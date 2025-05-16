Овечкин упустил последний шанс выиграть ещё один Кубок Стэнли? Что ждёт «Вашингтон» дальше

Почему «столичные» всё же вылетели и какие перестановки будут у команды?

Что ж, вот и сказка «Вашингтона» в этом сезоне официально подошла к концу. Команда Александра Овечкина всё-таки не сдюжила и вылетела, одержав лишь одну победу в серии.

После уверенной игры «столичных» в регулярном чемпионате казалось, что «Кэпс» смогут зацепиться за серию с «Харрикейнз». Не удалось. В очередной раз «Вашингтон» вылетел во втором раунде. Эту стадию за 20 лет карьеры Ови в НХЛ команда смогла преодолеть лишь однажды — в 2018-м, когда «Кэпиталз» выиграли Кубок Стэнли.

Теперь для «столичных» настаёт длительное и тяжёлое межсезонье, которое предопределит, как сложится последний год Овечкина в лиге. В сентябре ведь капитану стукнет уже 40. Эра Ови подходит к концу, и «Вашингтону» нужно думать, как двигаться дальше.

Что же ждёт команду? Почему «столичные» вновь рано вылетели, несмотря на классную регулярку? Можно ли считать сезон провальным? И действительно ли команда упустила последнюю возможность взять ещё один Кубок Стэнли с Овечкиным в составе? Разбираемся.

Почему опять вылетели?

На самом деле, хоть «Вашингтон» и занял второе место в сводной таблице НХЛ, у команды было не так много шансов зайти далеко в плей-офф.

Было заметно, что «столичные» потратили огромное количество сил и эмоций на регулярку. А как показал плей-офф, «Кэпиталз» не обладают достаточной глубиной состава и ресурсами, чтобы давать передышку лидерам, а также достойно заменять травмированных хоккеистов или парней, которые находятся не в форме. К тому же погоня за рекордом Уэйна Гретцки очевидно сказалась на команде. Как отмечали сами игроки, она придавала им импульс, вдохновляла и дарила дополнительные силы. Погоня завершилась — а вместе с ней исчез и уникальный импульс, который помогал доставать из себя последнее.

В первом раунде «Вашингтону» повезло с соперником. «Монреаль» героически выбил себе место в плей-офф, но, видимо, оставил слишком много сил в гладкой части чемпионата. Для «Кэпиталз» «Хабс» стали сладкой булочкой.

Но вот с «Каролиной» так легко выйти уже не могло. До старта плей-офф «Харрикейнз» в принципе рядом североамериканских СМИ назывались едва ли не главным претендентом на Кубок Стэнли — 2025. Стоит признать, что у «ураганов» состав на данный момент действительно намного превосходит по уровню «сквад» «Вашингтона». О чём говорить, если «Каролина» спокойно может заменить травмированного игрока обороны лучшим защитником КХЛ?

«Столичные» были лишены такой подмоги. Недостаток глубины скамейки сыграл злую шутку с командой, которая была вынуждена в последнем матче серии гонять 39-летнего Ови и только к концу противостояния с «Монреалем» оправившегося после травмы Алексея Протаса (у обоих — 20+ минут на льду, больше всех среди форвардов обоих клубов). У «Вашингтона» не оказалось внутренних ресурсов, и это стало важной причиной поражения. Им очень не хватало парочки свежих сильных игроков, особенно дополнительного центрального нападающего.

Александр Овечкин Фото: Scott Taetsch/Getty Images

Отчасти из-за этого (но и не только из-за этого, конечно) многие хоккеисты «Кэпиталз» провалили серию с «Каролиной». Нижние звенья ошибались и не могли оказать нужного влияния на игру команды, они проигрывали борьбу и не всегда достаточно хорошо выполняли свою основную функцию, уступая в черновой работе сопернику. В плей-офф, как известно, зачастую решают не только лидеры, но и те, кто бо́льшую часть сезона проводит в тени. У «Вашингтона» в составе не оказалось тех, кто сможет повести за собой команду — и это то, о чём руководству придётся подумать этим летом.

Сами лидеры же сыграли крайне слабо. Им ничего не позволили сделать, связав по рукам и ногам. Овечкин набрал лишь 1 (1+0) очко при «-3», у Протаса и Джейкоба Чикрана — 1+1, у Дилана Строума — 0+2, у Тома Уилсона — 1+1, у Коннора Макмайкла — один гол. И это — за пять матчей серии. Полнейший провал.

Но, конечно, нужно признать и силу «Каролины». Пройти таких «ураганов» — задача, которая по силам единицам. Поэтому обвинять хоккеистов «столичных», в общем-то, особо и не в чем.

Или всё же есть в чём?

