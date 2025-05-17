Австрия сделала большой шаг на пути к плей-офф, а Швейцария на классе легко переиграла Норвегию.

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Уникальная победа Швеции и фантастический отрезок Дании. Итоги дня на ЧМ-2025

16 мая состоялся восьмой игровой день чемпионата мира по хоккею — 2025. Подводим итоги четырёх прошедших в нём встреч.

Сборная Дании на домашнем ЧМ-2025 разгромила Венгрию со счётом 8:2

Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались сборные Венгрии и Дании. Команды играли на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания). Победу одержали датские хоккеисты со счётом 8:2.

В составе национальной команды Венгрии заброшенными шайбами отметились Петер Винце и Андраш Михалик. В составе сборной Дании отличились Миккель Огор (трижды), Маркус Лауридсен, Йеспер Йенсен, Патрик Русселль, Матиас Бау и Маркус Лауридсен.

Примечательно, что к седьмой минуте матча венгры вырвались вперёд с преимуществом в две шайбы, после чего тренерский штаб датчан произвёл замену голкипера – вместо Себастьяна Дама на последнем рубеже появился Фредерик Диков, который в оставшиеся 53 минуты не пропустил ни одной шайбы, а его партнёры выдали фантастический отрезок, выиграв его со счётом 8:0!

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Австрия одержала уверенную победу над сборной Франции в матче чемпионата мира — 2025

Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды Австрии и Франции. Игра проходила на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция). Победу одержала австрийская сборная со счётом 5:2.

Марко Каспер открыл счёт уже на 40-й секунде встречи. Ему ассистировали Доминик Цвергер и Клеменс Унтервегер. На восьмой минуте Винценц Рорер удвоил преимущество австрийской команды с передач Лукаса Хаудума и Брайана Леблера. На 16-й минуте Рамон Шнетцер забил третий гол в ворота французов.

На 52-й минуте Жордан Перрье с передач Пьер-Эдуара Белльмара и Александра Тексье отыграл одну шайбу. На 58-й минуте Марко Каспер оформил дубль с передачи Доминика Цвергера. На 59-й минуте Пьер-Эдуар Белльмар забросил вторую шайбу в ворота Австрии с передач Александра Тексье и Жордана Перрье.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

В концовке встречи Петер Шнайдер с передачи Доминика Цвергера установил окончательный счёт в матче — 5:2. Австрийские хоккеисты одержали важнейшую победу с турнирной точки зрения, сохранив реальные шансы на исторический выход в плей-офф мирового первенства.

Сборная Швеции нанесла Словении пятое поражение на чемпионате мира — 2025

Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды Швеции и Словении. Игра проходила на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция). Победу одержала шведская сборная со счётом 4:0.

Счёт во встрече был открыт на 26-й минуте. Заброшенной шайбой отметился Элиас Линдхольм с передач Микаэля Баклунда и Эрика Густафссона. На 39-й минуте Линдхольм с передач Маркуса Петтерссона и Филипа Форсберга оформил дубль.

На 52-й минуте Линдхольм забросил свою третью шайбу и упрочил преимущество шведской команды с передач Юнаса Бродина и Адама Ларссона. На 57-й минуте Маркус Юханссон с передач Густафссона и Симона Эдвинссона забил четвёртый гол и установил окончательный счёт в матче — 4:0.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Свой второй шат-аут на нынешнем чемпионате мира оформил голкипер сборной Швеции Якоб Маркстрём. В трёх сыгранных встречах на этом мировом первенстве первый номер «Тре Крунур» пропустил всего одну шайбу. Но главным действующим лицом матча стал голкипер словенской сборной Лукаш Хорак, сумевший совершить 56 сейвов. Таким образом, за 60 минут встречи хозяева ЧМ-2025 произвели 60 бросков в створ чужих ворот.

Швейцария одержала победу над сборной Норвегии на ЧМ-2025, забросив три безответные шайбы

Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались сборные Швейцарии и Норвегии. Команды играли на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания). Победу одержали швейцарские хоккеисты со счётом 3:0.

На девятой минуте Свен Андригетто с передач Дина Кукана и Дениса Мальгина открыл счёт в матче. На 15-й минуте Грегори Хофман с передач Тайлера Моя и Симона Кнака удвоил преимущество Швейцарии. На 29-й минуте Тайлер Мой с передач Тимо Майера и Михаэля Форы забил третий гол в ворота норвежцев и установил окончательный счёт во встрече — 3:0.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

На групповом этапе чемпионата мира по хоккею — 2025 выступят 16 сборных, разделённых на две группы по восемь участников. Первые четыре сборные в группах выйдут в 1/4 финала, команды, занявшие восьмые места, покинут элитный дивизион.

Матчи 17 мая: