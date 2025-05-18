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Итоги дня на чемпионате мира по хоккею 17 мая 2025 года, расписание, результаты, обзор, видео голов

Казахстан унизительно проиграл, Канада издевалась над Словакией. Итоги дня на ЧМ по хоккею
Владимир Лаевский
Итоги дня на чемпионате мира по хоккею 17 мая 2025
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Комментарии
Германия едва не совершила сенсацию в матче с США, Швеция продолжает победную серию.

17 мая состоялся девятый игровой день чемпионата мира по хоккею — 2025. Подводим итоги четырёх прошедших в нём встреч.

Финляндия с минимальным преимуществом одолела сборную Латвии на ЧМ-2025

Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды Финляндии и Латвии. Игра проходила на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция). Победу одержала финская сборная со счётом 2:1.

ЧМ-2025 . Группа A
17 мая 2025, суббота. 13:20 МСК
Финляндия
Окончен
2 : 1
Латвия
1:0 Пярссинен (Хямеэнахо, Леппянен) – 27:37     2:0 Лехтонен (Терявяйнен, Толванен) – 50:55 (pp)     2:1 Аболс (Балцерс, Фрейбергс) – 55:09    

В первом периоде команды голов не забили.

На 28-й минуте Юусо Пярссинен открыл счёт во встрече. На 51-й минуте Микко Лехтонен удвоил преимущество финской сборной. На 56-й минуте Родриго Аболс сократил отставание команды Латвии до минимума, но на большее прибалтийской команды не хватило.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Сборная США упустила преимущество в три шайбы, но победила команду Германии на ЧМ-2025

Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды США и Германии. Игра проходила на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания). Победу одержали хоккеисты американской сборной со счётом 6:3.

ЧМ-2025 . Группа B
17 мая 2025, суббота. 13:20 МСК
США
Окончен
6 : 3
Германия
1:0 Томпсон (Веренски, Гарланд) – 01:42 (pp)     2:0 Назар (Готье) – 09:43     3:0 О'Коннор (Томпсон) – 14:17     3:1 Мик (Самански, Хюттль) – 28:43     3:2 Мюллер (Кагун, Стаховяк) – 34:43     3:3 Стаховяк (Михаэлис, Хюттль) – 35:31 (pp)     4:3 Гарланд (Келлер, Кули) – 44:50 (pp)     5:3 Кули (Гарланд, Келлер) – 56:31     6:3 Келлер (Назар, Гарланд) – 58:07    

На второй минуте первого периода Тейдж Томпсон открыл счёт во встрече. На 10-й минуте Фрэнк Назар удвоил преимущество команды США. На 15-й минуте Дрю О'Коннор сделал счёт 3:0.

На 29-й минуте Эрик Мик забросил первую шайбу сборной Германии в матче. На 35-й минуте Йонас Мюллер сократил отставание номинальных гостей до минимум. Менее чем через минуту Войцех Стаховяк сравнял счёт.

На 45-й минуте Конор Гарланд вновь вывел сборную США вперёд. В конце встречи Логан Кули и Клейтон Келлер установили окончательный счёт — 6:3.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Сборная Чехии разгромила команду Казахстана на ЧМ-2025 со счётом 8:1

Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались сборные Чехии и Казахстана. Команды играли на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания). Победу со счётом 8:1 одержали чешские хоккеисты.

ЧМ-2025 . Группа B
17 мая 2025, суббота. 17:20 МСК
Чехия
Окончен
8 : 1
Казахстан
1:0 Странски (Беранек, Пирохта) – 05:19     2:0 Флек (Газда, Клапка) – 21:26     3:0 Странски (Шпачек, Шпачек) – 32:19     4:0 Червенка (Пастрняк, Крейчик) – 37:04     5:0 Клапка (Гайек) – 41:06     5:1 Колесников (Бреус, Муратов) – 47:36 (pp)     6:1 Червенка (Пирохта) – 53:13     7:1 Червенка (Нечас, Седлак) – 55:44     8:1 Клапка (Флек, Газда) – 59:22    

В составе действующих чемпионов мира отличились Матей Странски и Адам Клапка, забившие по два гола, а также Роман Червенка, оформивший хет-трик, и Якуб Флек. Единственную шайбу сборной Казахстана на свой счёт записал Вячеслав Колесников.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Швеция всухую обыграла сборную Франции в матче чемпионата мира — 2025

Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды Франции и Швеции. Игра проходила на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция). Победу со счётом 4:0 одержала шведская сборная.