Сезон провален?

Один из главных вопросов, на которые надо дать ответ, сейчас заключается в том, можно ли считать этот сезон провальным для «Вашингтона».

И, пожалуй, ответ тут будет очевиден: нет, ни в коем случае нельзя.

Да, «Кэпиталз» провалили серию с «Каролиной», но давайте вернёмся в начало сезона. Тогда задавались вопросом, а смогут ли «столичные» вообще выйти в плей-офф? «Вашингтон» в сезоне-2024/2025 прыгнул выше головы и стал главным открытием года. «Столичные» в одну калитку вынесли Восток, завершив регулярку лучшей командой конференции. Они даже до последних дней боролись с «Виннипегом» за Президентский кубок!

Да ведь скажи нечто подобное в начале сезона (что в целом автор сего текста и сделал) — заклеймили бы безумцем! А «Вашингтон» смог. «Столичные» стали второй командой регулярного чемпионата — это уже достижение. К этому они прибавили победу в первом раунде — такого с ними не случалось с чемпионского розыгрыша Кубка Стэнли. То есть целых семь лет. Очевидный шаг вперёд.

«Кэпиталз» превзошли все ожидания, и им есть чем гордиться. Этот сезон вернул «столичных» в число топ-клубов, несмотря на все проблемы, заниженные ожидания и просто отсутствие веры в способности команды.

Не стоит забывать и о других общих победах «Вашингтона».

Особняком здесь стоит рекорд Овечкина. На него работала вся команда, и это достижение каждого хоккеиста «Кэпс». Парни вписали себя в историю, а также помогли своему лидеру добраться до величайшей вехи как минимум в XXI веке.

Многие хоккеисты сделали шаг вперёд. Сильно прибавили Строум, Протас, Макмайкл. Сработала ставка на Чикрана. Обмен Логана Томпсона — одна из лучших сделок руководства за последние годы. Именно вратарь стал едва ли не единственным светлым пятном «Вашингтона» в плей-офф.

Спенсер Карбери вырос как тренер и смог настроить игру, сделав просмотр матчей «Кэпиталз» увлекательным и приятным времяпрепровождением, а также привив характер команде. Рука специалиста была видна во всём, но что ещё важнее — он сумел создать в раздевалке классную атмосферу, которая помогала игрокам прогрессировать и легче переносить стресс.

«Столичные» совершили перестройку на ходу, и это также огромное достижение. Теперь кажется, что у команды, чьё будущее ещё год назад казалось мрачным, и без Овечкина будут громкие победы. «Вашингтону» есть на кого положиться.

Так что этот сезон не просто нельзя считать провальным — он в некотором роде по-настоящему великий. «Кэпс» превзошли все самые смелые ожидания, качественно спрогрессировали. «Вашингтон» добился исторических достижений в чемпионате-2024/2025, и эти парни, целый год вытаскивавшие всё из себя, навсегда вписали себя в историю. Теперь за будущее команды не страшно.

Но…

«Вашингтон» упустил последний шанс подарить Овечкину ещё один кубок?

…впереди у «столичных» тяжёлое лето. Команду ждут важные изменения, и ещё неизвестно, к чему они приведут.

Уже сейчас, когда читаешь и слушаешь слова хоккеистов «Вашингтона» после вылета, чувствуешь нотки грусти и скорби о том, что ждёт команду дальше.

«Это действительно тяжело. Это один из лучших сезонов в моей хоккейной карьере — столько удовольствия, такая сплочённая команда… Очень трудно, оглядывая раздевалку после окончания сезона, осознавать, что именно этот состав уже никогда не соберётся и не будет вместе», — сказал один из старожилов и лидеров «Вашингтона» Том Уилсон.

Том Уилсон Фото: Bruce Bennett/Getty Images

И правда, сильная сторона «Кэпиталз» может обернуться их проклятьем. Потрясающую атмосферу, которая помогала команде двигаться вперёд и преодолевать сложности в течение всего года, будет крайне сложно воссоздать вновь.

А воссоздавать её точно придётся. Ведь у команды впереди важные перестановки.

Так, подходят к концу контракты лидеров, которые пропустили весь сезон, но всегда были рядом с командой. Речь о 37-летнем Никласе Бекстрёме и 38-летнем Ти Джее Оши. С одной стороны, с «Вашингтона» наконец-то спадут $ 14,95 млн, которые престарелые легенды занимали под платёжкой. С другой — оба весь сезон провели в долгосрочном списке травмированных, поэтому эти деньги и так не учитывались. Может быть, им дадут символические контракты или же сразу — место в руководстве/тренерском штабе.

