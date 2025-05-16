Шикарный бросок россиянина добил «Даллас»! Чемпион регулярки НХЛ не хочет в отпуск

«Виннипег» пока избежал вылета, но теперь «Джетс» нужно сделать то, что они в этом плей-офф ещё ни разу не делали.

Вслед за «Вашингтоном» — второй командой регулярки – вылететь из плей-офф сегодня мог и обладатель Кубка Континента «Виннипег». «Джетс» оказались на краю пропасти после того, как дважды уступили в Техасе «Далласу» и счёт в серии стал 3-1 в пользу «Старз».

Но пятый матч «Виннипегу» предстояло играть дома, а на своей площадке при безумной поддержке своих фанатов канадцы способны на многое. Впрочем, «Даллас» в этом матче показал явно не лучший свой хоккей, и «Джетс» планомерно пришли к уверенной победе.

В первом же периоде хозяева владели преимуществом, не смогли распечатать Эттингера, но во втором отрезке неизбежное всё же накрыло «Даллас» — Шайфли открыл счёт, взяв в соавторы гола конёк защитника «звёзд» Харли.

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Несмотря на преимущество «Виннипега», счёт долгое время продолжал оставаться минимальным, что автоматически подвешивало интригу в воздухе. Один случайный гол мог решить судьбу матча и серии, к тому же в составе «Далласа» есть Рантанен, способный сотворить хет-трик на пустом месте в решающий момент.

В концовке второго периода шайба во второй раз побывала в воротах гостей, арбитры её отменили, и в третьем периоде могла начаться нервотрёпка для «Джетс», однако Элерс на старте отрезка очень своевременно реализовал большинство.

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Ну а добил «Даллас» на 53-й минуте Владислав Наместников. Российскому нападающему также в большинстве удался просто шикарный бросок «между ушей» Эттингеру. Такое не берётся!

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В концовке Наместников заработал ещё и голевую передачу, когда Элерс оформлял дубль, бросая по пустым воротам «Далласа». «Виннипег» во второй раз в этой серии выиграл со счётом 4:0, сократил отставание в счёте серии и продолжает борьбу за Кубок Стэнли. Шестой матч противостояния состоится на площадке «Старз», и это тот самый случай, когда чемпиону регулярки для выживания необходимо выиграть-таки впервые в гостях в этом плей-офф.