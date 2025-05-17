«Мысли о мести только мешают». Реакция финалистов Кубка Гагарина после третьего матча

«Локомотив» начал челябинскую часть финала Кубка Гагарина с победы и повёл в серии. После матча на вопросы журналистов традиционно ответили главные тренеры команд. Приводим текст пресс-конференции с участием Бенуа Гру и Игоря Никитина, а также полную расшифровку ответов действующих лиц встречи среди хоккеистов обеих команд.

«Хоккей — это не компьютерная игра»

Игорь Никитин, главный тренер «Локомотива»

— Очередная тяжёлая игра, справились с давлением, готовимся к следующей.

— 30-7 по силовым в первом периоде. «Трактор» вышел более агрессивным?

— Там Бенуа расскажет про соперника. Мы знали, что они будут так играть при домашних трибунах, надо было быть готовым, принимать удар на себя, парни справились.

— Полунин и Бут почему отсутствовали?

— Энергозатратная серия, поставили свежих парней. Санька катается, готовится к следующей игре, повреждения нет.

— У Радулова было рассечение, показалось, что было много крови. Как он?

— Это плей-офф, микротравмы не считаются.

— Было ощущение, что «Трактор» готов конкретно против Шалунова играть. Говорили с ним?

— Макс — взрослый парень, у нас есть люди, которые могут решить вопросы. Ну и подлости не было в прошлой игре, два больших парня столкнулись, всё по-честному было.

— Ваши игроки часто употребляют слова «бойня», «война». Это вы их так настраиваете или это их слова?

— Ребята так чувствуют, наверное, да и финал плей-офф — это не выставочные матчи. Слова не так важны, содержание должно быть.

— Как сыграли при счёте 3:2, когда показалось, что «Трактор» мог зайти на камбэк?

— Игра показала, что парни достаточно хладнокровны, продолжали играть в свою игру. Прекрасно понимаем, во что играем. Хоккей — не компьютерная игра, важна реакция на ситуацию. Сегодня парни молодчики.

— Почему дважды пропустили под занавес меньшинства?

— Тяжело назвать это системой, это хоккей. Ну две минуты оборонялись достаточно солидно, это игра.

— В прошлом матче ключевой стала игра на пятаке. Что сегодня было ключевым?

— Делаем акцент на каждом компоненте — игра на пятаке, атаки с ходу, позиционные атаки. Невозможно, чтобы всё получалось, но сегодня «Трактор» где-то поймали на контратаках. Парни молодчики, реализовали эти моменты.

Игорь Никитин Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Локомотив» играет правильно, мы пытаемся что-то придумать»

Бенуа Гру, главный тренер «Трактора»

— Думаю, у нас было много моментов, особенно во втором периоде, но они были и у соперника, которые они успешно использовали. Одна команда имеет большой опыт игры в финале, они много вынесли после 0-4 в финале. Обе команды упорно работают, однако «Локомотив» делает правильные розыгрыши в правильное время, а мы постоянно пытаемся что-то придумать.

— «Локомотив» забирает игры за счет физической силы. Как «Трактор» может нивелировать это преимущество?

— Не думаю, что соперник победил за счет этого. Они были спокойными, нужно быть спокойным с шайбой и агрессивными без шайбы. У нас это было в сериях против московского и минского «Динамо», как и в первом матче финала. «Локомотив» всегда хладнокровен с шайбой, у них опытные и габаритные игроки. Мы ведём 1:0, небольшая неразбериха, мы получаем гол, ведёт соперник.

Это опыт, из которого мы должны что-то извлечь. Мы боролись, мы играли без двух важных игроков, это была непростая задача. Мы старались победить, но этого было недостаточно. Нужно не просто создавать много эпизодов, а создавать те, что работают.

— Оцените игру обновлённого четвертого звена.

— Хороший третий период, важная энергия, создали хороший гол, жду их в составе на следующий матч. Выбрал Попова, потому что другие ребята не показали того, что он ожидал. Вчера я спросил у него, сможет ли он сыграть, мы ждали, что он возьмет на себя ответственность.

— Владимир Ткачёв сказал о проблемах в прохождении средней зоны. Можно сказать, что «Локомотив» перехитрил вас здесь?

— Мы знали, что нужно будет быстро проходить среднюю зону, «Локомотив» ставит трэп. Мы не самая быстрая команда, у ребят были тяжёлые ноги, это не способствовало скорости.

— Вы говорили часто про то, что команда заигрывалась. Но не были бы нестандартные решения преимуществом против системной команды типа «Локомотива»?

