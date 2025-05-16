«Такие ситуации не красят хоккей». Что сказали финалисты Кубка Гагарина после второй игры

Первая ярославская часть финала Кубка Гагарина – 2025 подошла к концу – «Локомотив» взял у «Трактора» реванш за поражение в первом матче серии и сравнял счёт, гарантировав возвращение противостояния на «Арену-2000».

После матча на вопросы журналистов традиционно ответили главные тренеры команд. Приводим текст пресс-конференции с участием Бенуа Гру и Игоря Никитина.

«Локомотив» был лучшей командой»

Наставник «Трактора» Бенуа Гру признал, что сегодня соперник играл лучше:

— Насколько травма Робинсона поломала игру «Трактора»?

— На мой взгляд, «Локомотив» был лучшей командой на протяжении всего матча. Но потеря игрока вредит команде. У меня нет новостей о его состоянии. Судьи расценили, что в этом моменте не было удаления. Значит его не было.

— Очевидно, «Локомотив» сегодня выиграл пятак. Есть ответ, почему так случилось?

— За позицию на пятаке всегда идёт борьба. Без сомнений, на этой позиции «Локомотив» был лучше.

— В третьем периоде вам нужно было отыгрываться, но получилось нанести всего два броска, в то время как «Локомотив» нанёс 12…

— Это только подтверждает мои слова, что «Локомотив» был лучшей командой. В третьем матче игрой должны ответить мы.

— Сегодня «Локомотив» играл так, как надо это делать в ситуации, когда нужно спасать серию – где-то даже на грани или за гранью. Вам не кажется, что «Трактор» был не готов к этому, и в каких-то ситуациях тоже надо играть более жёстко?

— Думаю, мы играли лучше в первом матче, «Локомотив» же сегодня на это ответил своей игрой, в третьем ответить должны будем уже мы.

— С учётом того, что игра силовая, есть вероятность, что вы используете 13-го нападающего и седьмого защитника в заявке?

— Пока об этом ещё не думал.

— Было несколько длительных смен во втором периоде, когда «Трактор» играл в своей зоне под давлением «Локомотива». Что сломалось, за счёт чего «Локомотив» вас задавил?

— Дело не в длинных сменах. Мы просто не могли вывести шайбу из зоны длительное время. Соперник менялся, мы же, наоборот, были уставшими.

«Сегодня всё по делу»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин был традиционно лаконичен:

– Мы лучше сегодня играли, чем первый матч, шансов было больше, — отметил Никитин.

– Лишили «Трактор» владения шайбой?

– Согласен, команда у них мастеровитая. Не скажу, что лишили. Не дали много владеть шайбой, хотя они всё равно смогли создать моменты. Финал, обе команды достойны друг друга. Все должны уметь играть и в обороне, и в атаке.

– За счёт чего сегодня выиграли чужой пятак?

– Мы люди, иногда не хочется туда залазить. Сегодня парни хотели, желания было достаточно. Здорово, что превратили его в голы.

– Полностью ли Паник сегодня справился с задачей?

– Мы ему не ставили задачу, была задача почувствовать атмосферу игры. Он опытный парень.

– Первый вас гол вас сегодня не сломал…

– Мы парням говорим, что реакция на забитые и пропущенные шайбы — это класс команды. В первой игре реакция была неправильная, сегодня всё по делу.

– Третий период «Локомотив» сегодня забрал. За счёт чего?

– В хоккей играют две команды. Кто владеет шайбой, тот и в атаке. Парни за счёт большого желания забрали много нейтральных шайб.

– Насколько рады, что наконец-то выиграли матч в финале за эти два года, наступило психологическое облегчение?

– Если так мелко думать… У нас немного другая задача и цель другая. Надеюсь, об этом никто не думал.

– Резонансный момент с Шалуновым и Робинсоном, Максим с предыдущего года попадает в такие ситуации. Почему?

– Это хоккей. Если бы я знал все ответы, то неинтересно было бы работать. Игровой момент, как в первой игре с Каюмовым. Два больших парня шли бить. Здоровья Робинсону, мы братья, все занимаемся одним делом.

