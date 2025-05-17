Капризов дождался русского центра! В «Миннесоту» едет молодой чемпион КХЛ

16 мая список российских энхаэловцев официально пополнился – вслед за Иваном Демидовым, Александром Никишиным, Захаром Бардаковым и Арсением Грицюком, заключившими контракты за океаном в течение последних нескольких месяцев, трудовой договор в Северной Америке подписал и Данила Юров.

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Формально о его отъезде в «Миннесоту» стало известно около месяца назад – во второй половине апреля «Металлург» досрочно расторг соглашение с нападающим, которое должно было истечь 31 мая, чтобы у игрока была возможность пораньше отправиться в расположение нового клуба.

В КХЛ Данила дебютировал ещё в сентябре 2020 года, за три месяца до своего 17-летия – уже тогда было понятно, что этот парень может пойти далеко. Месяц спустя он забросил и первую шайбу в лиге, однако сразу же закрепиться в основе магнитогорцев у него не получилось.

Первым полноценным сезоном в обойме «сталеваров» для Юрова стал сезон-2022/2023, начавшийся в год выбора талантливого форварда на драфте НХЛ. Тогда «Миннесота» довольно высоко оценила потенциал Данилы, забрав его в первом раунде под общим 24-м номером – на той ярмарке выше него из россиян ушли только Павел Минтюков (10-й) и Иван Мирошниченко (20-й).

Данила Юров на драфте НХЛ — 2022 Фото: Ryan Remiorz/AP/ТАСС

Впрочем, тот сезон для молодого форварда вряд ли можно признать успешным – игрового времени под руководством Ильи Воробьёва он получал немного, о чём с сожалением высказывались в лагере развития «Уайлд», куда Юров приехал летом 2023 года.

Всё изменилось с приходом на пост главного тренера «Металлурга» Андрея Разина – под его руководством Данила из «лимитчика» превратился в важного игрока обоймы и закончил ставший для команды чемпионским год в качестве лучшего бомбардира и самого полезного игрока магнитогорцев, в результате чего о нём заговорили не как о подрастающем перспективном игроке, а как об одной из главных молодых звёзд всей лиги.

Уехать за океан Юров мог уже тогда, однако предпочёл остаться в КХЛ ещё на один сезон – как объяснял позже сам форвард, сделал он это, чтобы достичь большей стабильности и поработать над физикой. С первым пунктом точно получилось не очень – последний год в России Даниле серьёзно подпортили травмы, из-за которых он пропустил начало и концовку регулярки. При этом и участие в плей-офф было под вопросом.

Данила Юров получил травму Фото: Виктория Труфанова, photo.khl.ru

Даже несмотря на это, 21-летний форвард всё равно принял решение уехать: «Как только я пришёл, мы с Данилой начали разговаривать, хотелось понять его планы. Он сразу дал понять, что этот сезон у него был подготовкой для отъезда в Америку. Я видел его уверенность в этом, знаю, когда люди хотят и к этому идут. Конечно, мы со своей стороны делали всё возможное, но его желание перевесило. Для нас это огромная потеря, нам бы хотелось, чтобы он остался, однако такая жизнь, препятствовать и оставить любой ценой было бы нечестно по отношению к нему. Это всё-таки мечта детства, но наши двери всегда открыты, права на Данилу мы закрепили, и в любой момент мы его ждём», – рассказал спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков.

Главный вопрос относительно ближайшего будущего Юрова в «Миннесоте» – как его будут использовать в «Уайлд». Сам Данила заявил, что будет готов пробиваться в основу «дикарей» через АХЛ, однако есть ощущение, что делать этого ему не придётся.

Во-первых, в клубе уже выдают форварду очень большие авансы. Если послушать слова генерального менеджера «Миннесоты» Билла Герина, можно подумать, что к нему едет не просто один из самых перспективных игроков системы, а едва ли не готовая звезда мирового уровня: «Если бы вы наполнили два ведра – одно с его сильными сторонами, другое со слабыми – и поставили их на весы, то первое было бы переполнено, а второе – практически пустым», – заявил функционер, сопроводив это высказывание огромным количеством дополнительных комплиментов.

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Во-вторых, центральную ось «Уайлд», где в клубе видят Юрова в первую очередь, нельзя назвать выдающейся. Неприкасаемым здесь выглядит разве что Йоэль Эрикссон Эк. Фредерик Годро – игрок более ограниченного функционала, Райан Хартман, хоть и провёл неплохой плей-офф, по ходу регулярки был не так ярок, да и после прорывного сезона-2021/2022 в целом потерял в продуктивности.

Главный конкурент Данилы за место в топ-6 «дикарей» – австриец Марко Росси, чьи отношения с клубом по ходу этого сезона дали серьёзную трещину. Ещё зимой форвард не принял 25-миллионное предложение «Миннесоты» на пять лет, а на более короткий срок его не захотел продлевать уже фронт-офис «Уайлд».

При этом в серии с «Вегасом» Росси выглядел неважно и был опущен в четвёртое звено, чем остался очень недоволен. Не исключено, что летом нападающего, который с 1 июля станет ограниченно свободным агентом, обменяют в другой клуб – тогда перед Юровым будут открыты все двери.

В-третьих, если к игре в центре Данила на первых порах будет не готов, ему наверняка найдётся применение на фланге – место в топ-9 для молодого россиянина там есть.

Но все болельщики «Миннесоты», конечно же, ждут связки Юрова с его соотечественником и главной звездой команды Кириллом Капризовым. Этим в «хоккейном штате» грезят едва ли не с того самого дня, как Данила был выбран на драфте – и теперь реализация этой мечты как никогда близка к реальности.

Ждать осталось совсем недолго.