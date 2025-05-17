Это худший финал в истории КХЛ. Он точно закончится чьей-то трагедией

В конце мы порадуемся за победителя, но тяжело представить, что будет с проигравшим.

Два дня назад, 15 мая, «Локомотив» уверенно обыграл «Трактор» и сравнял счёт в серии. Теперь команды едут из Ярославля в Челябинск, чтобы продолжить выяснять отношения.

Первые два матча порадовали. В первом «Трактор» показал силу, включился примерно на 13 секунд и решил исход встречи в свою пользу. Во второй «Локомотив» связал челябинцев по рукам и ногам и буквально ничего не позволил сделать сопернику, сравняв счёт в серии.

Пока хоккей очень радует. Это неудивительно: финал сезона-2024/2025, возможно, лучший в истории КХЛ. Первый случай за все 17 лет, когда в решающей серии сошлись реально две лучшие команды сезона. Причём ни одна из них не занимается антихоккеем — у обеих есть свой конкретный стиль, которого они придерживаются, который по-своему прекрасен и заслуживает награды.

Да и сами команды — крайне привлекательные. Обе полностью заслуживают победы и трофея. Это именно тот редкий случай, когда можно с уверенностью сказать: финалисты Кубка Гагарина поделили болельщиков по всей стране на два примерно равных лагеря. Редкая ситуация, когда среди двух команд у фанатов хоккея нет какого-то явного любимчика.

Это прекрасно. Но это в то же время ужасно. Это — проклятье нынешнего финала.

Наблюдая за абсолютно шикарной битвой двух лучших команд сезона, я всё не могу избавиться от неприятного ощущения. Ощущения-осознания, что при любых раскладах в конце мы увидим сокрушительную трагедию.

«Локомотив» только в рамках КХЛ проиграл два финала. В 2009-м ярославцы уступили в седьмом матче «Ак Барсу». Тогда же железнодорожники одержали свою последнюю победу во встрече финальной серии — 8 апреля 2009 года. 16 лет назад.

ХК «Локомотив» Фото: Сергей Медведев, photo.khl.ru

Второе поражение случилось год назад, в сезоне-2023/2024. «Локомотив» всухую уступил серию магнитогорскому «Металлургу» — 0-4. А в последний раз кубок над своими головами хоккеисты «Локомотива» поднимали в далёком 2003-м. Всего же за свою историю ярославцы лишь трижды становились чемпионами — в 1997-м, 2002-м и 2003-м.

За долгие годы железнодорожники потерпели много болезненных поражений. Раны от прошлогодней неудачи до сих пор свежи. Но в этом году команда крушила всех подряд — что в регулярке, что в плей-офф. Так что же ещё должно произойти, чтобы «Локомотив» наконец выиграл Кубок Гагарина? Где ещё докручивать, если уже все важные детали – на месте, а система работает и даёт свои плоды?

К тому же мы все помним, что случилось с командой в 2011 году. 7 сентября навсегда высечено в сердце каждого хоккейного фаната.

Ярославль — это город, который буквально живёт хоккеем. Из-за своего любимого вида спорта он уже вдоволь настрадался. Поражение сейчас станет для всего Ярославля — и не только для него — настоящей трагедией.

«Трактор» лишь второй раз добрался до финала Кубка Гагарина. В далёком 2013-м команда ничего не смогла противопоставить московскому «Динамо», которое расправилось с соперником в шести матчах. А ведь челябинцы никогда не были настолько близки к трофею! Удивительный факт: «Трактор» за почти 78 лет существования толком ничего не выигрывал — не только в рамках КХЛ, но и вообще за всю свою историю. Команда может похвастать лишь золотом ВХЛ в сезоне-2005/2006 и Кубком Континента — 2012. Но это, конечно, совершенно не то. Нормального, полноценного трофея — при всём уважении к ВХЛ и призу за победу в регулярке КХЛ — Челябинск никогда не видел.

ХК «Трактор» Фото: Виталий Губин, photo.khl.ru

В этом году «Трактор» поймал удачу за хвост. Клубу повезло с Бенуа Гру — канадцем, который со старта карьеры в КХЛ застолбил за собой место в топе лучших тренеров лиги. Специалист привил команде сумасшедший стиль. Иногда кажется, будто «Трактор» на голову сильнее абсолютно каждого соперника, будто он играет на совершенно другом уровне, на лёгкой сложности — как футбольная «Барселона» образца 2009-2011-х годов. Помимо этого, подобрался шикарный состав с настоящими звёздами, крепкими бойцами и знающими своё дело парнями. Однако этот сезон может стать последним в команде для вратаря Зака Фукале, который проводит потрясающий год, для крутейшего Максима Шабанова — потенциально лучшего хоккеиста КХЛ прямо сейчас, для ряда других хоккеистов. Даже для самого Гру.

Если «Трактор» упустит кубок сейчас, велика вероятность, что шансов взять крупный трофей больше и не предоставится. А ведь Челябинск — это город, который тоже абсолютно поглощён хоккеем, который тоже живёт только им. Поражение в финале станет величайшей трагедией для всего города — и не только для него.

Вот и получается, что финал, конечно, подарит нам огромную радость за победителя, для которого этот Кубок Гагарина станет первым в истории — но он же неизбежно подарит нам не менее огромную боль за проигравшего.

И главное — эта трагедия неотвратима.