«Мы бьёмся за свой логотип»

Форвард челябинцев Василий Глотов считает, что «Трактор» сыграл хуже, чем в первом матче:

– Поражение. Сегодня сыграли не лучшую свою игру. Слишком много сами дали возможностей для соперника. Допустили много потерь, не самое лучшее наше давление. Наверное, не было скорости в средней зоне.

Сегодня был другой «Трактор», чем в первом матче. «Локомотив» поднял свою планку. Это было ожидаемо после их серий с Омском и Уфой. После поражений они выходили и поднимали планку. Мы это прекрасно понимали, но сегодня «Трактор» был хуже, чем в прошлой игре.

Не соглашусь, что это «Локомотив» выбил нас из своей среды. Повторюсь, что это мы отошли от своего плана. Тут не «Локомотив» к этому причастен, а у нас не было контролируемого входа и скорости в средней зоне. Очень много было потерь, и даже не обычных, которые происходят в зоне атаки, а на синей линии в своей зоне, тем самым «привозили» много моментов.

У нас всегда плюс-минус одинаковый план на третий период. Мы его не меняли. Но сегодня сыграла короткая скамейка, где-то делали даблшифтинг из-за того, что Бадди рано ушёл. Тут нет никаких оправданий. Мы провели не лучшую игру. Нам нужно скатиться назад и вернуться к настройкам из первой игры.

Василий Глотов Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Если честно, не согласен с тем, что что-то происходит с нашим большинством. За два матча финала у нас было три попытки большинства, в которых мы нанесли 11 бросков. То, что нет голов, это не показатель. Это показатель в «Телеграме», а не в игре. В прошлой игре у нас был хороший момент – сейв. Сегодня было четыре-пять бросков за 50 секунд – это прекрасные цифры с точки зрения создания угрозы. То, что она не заходит, это не показатель. В серии с «Динамо» у нас была куда более плохая ситуация с моментами, их было гораздо меньше, а сейчас мы на хорошей волне и двигаемся в правильном направлении. Она зайдёт рано или поздно.

Мне тяжело говорить относительно того, был ли момент с Робинсоном ключевым. Что касается игроков «Локомотива», то мы не обращаем на это внимания, потому что тоже играем жёстко. Сам момент не буду очень сильно комментировать. Но вы же все выкладывали в свои паблики ту ситуацию. На «СКА-Арене» был момент…

— С Никишиным?

— Не буду вдаваться в подробности. Но идентичная ситуация. Коньки подлетают надо льдом… Я не очень понимаю такую ситуацию в финале со стороны игроков соперника. Играть по-честному, жёстко – это нормально. Но такие ситуации, конечно же, не красят нашу игру.

Но опять же я буду честен. Это второстепенный фактор. Это нужно понимать. В финале будет всё – и минус игроки, и тяжёлые хиты, где-то «грязные», где-то будут стычки. Это всё читаемо и понятно. Нам нужно перегруппироваться и не обращать на это внимания.

— Что с Робинсоном?

— Честно, я Бадди ещё не видел. Не разговаривал пока с ним.

— Сложно ли выдерживать жёсткость со стороны Радулова? Ты бьёшь его, он бьёт тебя…

— Ему мою жёсткость?

— Нет. Он давит, а ты ему отвечаешь. Вы нормально там пободались.

— Он не давил. Он на льду был после моего силового.

— Против Шалунова готовы играть жёстче?

— Я ещё раз повторюсь, что мы играем жёстко против «Локомотива». Мы не выделяем какие-то фамилии. Это финал, мы бьёмся за кубок. Назовите любую фамилию – вообще по барабану. Мы бьёмся за свой логотип и будем играть максимально жёстко.

«Трактор» сам отдал инициативу «Локомотиву»

Защитник «Трактора» Сергей Телегин дал свою оценку прошедшему матчу:

– Многие моменты сегодня не получились. Хорошо начали — повели в счёте, во втором периоде в паре моментов нас поджали, потом пропустили. Могли отыгрываться в третьем, но сегодня хуже выступили.

— Как на команду повлияла потеря Бадди Робинсона?

— Конечно, это чуть-чуть бьёт по команде. Он наш основной мужчина, молодчик.

