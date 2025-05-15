Шалунов жёстко вырубил лидера «Трактора»! Падение Робинсона на лёд — жуть, но всё чисто

Жёсткая дуэль Максима Шалунова и лидеров «Трактора» становится тенденцией плей-офф последних лет. Год назад в первой игре полуфинала уроженец Челябинска и форвард «Локомотива» случайно столкнулся с голкипером «Трактора» Заком Фукале и вывел того из игры, что значительно повлияло на ход серии. Или, по крайней мере, на моральный дух челябинцев, которые после этого сникли и отдали серию 0-4. Ну а сам эпизод стал одним из самых обсуждаемых в прошлом розыгрыше Кубка Гагарина.

Прошёл год. «Локомотив» и «Трактор» уже в финале бьются за Кубок Гагарина, и во второй игре серии Шалунов вновь буквально вырубает североамериканского легионера челябинцев. Встретиться с нападающим ярославцев, который приобретает в КХЛ славу костолома, не повезло Чарльзу Робинсону. Здоровенный американский форвард «Трактора» после контакта с Шалуновым плохо упал на лёд, ударился головой и затем с огромным трудом покинул площадку, сопровождаемый партнёрами и персоналом команды.

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Однако вновь, как и в предыдущих эпизодах с участием Шалунова, не видно никакого злого умысла в действиях Максима. А здесь нет даже нарушения правил, что и зафиксировали арбитры после видеопросмотра. Шалунов только что избавился от шайбы, увидел Робинсона, который сам собирался провести силовой приём на нём, жёстко поставил плечо, ноги не отрывал. К сожалению, хоккеисты столкнулись головами, из-за чего форвард «Трактора» и рухнул на лёд. Но в действиях Шалунова ничего криминального здесь не было.

В этом матче Робинсон на льду больше пока не появился. Желаем Чарльзу здоровья и скорейшего возвращения на лёд.