Казахстан унизительно проиграл, Канада издевалась над Словакией. Итоги дня на ЧМ по хоккею

17 мая состоялся девятый игровой день чемпионата мира по хоккею — 2025. Подводим итоги четырёх прошедших в нём встреч.
Финляндия с минимальным преимуществом одолела сборную Латвии на ЧМ-2025
Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды Финляндии и Латвии. Игра проходила на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция). Победу одержала финская сборная со счётом 2:1.
В первом периоде команды голов не забили.
На 28-й минуте Юусо Пярссинен открыл счёт во встрече. На 51-й минуте Микко Лехтонен удвоил преимущество финской сборной. На 56-й минуте Родриго Аболс сократил отставание команды Латвии до минимума, но на большее прибалтийской команды не хватило.
Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.
Сборная США упустила преимущество в три шайбы, но победила команду Германии на ЧМ-2025
Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды США и Германии. Игра проходила на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания). Победу одержали хоккеисты американской сборной со счётом 6:3.
На второй минуте первого периода Тейдж Томпсон открыл счёт во встрече. На 10-й минуте Фрэнк Назар удвоил преимущество команды США. На 15-й минуте Дрю О'Коннор сделал счёт 3:0.
На 29-й минуте Эрик Мик забросил первую шайбу сборной Германии в матче. На 35-й минуте Йонас Мюллер сократил отставание номинальных гостей до минимум. Менее чем через минуту Войцех Стаховяк сравнял счёт.
На 45-й минуте Конор Гарланд вновь вывел сборную США вперёд. В конце встречи Логан Кули и Клейтон Келлер установили окончательный счёт — 6:3.
Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.
Сборная Чехии разгромила команду Казахстана на ЧМ-2025 со счётом 8:1
Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались сборные Чехии и Казахстана. Команды играли на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания). Победу со счётом 8:1 одержали чешские хоккеисты.
В составе действующих чемпионов мира отличились Матей Странски и Адам Клапка, забившие по два гола, а также Роман Червенка, оформивший хет-трик, и Якуб Флек. Единственную шайбу сборной Казахстана на свой счёт записал Вячеслав Колесников.
Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.
Швеция всухую обыграла сборную Франции в матче чемпионата мира — 2025
Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды Франции и Швеции. Игра проходила на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция). Победу со счётом 4:0 одержала шведская сборная.
На 14-й минуте Лукас Рэймонд открыл счёт. Минуту спустя Эмиль Хейнеман удвоил преимущество шведов. На 25-й минуте Элиас Линдхольм забросил третью шайбу в ворота Франции. На 45-й минуте Исак Лундестрём установил окончательный счёт во встрече — 4:0.
Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.
Канада разгромила сборную Словакии на ЧМ-2025 со счётом 7:0
Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды Канады и Словакии. Игра проходила на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция). Победу со счётом 7:0 одержала канадская сборная.
Заброшенными шайбами в составе «кленовых» отметились Брэндон Монтур, Тайсон Фёрстер, Маклин Селебрини, а также Сидни Кросби и Натан Маккиннон, оформившие по дублю. Голкипер Джордан Биннингтон записал на свой счёт шат-аут.
Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.
Сборная Дании уверенно обыграла Норвегию в матче чемпионата мира — 2025
Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались сборные Дании и Норвегии. Команды играли на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания). Победу одержали датские хоккеисты со счётом 6:3.
В составе команды Дании отличились Патрик Русселль, Миккель Огор, Йоахим Блихфельд, Ник Олесен, а также Йонас Рённбьерг, оформивший дубль. В составе сборной Норвегии шайбы забросили Эйрик Сальстен, Якоб Берглунд и Томас Ольсен.
Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.
Матчи 18 мая
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- 17 мая 2025
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