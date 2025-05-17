«Локомотив» повёл в финале Кубка Гагарина! Победу Ярославлю принёс неожиданный герой

Спустя 12 лет финал Кубка Гагарина вернулся в Челябинск – в апреле 2013 года «Трактор» оспаривал право поднять над головой главный трофей в КХЛ с московским «Динамо», однако бело-голубые оказались сильнее в шести матчах и стали чемпионами на арене «медведей».

В 2025 году – уже в мае – на Урал подтверждать претензии на трофей явился ярославский «Локомотив». Подопечные Игоря Никитина, во второй раз подряд вышедшие в решающую серию плей-офф, проиграли первую встречу, но смогли забрать вторую и приехать в Челябинск при равенстве в счёте.

«Трактор» сегодня был вынужден справляться сразу без двух лидеров – травмы в предыдущей игре получили центральные нападающие уральцев Андрей Светлаков и Бадди Робинсон. Из-за этого Бенуа Гру пришлось активировать Александра Рыкова и – впервые с 23 февраля – Егора Попова. Также в заявку «медведей» вернулся Илья Николаев.

Своего Илью Николаева в заявку включил и Игорь Никитин. Также в обойму вернулся Даниил Тесанов – вместе с Николаевым они заменили Александра Полунина и Даниила Бута.

Начал «Локомотив» довольно по-хозяйски, будто бы продлив домашнюю часть серии – железнодорожники активно наседали на ворота Зака Фукале с первых же секунд встречи, проводя бо́льшую часть игрового времени в зоне атаки. Но игроки «Трактора» были заряжены на борьбу – за один только первый период они совершили аж 30 силовых приёмов. Это больше, чем за первый (26) и второй (23) матчи в отдельности.

Очень большое количество стыков накалило градус встречи до предела и вылилось в удаление Байрона Фрейза за подножку. Реализовать его у челябинцев не вышло, однако уже через пару секунд после выхода канадца из штрафного бокса шайба влетела-таки в сетку ворот Даниила Исаева – Григорий Дронов прострелил от синей, а Виталий Кравцов подставлением клюшки переиграл голкипера гостей.

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Впрочем, ликовали трибуны недолго – ещё до перерыва «Локомотив» успел отыграться, наказав соперника за удаление Остапа Сафина. Точный бросок с неудобной руки нанёс Артур Каюмов – кажется, что Фукале здесь мог выручить свою команду, однако отразить прилетевшую ему в «домик» шайбу он не сумел.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Вторая двадцатиминутка началась с образцовой контратаки ярославцев – Кирьянов, Паник и Фрейз расчертили настоящую красоту, убежав втроём против двух защитников челябинцев. В этом эпизоде к Фукале вопросов уже не было – железнодорожники всё сделали идеально.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Это же звено «Локомотива» было на льду во время следующего гола, который случился за пять минут до второго перерыва. На этот раз гости решили всё в позиционной атаке – Фрейз поднял шайбу на синюю линию, Симашев бросил, а Кирьянов подправил. На пятаке перед Фукале находились только седьмой номер железнодорожников и Артём Блажиевский, и эту дуэль форвард ярославцев выиграл вчистую.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

На помощь «Трактору» пришло четвёртое звено – на старте третьего периода те самые Попов и Рыков совместными с Владимиром Жарковым усилиями отыграли одну шайбу. Челябинцы вновь забили через считаные секунды после завершения большинства – буквально за секунду до того, как за воротами Исаева вновь зажёгся красный свет, из штрафного бокса выскочил Егор Сурин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Однако камбэка не получилось – за две минуты до конца основного времени Бенуа Гру заменил вратаря на шестого полевого игрока, и «Локомотив» тут же этим воспользовался. Георгий Иванов не стал бросать сам и поделился шайбой с Каюмовым. А в самой концовке Алексей Береглазов установил окончательный счёт встречи ещё одним голом в пустые ворота.

5:2 сегодня и 2-1 в серии – команда Игоря Никитина впервые повела в финале Кубка Гагарина. Гол неожиданного героя команды Никиты Кирьянова оказался победным. Послезавтра «Трактор» постарается не дать сопернику вернуться в Ярославль в шаге от трофея.