Завершается соглашение 36-летнего Ларса Эллера — одного из старожилов команды и обладателя Кубка Стэнли в 2018-м. Он всё ещё важная часть «Кэпиталз», поэтому, возможно, ему предложат новый, более лояльный для платёжки договор — не нынешние $ 2,45 млн. Придётся решать, что делать с Энтони Бовиллье ($ 1,25 млн), Тейлором Рэддишем ($ 1 млн) и Итаном Биром ($ 912,5 тыс.), которые в целом неплохо себя показали в нынешнем сезоне и заслужили остаться в клубе.

Впереди ещё и переговоры с 25-летним российским защитником Александром Алексеевым, который становится ограниченно свободным агентом и явно запросит кратного увеличения текущего кэпхита в $ 825 тыс. Схожая ситуация с некогда перспективным Хендриком Лапьером ($ 863,334), Пьерриком Дюбе ($ 870 тыс.) и Генри Рыбински ($ 859,167).

Из хорошего: подходит к концу контракт Эндрю Манджапане на $ 5,8 млн в год. 29-летний нападающий стал едва ли не единственным промахом руководства «Вашингтона» в этом году. Канадец-то сыграл в целом нормально, однако держать хоккеиста, который имеет такой безумный кэпхит и набирает всего 28 (14+14) очков за 81 матч регулярки и 1+1 за 10 встреч плей-офф, — непозволительная роскошь. Манджапане может и остаться в команде, но тогда ему придётся поумерить аппетиты — раза в три.

Кроме того, со «столичных» наконец спадут $ 3,9 млн, которые всё ещё числятся в платёжке в качестве прощального подарка от Евгения Кузнецова.

По данным PuckPedia, прямо сейчас прогнозируемый суммарный кэпхит команды на следующий сезон — $ 86,9 млн. Потолок в НХЛ — $ 95,5 млн. То есть у «Вашингтона» есть всего $ 8,6 млн свободных средств на усиления без учёта переподписаний тех, у кого истекают контракты.

Конечно, это совсем крошечная сумма, но всё-таки у «Кэпиталз» есть пространство, чтобы размахнуться и совершить пару громких сделок. Прямо сейчас такой расклад всё ещё возможен.

Вскоре откроется рынок свободных агентов, и «Вашингтон» может сделать ход конём, поборовшись за Митчелла Марнера, которого наверняка соблазнила бы идея сыграть в одном звене с Овечкиным в последний год россиянина в НХЛ. Можно и укрепить центральную ось команды: на рынок выйдут Джон Таварес, Сэм Беннетт, Клод Жиру, Джек Рослович, Янни Гурд, Мэтт Дюшейн, Микаэль Гранлунд. Среди интересных вариантов также Дмитрий Орлов, Николай Элерс, Патрик Кейн (чем чёрт не шутит?), Пиус Зутер, Брэд Маршан. Особая борьба развернётся за Брока Бёзера. А ещё есть Андрей Кузьменко, Иван Проворов и Владислав Гавриков.

В общем, «Вашингтон» может пошуметь. Не стоит забывать и о том, что руководство «столичных» способно на неожиданный обмен. Оно уже приучило, что готово рисковать — в этом сезоне риск оправдался, поэтому можно и дальше следовать такой тактике.

Конечно, «Кэпиталз» не будет просто. Всё-таки у них до сих пор не так много ресурсов, да и под платёжкой не так, чтобы очень просторно. Нынешний сезон показал, что «столичным» нужно заняться глубиной скамейки, поэтому, возможно, фронт-офис не пойдёт за звёздами, а сосредоточится на точечных усилениях.

Сможет ли «Вашингтон» помочь Овечкину побороться за общий рекорд Гретцки по количеству голов в НХЛ, включая плей-офф, а также за второй Кубок Стэнли? Однозначно ответить на этот вопрос не получится, потому что нужно понять, какие планы у руководства «столичных» на трансферную кампанию, однако в следующем году шансов на новую, последнюю погоню будет больше, чем в этом. У команды появилась группа из лидеров и тех, кто будет тащить «Кэпиталз» в настоящем и будущем. Вероятнее всего, топ-6 нападения вряд ли претерпит какие-либо изменения, да и топ-4 защиты нет нужды менять. Поэтому будущее «Вашингтона» кажется достаточно оптимистичным.

Может быть, руководство «столичных» решит пошуметь ради последнего сезона Овечкина в НХЛ и пойдёт на одну-две безумных сделки. А может, просто укрепит то, что уже хорошо работает, подготовившись к жизни без своего многолетнего лидера. Это НХЛ, и здесь возможно что угодно. Но что можно сказать точно: грядущее межсезонье с большой вероятностью станет одним из самых интересных за последние годы для «Вашингтона».