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Виннипег — Даллас — 4:0, обзор пятого матча серии плей-офф, красивый гол Наместникова, видео

Шикарный бросок россиянина добил «Даллас»! Чемпион регулярки НХЛ не хочет в отпуск
Лев Лукин
Чемпион регулярки НХЛ не хочет в отпуск
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«Виннипег» пока избежал вылета, но теперь «Джетс» нужно сделать то, что они в этом плей-офф ещё ни разу не делали.

Вслед за «Вашингтоном» — второй командой регулярки – вылететь из плей-офф сегодня мог и обладатель Кубка Континента «Виннипег». «Джетс» оказались на краю пропасти после того, как дважды уступили в Техасе «Далласу» и счёт в серии стал 3-1 в пользу «Старз».

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Но пятый матч «Виннипегу» предстояло играть дома, а на своей площадке при безумной поддержке своих фанатов канадцы способны на многое. Впрочем, «Даллас» в этом матче показал явно не лучший свой хоккей, и «Джетс» планомерно пришли к уверенной победе.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
16 мая 2025, пятница. 04:30 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
4 : 0
Даллас Старз
Даллас
1:0 Шайфли (Коннор, Пионк) – 26:17     2:0 Элерс (Коннор, Шайфли) – 42:20 (pp)     3:0 Наместников (Иафалло, Пионк) – 52:07 (pp)     4:0 Элерс – 59:15    

В первом же периоде хозяева владели преимуществом, не смогли распечатать Эттингера, но во втором отрезке неизбежное всё же накрыло «Даллас» — Шайфли открыл счёт, взяв в соавторы гола конёк защитника «звёзд» Харли.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Несмотря на преимущество «Виннипега», счёт долгое время продолжал оставаться минимальным, что автоматически подвешивало интригу в воздухе. Один случайный гол мог решить судьбу матча и серии, к тому же в составе «Далласа» есть Рантанен, способный сотворить хет-трик на пустом месте в решающий момент.

В концовке второго периода шайба во второй раз побывала в воротах гостей, арбитры её отменили, и в третьем периоде могла начаться нервотрёпка для «Джетс», однако Элерс на старте отрезка очень своевременно реализовал большинство.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Ну а добил «Даллас» на 53-й минуте Владислав Наместников. Российскому нападающему также в большинстве удался просто шикарный бросок «между ушей» Эттингеру. Такое не берётся!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В концовке Наместников заработал ещё и голевую передачу, когда Элерс оформлял дубль, бросая по пустым воротам «Далласа». «Виннипег» во второй раз в этой серии выиграл со счётом 4:0, сократил отставание в счёте серии и продолжает борьбу за Кубок Стэнли. Шестой матч противостояния состоится на площадке «Старз», и это тот самый случай, когда чемпиону регулярки для выживания необходимо выиграть-таки впервые в гостях в этом плей-офф.

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