Германия едва не совершила сенсацию в матче с США, Швеция продолжает победную серию.

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Казахстан унизительно проиграл, Канада издевалась над Словакией. Итоги дня на ЧМ по хоккею

17 мая состоялся девятый игровой день чемпионата мира по хоккею — 2025. Подводим итоги четырёх прошедших в нём встреч.

Финляндия с минимальным преимуществом одолела сборную Латвии на ЧМ-2025

Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды Финляндии и Латвии. Игра проходила на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция). Победу одержала финская сборная со счётом 2:1.

В первом периоде команды голов не забили.

На 28-й минуте Юусо Пярссинен открыл счёт во встрече. На 51-й минуте Микко Лехтонен удвоил преимущество финской сборной. На 56-й минуте Родриго Аболс сократил отставание команды Латвии до минимума, но на большее прибалтийской команды не хватило.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Сборная США упустила преимущество в три шайбы, но победила команду Германии на ЧМ-2025

Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды США и Германии. Игра проходила на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания). Победу одержали хоккеисты американской сборной со счётом 6:3.

На второй минуте первого периода Тейдж Томпсон открыл счёт во встрече. На 10-й минуте Фрэнк Назар удвоил преимущество команды США. На 15-й минуте Дрю О'Коннор сделал счёт 3:0.

На 29-й минуте Эрик Мик забросил первую шайбу сборной Германии в матче. На 35-й минуте Йонас Мюллер сократил отставание номинальных гостей до минимум. Менее чем через минуту Войцех Стаховяк сравнял счёт.

На 45-й минуте Конор Гарланд вновь вывел сборную США вперёд. В конце встречи Логан Кули и Клейтон Келлер установили окончательный счёт — 6:3.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Сборная Чехии разгромила команду Казахстана на ЧМ-2025 со счётом 8:1

Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались сборные Чехии и Казахстана. Команды играли на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания). Победу со счётом 8:1 одержали чешские хоккеисты.

В составе действующих чемпионов мира отличились Матей Странски и Адам Клапка, забившие по два гола, а также Роман Червенка, оформивший хет-трик, и Якуб Флек. Единственную шайбу сборной Казахстана на свой счёт записал Вячеслав Колесников.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Швеция всухую обыграла сборную Франции в матче чемпионата мира — 2025

Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды Франции и Швеции. Игра проходила на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция). Победу со счётом 4:0 одержала шведская сборная.

На 14-й минуте Лукас Рэймонд открыл счёт. Минуту спустя Эмиль Хейнеман удвоил преимущество шведов. На 25-й минуте Элиас Линдхольм забросил третью шайбу в ворота Франции. На 45-й минуте Исак Лундестрём установил окончательный счёт во встрече — 4:0.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Канада разгромила сборную Словакии на ЧМ-2025 со счётом 7:0

Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды Канады и Словакии. Игра проходила на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция). Победу со счётом 7:0 одержала канадская сборная.

Заброшенными шайбами в составе «кленовых» отметились Брэндон Монтур, Тайсон Фёрстер, Маклин Селебрини, а также Сидни Кросби и Натан Маккиннон, оформившие по дублю. Голкипер Джордан Биннингтон записал на свой счёт шат-аут.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Сборная Дании уверенно обыграла Норвегию в матче чемпионата мира — 2025

Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались сборные Дании и Норвегии. Команды играли на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания). Победу одержали датские хоккеисты со счётом 6:3.

В составе команды Дании отличились Патрик Русселль, Миккель Огор, Йоахим Блихфельд, Ник Олесен, а также Йонас Рённбьерг, оформивший дубль. В составе сборной Норвегии шайбы забросили Эйрик Сальстен, Якоб Берглунд и Томас Ольсен.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Матчи 18 мая