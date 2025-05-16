Какая драма в НХЛ! Свечников курьезным голом в концовке выкинул «Вашингтон» из плей-офф!

«Вашингтон» на краю, на грани, у пропасти», — материалы с такими заголовками преимущественно появлялись на ленте в последние три дня. «Столичные» не сумели разжиться победами в Роли, а забивал на выезде только Овечкин. Правда, одной шайбы за два матча оказалось чрезвычайно мало.

В пятом матче Род Бриндамор дал дебютировать за команду Александру Никишину – травма Джейлена Чатфилда вынудила главного тренера пойти на изменения в составе.

Первые периоды в этой серии получаются пока очень скудными на результативность – за четыре матча была заброшена лишь одна шайба. Но сегодня по меркам данного противостояния случился настоящий голевой карнавал. Счёт открыл капитан «Харрикейнз» Джордан Стаал, великолепно попавший в дальний верхний угол.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Вашингтон» вновь испытывал большие проблемы с созданием голевых моментов, но помог тот, от кого этого можно было ожидать меньше всего – опытный Славин ошибся с передачей назад, шайба выскочила на пятак, откуда занёс её в ворота Бовиллье.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Во втором отрезке у «столичных» «отобрали» шайбу после тренерского запроса на положение вне игры, а в конце двадцатиминтуки Александр Никишин провёл пока что лучшую смену в НХЛ: отобрал шайбу у Овечкина, вывел её из зоны в падении, а затем в позиционной атаке нанёс три броска в сторону ворот.

Заключительную двадцатиминутку команды сыграли по правилу «до первой ошибки» — и «Кэпиталз», и «Харрикейнз» максимально упростили игру и минимизировали любые недочёты. Но у хозяев периодически возникали моменты, которые все уткнулись во Фредерика Андерсена. Конец матча выдался драматичным для «Вашингтона» — Андрей Свечников нанёс несильный бросок прямо от борта, шайба маленькую щель и оказалась за спиной у Томпсона.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Через полторы минуты Джарвис поразил пустые ворота и поставил жирную точку. 3:1 в матче, 4-1 в серии – «Каролина» выходит в финал конференции второй раз за три года. «Вашингтон» заканчивает успешный сезон во втором раунде, драматично проиграв из-за курьёзного гола на предпоследней минуте. Но «столичные» могут собой гордиться – чемпионат для них получился отличным.

А Андрей Свечников забросил восьмую шайбу в нынешнем плей-офф – больше только у Микко Рантанена. В розыгрыше Кубка Стэнли россиянин показывает свой лучший хоккей за последние несколько лет.