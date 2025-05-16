«Избавьте от малейшего намёка на величие Овечкина». Реакция Америки на вылет «Вашингтона»

Удивительный сезон «Вашингтона» закончен – команда не смогла справиться с «Каролиной» во втором раунде и сложила полномочия уже после пятой игры. «Столичные» на протяжении всей серии испытывали большие проблемы в атаке – за пять игр было заброшено лишь шесть шайб, одна из которых в пустые ворота.

В целом более опытные «Харрикейнз» умело указали на проблемы команды, которая де-факто строится только один-два года. Проход подопечных Бриндамора логичен и понятен. «Ураганы» уже давно ходят в претендентах, но каждый раз обидно вылетают в плей-офф, хоть и часто сугубо по своей вине. «Вашингтону» не хватило в том числе и этого – опыта болезненных поражений.

Александр Овечкин провёл выдающуюся серию с «Монреалем», где в пяти матчах набрал 5 (4+1) очков, а также задолбил молодёжь «Канадиенс» жёсткими силовыми приёмами. В серии с «Каролиной» он оказался по другую сторону баррикад – били уже его, причём часто, голевых моментов было минимум, а с появлявшимися отлично справлялся Андерсен, проведший великолепную серию.

Ови на всём её протяжении не был похож на самого себя, много психовал, однако направить нервы в нужное русло не удалось.

Но, оглядываясь назад, можно с полной уверенностью сказать – сезон для «Вашингтона» и Овечкина получился выдающимся. Первое место на Востоке в год 50-летия франшизы, новый снайперский рекорд НХЛ, который Овечкин поставил в конце сезона, уверенное прохождение первого раунда плей-офф. «Столичные» и Ови заткнули рот скептикам, добившись выдающихся результатов.

Коллеги из Северной Америки преимущественно придерживаются такой же точки зрения, с одним небольшим исключением, которое вы могли увидеть в заголовке. Но об этом в конце.

Популярный аккаунт в соцсетях B/R Open Ice сразу после вылета «Вашингтона» выложил статистику, в которой было сказано, что Овечкин побил рекорд Гретцки, забросил больше всех шайб в возрасте 39+, показал лучший показатель по голу за игру в среднем с 2010 года, а также занял третье место в снайперской гонке, пропустив часть сезона, подписав её: «Невероятный сезон Алекса подошёл к концу, в этом году Великая Восьмёрка подарила нам нечто особенное».

Рукопожатие Александра Овечкина и Джордана Стаала Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Известный подкаст Spittin' Chiclets на официальной странице в социальных сетях был более сдержан, но не менее лаконичен: «Сказочный сезон Овечкина подошёл к концу».

Журналист официального сайта НХЛ Том Гулитти подвёл итоги сезона для «Вашингтона», где достаточно справедливо и обширно написал и о капитане «столичных»: «Овечкин был в числе нескольких игроков «Кэпиталз», которые изо всех сил старались забить.

В регулярном чемпионате 39-летний форвард снова бросил вызов своему возрасту, заняв третье место в снайперской гонке НХЛ с 44 голами, в том числе 6 апреля он забил рекордный 895-й гол в лиге. Он также провёл сильный первый раунд против «Монреаля», забив четыре гола в пяти матчах, в том числе впервые в своей карьере забросив в овертайме в плей-офф».

Также Гулитти упомянул бесславный вылет «Вашингтона» в прошлом году: «В прошлом году «Нью-Йорк Рейнджерс» всухую обыграл «Кэпиталз» в первом раунде, та серия стала ещё одним напоминанием, что Овечкин не обладает физической силой, как в 20 лет и даже в возрасте от 30 до 35 лет. В этом сезоне у «Вашингтона» был гораздо более сильный состав, но они не справились с «ураганами», которые показали себя сильной командой».

Комментарий Овечкина после вылета «Вашингтона»: Александр Овечкин дал первые развёрнутые комментарии после вылета «Вашингтона» из КС

Журналист The Athletic Роб Росси отметил Овечкина, но при этом вспомнил и о факте, который в следующие несколько дней точно будут ярко обсуждать: «Александр Овечкин забил больше голов, чем кто-либо в истории НХЛ, но его команда выходила в третий раунд лишь один раз за 20 лет. Это не критика. Трудно выиграть в плей-офф даже восемь игр, не говоря о 16. Даже выдающимся спортсменам для этого нужны большая помощь и удача».

Известная американская журналистка Сэмми Сильбер, которая освещает все матчи «Вашингтона», встала на защиту Овечкина, предвидя критику из-за того, что команда Ови лишь раз преодолела второй раунд плей-офф НХЛ, а сам Александр предстал бледной тенью самого себя в серии с «Каролиной»: «Это тяжёлое завершение сезона, и завтра я проведу более подробный анализ, но было слишком много нападок на Овечкина. В 39 лет он провёл абсолютный мастер-класс в регулярном сезоне. Вернулся после перелома ноги, обогнал Гретцки. Не очень удачный второй раунд, однако этот вылет не только его вина. Команда боролась по всем фронтам».

Но нашлись, естественно, и критики, у которых будто зудит на одну фамилию «Овечкин». Журналист из Вашингтона Бен Ротенберг так прокомментировал вылет Овечкина и его команды:

«Алекс Овечкин:

сыграно сезонов — 20;

количество проходов второго раунда плей-офф — 1.

Пожалуйста, избавьте меня от малейшего намёка на слова о его величии».