Стэнли.

Больше Кубков Стэнли Токкет не выигрывал, хотя играл в хоккей до 38 и успел пересечься с такими игроками, как Уэйн Гретцки и Адам Оутс. Сразу после завершения карьеры Токкет вошёл в штаб «Колорадо». Правда, тренерская карьера Рика могла закончиться, не успев толком начаться. В 2006-м полиция накрыла нелегальную букмекерскую контору, в деятельности которой участвовал не только Токкет, но и жена Уэйна Гретцки, который тогда был шефом Рика в штабе «Финикса». Тренеру грозило серьёзное наказание за отмывание денег, однако Токкет отделался условным сроком.

Самостоятельная тренерская карьера Токкета удачной не выходила. В конце нулевых он недолго поработал в «Тампа-Бэй», которую в то время разваливала парочка странных владельцев, за которыми навечно закрепилось данное Джоном Тортореллой прозвище Ковбои. В 2017-м Токкет получил второй шанс в «Аризоне». Никто, конечно, чего-то особого от команды в перестройке не ожидал, однако «Койоты» начали сезон с 11 поражений подряд и 18 в 20 играх.

Дальше было не особо лучше. Если бы не нагрянувший ковид, давший команде шанс поиграть в плей-ин, «койоты» могли бы пропустить кубковые матчи все четыре года под руководством Токкета. Ни разу «Аризона» не заканчивала сезон хотя бы во втором десятке НХЛ по заброшенным шайбам, хотя в том самом ковидном сезоне в команде одновременно играли Келлер, Шмальц, Кессел, Холл (за год до того ставший MVP лиги) и Гарланд.

Впрочем, репутацию Токкета держали на плаву три вещи. Первая — неплохая оборона тех «Койотов». Вторая — два Кубка во время работы в штабе Майка Салливана в «Питтсбурге». Третья — дружба с журналистами после работы телеэкспертом. Конечно, открыто никто об этом не говорит, но сложно найти другую причину, из-за которой пресса год за годом называла человека с нулём прямых выходов в плей-офф топовым тренером лиги. В 2021-м телеканал TSN вообще поставил Токкета в топ свободных агентов НХЛ, что с тренерами припомнить очень сложно.

И даже время в «Ванкувере» получилось очень противоречивым. С одной стороны, была победа в дивизионе в прошлом сезоне, проход во второй раунд с третьим голкипером в воротах и упорная борьба в серии с «Эдмонтоном». С другой стороны, всё это пошло прахом в нынешнем году, и главный тренер никак не смог уладить вражду Элиаса Петтерссона и Джей Ти Миллера, которая обернулась невиданной для современной лиги мыльной оперой с обменом. В принципе, статистики сразу после прошлого года предупреждали о сочетании невиданной реализации бросков «Кэнакс» с мощной игрой Тэтчера Демко. В этом году эти факторы пропали, и «Ванкувер» оказался вне зоны плей-офф.

Рик Токкет

Рик Токкет

Фото: ETHAN CAIRNS/AP/ТАСС

Впрочем, для «Филадельфии» назначение Токкета логично хотя бы с точки зрения преемственности стиля. Не для того Тортореллу оставляли в команде, уже начавшей перестройку, и не для того говорили на всех углах о строительстве новой «культуры», чтобы в стилевом плане развернуться на 180 градусов. Токкет-тренер требует от своих игроков делать то, что делал Токкет-игрок: идти в борьбе до конца, прессинговать до одури, хитовать, контратаковать сразу же после отбора шайбы.

В принципе, это хорошо видно и по тому, какие игроки при Токкете лучше всего прогрессируют. Год назад это был скоростной ролевик Сэм Лафферти, а также габаритный силовик Дакота Джошуа, который до «Ванкувера» болтался между основой и фармом «Сент-Луиса» до 25 лет. В этом межсезонье первый ушёл в «Баффало», второй пропустил часть сезона из-за диагностированного рака яичек. Их заменил Кифер Шервуд, сделавший за сезон умопомрачительные 462 силовых (не опечатка), играя только 15 минут за матч.

В России, конечно, многих интересует судьба Матвея Мичкова, которая прямо сейчас подвешена из-за загадочного скандала в Эмиратах. А здесь полезно будет взглянуть на прецеденты в «Ванкувере». Андрей Кузьменко в хоккей Токкета не вписался абсолютно и отправился в «Калгари». А вот Илья Михеев, несмотря на свои гигантские проблемы в атаке после разрыва «крестов», места в составе не терял: при игре без шайбы он давал команде ровно то, что Токкет хочет видеть от своих хоккеистов.

Непонятная история с Матвеем:
Скандал с русской звездой НХЛ. У Мичкова после ДТП забрали паспорт и требуют миллионы?
Скандал с русской звездой НХЛ. У Мичкова после ДТП забрали паспорт и требуют миллионы?

Так что Мичков должен будет принять те правила игры, которые будут ему указаны сверху. Конечно, от этого будет страдать результативность — но в 60 лет люди не меняются, и не стоит ожидать, что «Филадельфия» Токкета вдруг помчится в атаку. Это не будет оборонительная команда, но там всё будет системно и жёстко.

Ещё больше мнений автора читайте в его личном телеграм-канале.
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android