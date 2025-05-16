Швейцария разделалась с лидером группы, чемпионы мира разгромили Венгрию.

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Финляндия уничтожила Словению, австрийцы потрепали нервы Канаде. Итоги дня на ЧМ по хоккею

15 мая состоялся седьмой игровой день чемпионата мира по хоккею — 2025. Подводим итоги четырёх прошедших в нём встреч.

Покер Андригетто помог сборной Швейцарии крупно обыграть команду Германии на ЧМ-2025

Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды Швейцарии и Германии. Игра проходила на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания). Победу одержали хоккеисты из Швейцарии со счётом 5:1.

В первом периоде команды голов не забили.

На пятой минуте второго периода Дамьен Риа с передач Кена Егера и Кристиана Марти открыл счёт во встрече. Чуть более чем через минуту Свен Андригетто после пасов Йонаса Зигенталера и Дениса Мальгина удвоил преимущество команды Швейцарии. На 14-й минуте периода Андригетто сделал счёт 3:0. Спустя 62 секунды Свен оформил хет-трик.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

В середине третьего периода Андригетто забросил свою четвёртую шайбу в матче. В конце матча Марк Михаэлис установил окончательный счёт встречи.

Финляндия на ЧМ-2025 разгромила сборную Словении, забросив девять шайб

Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды Финляндии и Словении. Игра проходила на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция). Победу одержали хоккеисты из Финляндии со счётом 9:1.

Забитыми голами в составе национальной команды Финляндии отметились Ээли Толванен (покер), Микко Лехтонен (дубль), Вили Саариярви, Ленни Хямеэнахо и Николас Матинпало. Единственную заброшенную шайбу сборной Словении на свой счёт записал Бине Машич.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Отметим, что на групповом этапе чемпионата мира по хоккею — 2025 выступят 16 сборных, разделённых на две группы по восемь участников. Первые четыре сборные в группах выйдут в 1/4 финала, команды, занявшие восьмые места, покинут элитный дивизион.

Сборная Канады одержала волевую победу над командой Австрии, Маккиннон оформил дубль

Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды Канады и Австрии. Игра проходила на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция). Победу одержали хоккеисты из Канады со счётом 5:1.

На 12-й минуте первого периода Винценц Рорер открыл счёт во встрече. В начале второй 20-минутки Натан Маккиннон с передач Брэндона Монтура и Бо Хорвата восстановил равенство – 1:1. На 14-й минуте периода Натан Маккиннон вывел сборную Канады вперёд.

На девятой минуте третьего периода Трэвис Конечны с передач Уилла Кайлли и Ноа Добсона сделал счёт 3:1. На 12-й минуте отрезка Уилл Кайлли забил четвёртый гол канадской сборной. В концовке Сидни Кросби установил окончательный счёт матча.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Три очка Пастрняка помогли сборной Чехии разгромить команду Венгрии на ЧМ-2025

Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды Чехии и Венгрии. Игра проходила на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания). Победу одержали хоккеисты из Чехии со счётом 6:1.

На 18-й минуте первого периода Давид Пастрняк открыл счёт во встрече. На последней минуте периода Якуб Флек удвоил преимущество чешской сборной.

В середине второго периода Петр Кодытек сделал счёт 3:0. На 16-й минуте периода Андраш Михалик забросил первую шайбу сборной Венгрии в игре.

На четвёртой минуте третьего периода Давид Пастрняк забил четвёртый гол команды Чехии во встрече. На седьмой минуте отрезка Ондржей Беранек довёл счёт до крупного. Менее чем через минуту Лукаш Седлак поставил точку в матче.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Матчи 16 мая