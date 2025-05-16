Шалунов — не «грязный» игрок. Это лидер и главная ударная сила «Локомотива»

Самым обсуждаемым моментом вчерашнего второго матча финальной серии между «Локомотивом» и «Трактором» (4:1, 1-1) стал мощный силовой приём форварда хозяев Максима Шалунова на нападающем гостей Чарльзе Робинсоне. Масла в огонь добавил тот факт, что Максим — уроженец Челябинска, а его прошлогодний конфликт с уральским клубом после нанесённой в плей-офф Заку Фукале травмы моментально всплыл перед глазами. Дескать, вот видите, Шалунов снова взялся за старое: специально выводит из строя хоккеистов команды из родного города.

Дело дошло даже до того, что нападающий «Трактора» Василий Глотов вспомнил момент из завершившегося регулярного чемпионата, когда Шалунов жёстко сыграл против тогда ещё защитника СКА Никишина. Действительно, подобные моменты с Максимом периодически случаются и иногда наводят на определённые мысли, но назвать этого человека «грязным» хоккеистом язык не поворачивается.

Начнём с того, что Шалунов — главная ударная сила и лидер «Локомотива». Центральный нападающий первой тройки, важный механизм на «точке» и в спецбригадах. В 32 года у спортсмена столь высокого уровня достаточно опыта и мозгов, чтобы не вредить самому себе и не подставлять весь коллектив в важнейших матчах. Если бы Максим играл по-хамски, то давно бы стал главным «клиентом» судей и не вылезал из бокса для штрафников. Но ведь ничего подобного нет: Макс старается играть жёстко, однако строго в рамках правил.

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«С одного из ракурсов видеоповтора могло показаться, что со стороны Шалунова была игра высоко поднятой клюшкой. Судьи посмотрели видео этого эпизода с различных точек. Они приняли решение, что нарушения правил со стороны Шалунова нет. Я согласен с арбитрами», — заявил мне известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд.

Кроме того, зная главного тренера «Локомотива» Игоря Никитина и его манеру работать с командой, я на 100% уверен, что Игорь Валерьевич постоянно просит своих подопечных действовать жёстко, хитовать, но максимально аккуратно и дисциплинированно, чтобы не давать арбитрам повода оставлять команду в меньшинстве. Никитин — приверженец дисциплины и системы. Никаких заданий вырубать игроков соперника он точно никогда не даст, а вот провести разъяснительную беседу с теми, кто выбивается из колеи, вполне может.

«Это хоккей. Если бы я знал все ответы, то неинтересно было бы работать. Игровой момент, как в первой игре с Каюмовым. Два больших парня шли бить. Здоровья Робинсону, мы братья, все занимаемся одним делом», — сказал Никитин после встречи.

Если несколько раз внимательно посмотреть повтор эпизода Шалунов — Робинсон, то отчётливо видно, что ноги ото льда в момент столкновения хоккеист ярославского клуба не отрывал, и никакого удара локтем в голову не было даже близко. Наоборот, два здоровяка, похоже, столкнулись головами друг с другом. Да, американца повело, и он еле удержался на ногах, но это, скорее, из-за сильного падения на лёд. Не исключено, что есть сотрясение.

В любом случае желаем Бадди Робинсону здоровья и скорейшего возвращения в строй. Как и Андрею Светлакову, который накануне неудачно врезался в борт и тоже досрочно покинул площадку. Терять сразу двух центрфорвардов — непозволительная роскошь для «Трактора» в финале.