— Как охарактеризуете второй период? Можно ли за него снова похвалить «Локомотив»? Что не получилось у вас?

— Думаю, скорее, не то чтобы похвалить «Локомотив», мы сами отдали инициативу, хотя могли в принципе забирать – мы не сделали наложение, они сделали.

— В целом чем можно объяснить, чем вы пропустили три однотипные шайбы?

— Да, пятак отдали. В этом и проблема самая главная. Ну, ничего, будем решать – и решим.

Сергей Телегин Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

— Показалось, что «Локомотив» играл на грани, не стеснялся идти в силовую борьбу. Не считаете, что вам этого не хватило?

— Важно же не то, кто по силовым выигрывает, а по счёту.

— Но придаёт уверенности, особенно когда теряете игрока…

— С другой стороны, придаёт злости. Это момент на грани, даже не буду обсуждать. Просто да, соглашусь, надо быть жестче.

— Каково выживать под этим прессингом «Локомотива»? Почему в этом матче так не получалось хорошо выходить из-под давления?

— Мы всё знаем, мы готовились, просто сегодня этого не делали, будем исправляться.

— Довольны в целом выездом? Забрали домашний лёд, 1-1 в серии?

— Нет. Должны были две забирать. В данный момент недоволен.

«Трактор» не смог забрать циклическую атаку»

Нападающий гостей Никита Коростелёв рассказал, что не получилось у его команды:

— Что сегодня не получилось?

— Целостной игры во втором периоде.

— При этом в серии с «Динамо» это было вашей фишкой?

— В первом матче у нас тоже получился хороший второй период. Сегодня не получилось забрать циклическую атаку. Наверное, это стало самым большим фактором.

— В третьем периоде даже красную линию вам было тяжело проходить, не говоря уже о созданных моментах. Какое-то было противоядие против такой обороны?

— Опять же это в продолжение предыдущего ответа. Мы сегодня не забрали атаку.

— Показалось, что второй период забрал у вас много сил, и поэтому не было привычной скорости.

— В целом сыграли по скорости хуже, чем в первом матче. Согласен на 100%.

— Сильно ли потеря Бадди Робинсона отразилась на игре команды? Пришлось же менять тройки нападения.

— Тройки нападения – это один вопрос. Здесь в первую очередь надо говорить о здоровье игрока. Надеемся, что с Бадди всё будет нормально.

Бадди Робинсон Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

— У него сотрясение?

— Ничего не могу сказать. Это нужно спрашивать у медицинского штаба. Надеюсь, что с Бадди всё будет хорошо.

— Не было ли желания отомстить после этого момента?

— Нужно голову на плечах сохранять. Конечно, неприятно терять партнёра, но ставки высоки, поэтому надо сохранять голову.

— После предыдущего матча игроки «Локомотива» говорили, что готовы «убивать». А вы готовы играть ещё жёстче?

— Здесь каждый готов играть жёстко и навязывать борьбу. Конечно, мы готовы бороться.

«Мы рады, что у нас есть Радулов»

Форвард «Локомотива» Павел Красковский был предельно краток:

— Какие у вас впечатления от игры?

— Рады, готовимся дальше.

— Раздевалка по настрою и энергии отличается от прошлогодней?

— Это финал, тут другого быть не может, всё одинаково.

— Во втором периоде были отрезки, когда при счёте 1:1 закрывали соперника в зоне. Казалось, что гол где-то близко, но не получалось. Потом Радулов вышел из угла, доставил на пятак шайбу. Ощущаете, что в сложные моменты у вас есть такой вожак, лидер?

— Конечно, мы рады, что у нас есть Саня.

— Чем «Локомотив» был лучше себя в первой игре?

— Просто были командой.

— А в первой игре не были?

— Были. Но сегодня были ещё большей командой.

— Есть проблемы с реализацией. Много создаёте. Даже сегодня было огромное количество шансов, но пришлось дождаться гола, который индивидуально сделал Радулов. Нет ли отчаяния на лавке, когда она не заходит?

— Терпение и труд всё перетрут.

—У вас был эпизод борьбы против Кэмпфера, где он упал. Как это выглядело с вашей стороны?