ЧМ-2025 . Группа A
17 мая 2025, суббота. 17:20 МСК
Франция
Окончен
0 : 4
Швеция
0:1 Рэймонд (Карлссон, Лундестрём) – 13:27     0:2 Хейнеман (Бенгтссон, Бродин) – 14:25     0:3 Линдхольм (Баклунд, Рэймонд) – 24:39 (pp)     0:4 Лундестрём (Форсберг, Густафссон) – 44:05    

На 14-й минуте Лукас Рэймонд открыл счёт. Минуту спустя Эмиль Хейнеман удвоил преимущество шведов. На 25-й минуте Элиас Линдхольм забросил третью шайбу в ворота Франции. На 45-й минуте Исак Лундестрём установил окончательный счёт во встрече — 4:0.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Канада разгромила сборную Словакии на ЧМ-2025 со счётом 7:0

Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды Канады и Словакии. Игра проходила на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция). Победу со счётом 7:0 одержала канадская сборная.

ЧМ-2025 . Группа A
17 мая 2025, суббота. 21:20 МСК
Канада
Окончен
7 : 0
Словакия
1:0 Монтур – 14:44 (pp)     2:0 Фёрстер (Эванс, Селебрини) – 15:48     3:0 Кросби (Селебрини, Монтур) – 23:25     4:0 Селебрини (Кросби, Мэтисон) – 38:08     5:0 Маккиннон (Хорват, Мэтисон) – 38:59     6:0 Кросби (Добсон, Конечны) – 46:58     7:0 Маккиннон (Кайлли) – 48:34    

Заброшенными шайбами в составе «кленовых» отметились Брэндон Монтур, Тайсон Фёрстер, Маклин Селебрини, а также Сидни Кросби и Натан Маккиннон, оформившие по дублю. Голкипер Джордан Биннингтон записал на свой счёт шат-аут.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Сборная Дании уверенно обыграла Норвегию в матче чемпионата мира — 2025

Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались сборные Дании и Норвегии. Команды играли на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания). Победу одержали датские хоккеисты со счётом 6:3.

ЧМ-2025 . Группа B
17 мая 2025, суббота. 21:20 МСК
Дания
Окончен
6 : 3
Норвегия
1:0 Русселль (Мёльгор, Блихфельд) – 13:42 (pp)     2:0 Огор (Йенсен, Мёльгор) – 14:38 (pp)     2:1 Сальстен (Сольберг, Берглунд) – 15:14     3:1 Рённбьерг (Русселль, Йенсен) – 27:25     4:1 Блихфельд (Бруггиссер, Вайсе Матиасен) – 30:32 (pp)     5:1 Рённбьерг – 34:59     5:2 Берглунд – 36:59     6:2 Олесен (Блихфельд, Вайсе Матиасен) – 49:46 (pp)     6:3 Ольсен (Йонсен, Сольберг) – 59:37 (pp)    

В составе команды Дании отличились Патрик Русселль, Миккель Огор, Йоахим Блихфельд, Ник Олесен, а также Йонас Рённбьерг, оформивший дубль. В составе сборной Норвегии шайбы забросили Эйрик Сальстен, Якоб Берглунд и Томас Ольсен.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Турнирная таблица ЧМ-2025

Матчи 18 мая

ЧМ-2025 . Группа B
18 мая 2025, воскресенье. 17:20 МСК
Казахстан
Не начался
США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2025 . Группа A
18 мая 2025, воскресенье. 17:20 МСК
Словения
Не начался
Австрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2025 . Группа B
18 мая 2025, воскресенье. 21:20 МСК
Венгрия
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2025 . Группа A
18 мая 2025, воскресенье. 21:20 МСК
Словакия
Не начался
Латвия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
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