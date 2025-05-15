«Филадельфию» возглавит легенда клуба. Что ждать команде и Мичкову от нового тренера?

События вокруг «Филадельфии» разворачивались с утомительной неизбежностью. Ещё до того, как закончился регулярный сезон, пошли разговоры, что экс-игрок «Флайерз» Рик Токкет не планирует оставаться в «Ванкувере». Сами «лётчики» внезапно уволили Джона Тортореллу в ситуации, когда сезон был уже потерян и оставалось провести буквально десяток ничего не решавших игр. Вряд ли это было простым совпадением.

Уже тогда поползли слухи, что Токкет возглавит «Филадельфию». Пенсильванский клуб очень любит культивировать свою версию «спартаковского духа», за что регулярно критикуется. Судите сами: и генменеджер Дэнни Бриер, и президент клуба Кит Джонс играли за «лётчиков». На должностях советников до сих пор сидят клубные легенды Пол Холмгрен, Бобби Кларк и Билл Барбер, которые сами успели побывать и главными тренерами, и генменеджерами «Филадельфии». Многие считают, что влияние этих советников на стратегию клуба является далеко не символическим.

Появление ещё одного «ветерана ВВС» в клубе в эту канву вполне укладывается. Более того, Токкет успел поиграть в одном клубе и с Бриером (ещё в «Финиксе»), и с Джонсом (уже в «Филадельфии»). Кто-то успел вбросить, что Рик едет в соседний «Бостон», но всё это было быстро перебито официальным объявлением от «Филадельфии». Вчера соцсети клуба приветствовали нового босса картинкой «Добро пожаловать домой, Токк!» «В душе я всегда был «лётчиком», — заявил новоиспечённый главный тренер.

Рик был задрафтован лишь в шестом раунде, но сразу же после юниорской лиги смог пробиться в состав одного из самых амбициозных клубов НХЛ. «Филадельфию» тогда возглавлял другой новичок лиги — 35-летний Майк Кинэн, и тренер Токкет многое у него перенял. Правда, тогда Рик приходил в лигу с довольно утилитарным функционалом: в первом же сезоне он стал самым удаляемым игроком команды. Тогда Токкет воспринимался во многом как чистый тафгай, но со временем он эволюционировал в силового форварда, который может набирать много очков.

Рик Токкет (справа) Фото: Peter Southwick/AP/ТАСС

«Токкет-хоккеист не знал полумер. Если он был рядом с соперником, то всегда шёл в тело», — писал журналист газеты The Province Патрик Джонсон. Один из болельщиков написал более красиво и более понятно: «Токкет был душой той команды, он не только забивал, но и готов был сцепиться с кем угодно. Женщины хотели быть с ним, а их мужчины хотели быть похожим на него». Правда, весной 1992-го «Филадельфия» обменяла Рика в «Питтсбург». Там он занял место на фланге с Марио Лемье, которого с левого края дополнял действовавший примерно в таком же стиле Кевин Стивенс. С такой первой тройкой «пингвины» взяли свой второй Кубок Стэнли.

Больше Кубков Стэнли Токкет не выигрывал, хотя играл в хоккей до 38 и успел пересечься с такими игроками, как Уэйн Гретцки и Адам Оутс. Сразу после завершения карьеры Токкет вошёл в штаб «Колорадо». Правда, тренерская карьера Рика могла закончиться, не успев толком начаться. В 2006-м полиция накрыла нелегальную букмекерскую контору, в деятельности которой участвовал не только Токкет, но и жена Уэйна Гретцки, который тогда был шефом Рика в штабе «Финикса». Тренеру грозило серьёзное наказание за отмывание денег, однако Токкет отделался условным сроком.

Самостоятельная тренерская карьера Токкета удачной не выходила. В конце нулевых он недолго поработал в «Тампа-Бэй», которую в то время разваливала парочка странных владельцев, за которыми навечно закрепилось данное Джоном Тортореллой прозвище Ковбои. В 2017-м Токкет получил второй шанс в «Аризоне». Никто, конечно, чего-то особого от команды в перестройке не ожидал, однако «Койоты» начали сезон с 11 поражений подряд и 18 в 20 играх.

