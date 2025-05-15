«Локомотив» разозлился! Раздавил «Трактор», сравняв счёт в финале Кубка Гагарина

После поражения в первом домашнем матче финала плей-офф КХЛ от «Трактора» (1:2) статистика ярославцев в решающих сериях стала выглядеть совсем печально. «Локомотив» уступил в седьмой раз подряд в финалах Кубка Гагарина. В сезоне-2008/2009 железнодорожники уступили в шестой и седьмой встречах финальной серии казанскому «Ак Барсу». В прошлом сезоне-2023/2024 «Локомотив» всухую отдал ключевое противостояние магнитогорскому «Металлургу».

Примечательно, что главный тренер Игорь Никитин проиграл свой восьмой матч Кубка Гагарина подряд.

Вообще же «Локомотив» в третий раз в своей истории выступает в финале КХЛ и ещё ни разу не брал почётный трофей, но и у «Трактора» нет его в коллекции, поэтому нынешний реальный шанс уральцы явно упускать не собирались. Неизвестно, когда выпадет следующий.

«На мой взгляд, ключевой момент — два наших гола с разницей буквально в 15 секунд. Именно этот момент сделал наибольшую разницу. Понимаю, о чём вы говорите. У нас тоже были моменты в этом матче, особенно у Шабанова. Но в итоге эти два гола всё решили — и счёт 2:1», — заявил главный тренер гостей Бенуа Гру после первой игры.

Во второй встрече состав «Трактора» не претерпел изменений, а у «Локомотива» в атаке вместо Тесанова появился Паник, восстановившийся после травмы.

Ярославцы бодро провели стартовый отрезок — хозяева больше владели шайбой и много угрожали чужим воротам, но несколько впечатляющих спасений совершил Фукале.

В результате дело закончилось лишь одним голом, да ещё и в меньшинстве. Гернат не смог как следует обработать шайбу на синей линии, Робинсон на скорости убежал к чужим воротам и переиграл Исаева в ближнем бою.

Во втором периоде быструю атаку организовали железнодорожники, Полунин ускорился по флангу и бросил по воротам — Фукале не удержал шайбу. В итоге Александр успел первым на отскок и в упор поразил нижний угол.

Вскоре Робинсон попал под мощный силовой приём Шалунова — никакого нарушения правил судьи у Максима не зафиксировали. Болельщики «Трактора», конечно, таким вердиктом судей были недовольны. Особенно вспоминая историю взаимоотношений уроженца Челябинска с «Трактором».

До второго перерыва ярославцы забили ещё. Хоккеисты Никитина выиграли борьбу в углу площадки, Радулов под углом вылез на ворота, однако не смог переиграть Фукале, а Иванов оказался самым расторопным на добивании.

«Локомотив» в очередной раз подтвердил своё умение играть во вторых периодах, плюс сказывалось отсутствие у челябинцев Робинсона, который после хита Шалунова ушёл в раздевалку.

В третьем отрезке встречи железнодорожники ожидаемо стали максимально аккуратно действовать в обороне, а гости лишились ещё и Светлакова, неудачно влетевшего в борт.

Ярославль отличился в третий и четвёртый раз: сначала Берёзкин забил с пятака, а затем Кирьянов поразил уже пустые ворота — Гру решил заранее заменить Фукале на шестого полевого игрока.

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4:1 — победа «Локомотива» во второй игре и 1-1 — в серии. Наконец-то Игорь Никитин и его подопечные могут немного вздохнуть с облегчением. Команды переезжают в Челябинск.