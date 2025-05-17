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Флорида – Торонто – 0:2, обзор матча плей-офф, Торонто сравнял счёт в серии с Флоридой, будет седьмая игра, видео

Бобровский получил локтем в голову от партнёра! А «Торонто» увёл «Флориду» в седьмой матч
Лев Лукин
Торонто выиграл третий матч в серии с Флоридой
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«Пантеры» и их российский вратарь выглядели не лучшим образом и упустили шанс закрыть серию.

Полуфинал Восточной конференции между «Торонто» и «Флоридой» неумолимо двигался к развязке. «Листья» после двух побед на старте серии проиграли три матча подряд, а в пятой встрече так и вовсе «сгорели» действующему чемпиону НХЛ со счётом 1:6.

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«Пантеры» возвращались домой на шестую игру, чтобы закрыть серию и начать подготовку к Восточному финалу с «Каролиной», однако «Торонто» проявил волю и характер, что не всегда свойственно этой команде, и вцепился зубами в свой последний шанс.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
17 мая 2025, суббота. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
0 : 2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Мэттьюс (Марнер) – 46:20     0:2 Пасиоретти (Макманн, Доми) – 54:17    

«Листья» активно начали, с преимуществом провели первый период, позволив «Флориде» лишь дважды за двадцать минут потревожить голкипера Уолла, а вот во втором отрезке уже «Торонто» пришлось потерпеть. За 40 минут игрового времени команды не открыли счёт, и в этом больше виновата достаточно осторожная игра, а не голкиперы.

А на 47-й минуте хоккеисты «Флориды» допустили ту самую ошибку, которая в таких матчах предопределяет результат. Форслинг и Экблад на ровном месте «напороли», выводя шайбу из зоны, дальше последовал перехват от Марнера, бросок от Мэттьюса с фланга, и шайба в сетке. Лидеры «Торонто» наказали хозяев за обрез, ну и Бобровский сыграл не лучшим образом.

Сразу после пропущенного гола у «Флориды» был шанс отыграться в большинстве, но «листья» оборонялись сегодня уверенно, а на 55-й минуте гостям удалась разящая контратака, которую завершил Пасиоретти.

Концовка с пустыми воротами не принесла «пантерам» никакого результата, Уолл оформил свой первый в плей-офф «сухарь», а «Торонто» выиграл и перевёл серию в седьмой матч на своей площадке. Это будет зрелище!

Ну а для Бобровского эта игра вышла неудачной. На его долю выпало лишь 17 бросков, с двумя из них он не справился. Да ещё и в третьем периоде получил по голове от своего же партнёра Беннетта.

ВИДЕО

Впрочем, мало сомнений, что опытнейший Бобровский и вся «Флорида» смогут выкинуть этот матч из головы и должным образом настроиться на седьмую встречу.

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