— Если вы попытаетесь что-то творить при выходе «1 в 4», у вас будут проблемы. Надо завести шайбу глубоко, а потом что-то придумывать. Дело в ментальном настрое.

— Оцените вероятность участия Робинсона и Светлакова в следующей игре.

— Новостей нет. Яснее будет завтра, но пока я бы не ожидал изменений в составе на следующий матч.

— Плохо получается игра в пас. С чем это связано?

— Мы играли довольно быстро. В прошлом матче в хоккей играла одна команда, этой командой были не мы. Сегодня игра шла в обе стороны, обе команды хотели играть быстро. Не могу сказать, что «Локомотив» создавал очень много моментов, но это как шахматы на льду, все хотят играть, но не у всех получается.

— Не жалеете, что Рыков не выходил в прошлых матчах?

— Нет. Он хороший игрок, каждый день он должен проявлять страсть к хоккею, сегодня он её показал.

— Есть ли у вас вопросы к лидерам? Что с Шабановым последние два матча?

— Шабанов — одна из основных причин, по которой мы играем в финале. Против него соперник играет персонально, и это один из наших лучших игроков на льду.

Бенуа Гру Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

«Была перекличка с Радуловым»

Егор Попов, нападающий «Трактора»

— Перерыв у меня был долгий, но был рад вернуться. Прекрасная атмосфера, ребята помогли войти в игру, где-то через силовую игру приходилось это делать. Неплохо играли, в плане характера не уступили, надо подправить нюансы, чтобы было легче играть.

Девять силовых приёмов — возможно, переизбыток, долго смотрел хоккей со стороны, а тут финал, хотел помочь. С Радуловым своеобразная перекличка получилась, где-то похвалил за силовые приёмы. Был готов играть, знал, что будет битва, ночью спал хорошо, сны снились.

В финале намного больше цена ошибки, чувствуется накал и на льду, и вне арены. Эмоции непередаваемые. Соперник поднялся на одну ступень выше, нам надо будет его догнать, приложить все силы в следующей игре.

«Новый матч — новая бойня»

Егор Сурин, нападающий «Локомотива»

— Совсем другой матч получился. Первый матч присматривались, во втором реабилитировались за первый матч, третий матч — такая бойня, мы вытерпели, реализовали свои моменты. Были готовы, что здесь шесть полевых игроков — фанаты, арена даёт импульс. Давление с трибун мне очень нравится, кайфую.

Перелом в серии? Да ещё начало серии, играть и играть, будем выходить с холодной головой: новый матч — новая бойня. Мы знали, что от «Трактора» ждать, они хотели реабилитироваться за поражение в Ярославле. О чём говорил с Фукале? Мы на английском говорили, вы не поймёте. Слушаю советы старших, и от Радулова, он много подсказывает.

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«Это хоккей, а не шахматы»

Артур Каюмов, нападающий «Локомотива»

— Играем в свою игру, пацаны выстояли, хорошие голы забили. Повреждения на лице? В зеркало стараюсь не смотреть (смеётся), но ничего страшного, это же хоккей, а не шахматы. Лучше заиграл после силового приёма? Лампочку встряхнул, наверное, как там в боксе говорят. Первый гол — благодарен ребятам, подсказывают, пользуюсь, бросил — забил.

Стараемся бить в одну точку, всё дело в нас, надо играть в свою игру. Уроки после прошлогоднего финала? Просто разобрали «Трактор», каких-то уроков не было. У них много мастеров, которые могут создавать моменты. Не могу сказать, что третий период сыграли эталонно, начали откатываться опять, пропустили, могли сыграть чуть получше.

Артур Каюмов Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«Перемудрили с шайбой, лишний пас искали»

Владимир Ткачёв, нападающий «Трактора»

— Считаю, что здорово начали и по статистике, и по игре, задали хороший темп, держали его до конца. Не смогли реализовать свои моменты. Немного перемудрили с шайбой, лишний пас искали, их вратарь здорово играл сегодня.

Надо поправить наши раскаты, должны заходить в зону с контролем. Темп был приличным, но много сил тратим при потерях в средней зоне, тогда будет больше контроля и больше бросков. По игре ли счёт? Два гола в пустые ворота: где-то мы неправильно действовали при игре вшестером, где-то не повезло.

Ребята, которые вошли в состав, выступили отлично, гол забили, но потери Робинсона и Светлакова существенны. Мысли о мести только мешают, наши ребята играют плотно и по правилам. У нас 30 против 7 силовых приемов было в первом периоде. Кто кого убивает?