— Я ещё раз повторюсь: «Это финал, это война. Тут другого быть не может».

«Это же финал. Как тут не принять участие?»

Нападающий железнодорожников Артур Каюмов сказал, что инцидент с Логаном Дэем в первом матче не повлиял бы на его участие в финале:

– Сделали анализ, разобрали игру, скорректировали некоторые моменты и вышли на сегодняшний матч с другим настроем.

— Когда «Локомотив» первым пропускает, то не всегда у него получается в дальнейшем игра. Сегодня всё получилось.

— В этом моменте мы тоже получаем опыт и растём. Сегодня преодолели этот барьер.

— Показалось, что эта серия становится похожа на ту, что была в прошлом году с ЦСКА, когда также проиграли первую встречу и пропустили во второй. Тогда Елесин перевернул матч, а сегодня Радулов поднял команду?

— Да, вы сами ответили на свой вопрос. Санька всё сделал.

— В целом есть понимание, почему в этом плей-офф «Локомотив» начинает играть в свою игру только после поражения в первом матче?

— (смеётся). Не знаю даже. Наверное, просто вкатываемся в первой встрече. Со второй начинаем играть в свою игру.

— У вас был инцидент с Дэем в первом матче финальной серии. Хорошо, что второй матч состоялся сегодня, а не вчера, ведь могли бы тогда не сыграть?

— Я в любом случае сыграл бы. Это же финал. Как тут не принять участие? Надо принимать.

— Тот момент был похож на ситуацию с Шалуновым и Робинсоном?

— Это финал. Тут никто не хочет проиграть ни борьбу, ни матч. В целом если смотреть на этот момент с Максом, то они оба шли в силовую борьбу. Макс, видимо, крепче собрался и выстоял.

— Стало ли психологически легче после долгожданной победы в матче финала?

— Психологически, конечно, стало легче, всё-таки это первая победа за два финала. Порадовались, но сейчас сразу же начинаем готовиться к следующей игре.

«Побеждать всегда приятно. Немножко груз спал»

Защитник ярославцев Рушан Рафиков рассказал, каково это – побеждать в финале Кубка Гагарина в день рождения:

— С днём рождения, с первой победой в финале за два года. Поделитесь впечатлениями от игры.

— Спасибо за поздравления. Тяжёлый матч, как в принципе и первый. Приятно победить.

— Вы в итоге не отмечали так свой день рождения?

— Думаю, с хоккеем в мае ещё никто день рождения не отмечал.

— Это как-то особенно воспринимается?

— Честно говоря, всё то же самое, вообще ничего особенного.

— Есть радость, что наконец-то победили в финале?

— Конечно, побеждать всегда приятно. Немножко груз спал.

Рушан Рафиков Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

— Понятно, что счёт 0-2 в серии не был бы приговором, но чувствовали ли вы себя сегодня загнанными в угол, откуда нет выхода, кроме как к чужим воротам?

— Мне кажется, из угла всегда есть выход.

— В одну сторону…

— В одну сторону – только вперёд.

— Было ли такое ощущение?

— Конечно, нет, это финал, всегда найдётся выход.

— Но 0-2 после домашних игр были бы убедительны для соперника…

— Не знаю. Конечно, нужно было выиграть, мы в принципе это сделали. Думаю, и с 0-2 нашли бы выход.

— Вы подстраиваетесь после поражений под соперника. В чём неудобство «Трактора» для вас?

— Не согласен, что мы подстраиваемся под кого-то.

— Но первый матч проигрываете, а потом меняете свою игру.

— Нет, это не подстраивание. Так сложилась первая встреча, во втором матче мы делали то же самое – гнули свою линию. Получилось, что в первом не забили, а здесь получилось.

— Как вам момент с Шалуновым и Робинсоном?

— Как судьи оценили.

— Судьи оценили, что всё чисто.

— Значит чисто. Давайте не будем это обсуждать, это же работа судей.

— Можно сказать, что «Локомотив» обыграл «Трактор» агрессией?

— Мы и в первом матче играли агрессивно. Не сказать, чтоб за счёт агрессии. Конечно, добавили немного в ней под воротами, чего в первом матче, наверное, не хватало – бросков, добиваний.