Дальше было не особо лучше. Если бы не нагрянувший ковид, давший команде шанс поиграть в плей-ин, «койоты» могли бы пропустить кубковые матчи все четыре года под руководством Токкета. Ни разу «Аризона» не заканчивала сезон хотя бы во втором десятке НХЛ по заброшенным шайбам, хотя в том самом ковидном сезоне в команде одновременно играли Келлер, Шмальц, Кессел, Холл (за год до того ставший MVP лиги) и Гарланд.

Впрочем, репутацию Токкета держали на плаву три вещи. Первая — неплохая оборона тех «Койотов». Вторая — два Кубка во время работы в штабе Майка Салливана в «Питтсбурге». Третья — дружба с журналистами после работы телеэкспертом. Конечно, открыто никто об этом не говорит, но сложно найти другую причину, из-за которой пресса год за годом называла человека с нулём прямых выходов в плей-офф топовым тренером лиги. В 2021-м телеканал TSN вообще поставил Токкета в топ свободных агентов НХЛ, что с тренерами припомнить очень сложно.

И даже время в «Ванкувере» получилось очень противоречивым. С одной стороны, была победа в дивизионе в прошлом сезоне, проход во второй раунд с третьим голкипером в воротах и упорная борьба в серии с «Эдмонтоном». С другой стороны, всё это пошло прахом в нынешнем году, и главный тренер никак не смог уладить вражду Элиаса Петтерссона и Джей Ти Миллера, которая обернулась невиданной для современной лиги мыльной оперой с обменом. В принципе, статистики сразу после прошлого года предупреждали о сочетании невиданной реализации бросков «Кэнакс» с мощной игрой Тэтчера Демко. В этом году эти факторы пропали, и «Ванкувер» оказался вне зоны плей-офф.

Рик Токкет Фото: ETHAN CAIRNS/AP/ТАСС

Впрочем, для «Филадельфии» назначение Токкета логично хотя бы с точки зрения преемственности стиля. Не для того Тортореллу оставляли в команде, уже начавшей перестройку, и не для того говорили на всех углах о строительстве новой «культуры», чтобы в стилевом плане развернуться на 180 градусов. Токкет-тренер требует от своих игроков делать то, что делал Токкет-игрок: идти в борьбе до конца, прессинговать до одури, хитовать, контратаковать сразу же после отбора шайбы.

В принципе, это хорошо видно и по тому, какие игроки при Токкете лучше всего прогрессируют. Год назад это был скоростной ролевик Сэм Лафферти, а также габаритный силовик Дакота Джошуа, который до «Ванкувера» болтался между основой и фармом «Сент-Луиса» до 25 лет. В этом межсезонье первый ушёл в «Баффало», второй пропустил часть сезона из-за диагностированного рака яичек. Их заменил Кифер Шервуд, сделавший за сезон умопомрачительные 462 силовых (не опечатка), играя только 15 минут за матч.

В России, конечно, многих интересует судьба Матвея Мичкова, которая прямо сейчас подвешена из-за загадочного скандала в Эмиратах. А здесь полезно будет взглянуть на прецеденты в «Ванкувере». Андрей Кузьменко в хоккей Токкета не вписался абсолютно и отправился в «Калгари». А вот Илья Михеев, несмотря на свои гигантские проблемы в атаке после разрыва «крестов», места в составе не терял: при игре без шайбы он давал команде ровно то, что Токкет хочет видеть от своих хоккеистов.

Так что Мичков должен будет принять те правила игры, которые будут ему указаны сверху. Конечно, от этого будет страдать результативность — но в 60 лет люди не меняются, и не стоит ожидать, что «Филадельфия» Токкета вдруг помчится в атаку. Это не будет оборонительная команда, но там всё будет системно и жёстко.