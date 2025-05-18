Личная трагедия Шайфли. Потерял отца перед игрой, забил, а затем получил роковой штраф

В пятом матче серия между «Виннипегом» и «Далласом» могла закончиться, но «Джетс» при поддержке собственных трибун смогли переиграть соперника, а Коннор Хеллебайк, на которого сваливается тонна критики, оформил уже второй «сухарь» в плей-офф.

Перед матчем участие лидера «Виннипега» Марка Шайфли было под большим вопросом – форвард меньше чем за день до матча узнал о трагичной вести. У Марка умер отец. Однако Шайфли всё равно вышел на лёд в очередной решающей игре для «реактивщиков».

И открыл счёт во втором периоде, добив бесхозную шайбу на пятаке в момент, когда его команда играла на отложенном штрафе. Канадец нашёл в себе силы улыбнуться, хотя бурю его эмоций в душе даже представлять страшно.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Виннипег» усилил давление и мог забивать вторую, но вместо этого дал «Далласу» сравнять счёт – Сэм Стил со входа в зону идеально бросил мимо Хеллебайка, у которого прервалась «сухая» серия.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Третий период получился аккуратным, но обе команды были в определённый момент близки к голу: Эпплтон после шикарной трёхходовки вынудил Эттингера совершить чумовое спасение, а Евгений Дадонов немного погодя попал в штангу. Концовка двадцатиминутки вышла горячей – Марк Шайфли обрезался на синей линии, Сэм Стил полетел оформлять дубль, но Марк ценой удаления остановил соперника.

Игра ушла в овертайм, «Виннипег» почти сумел отобороняться, но не дотерпел 12 секунд – Сегин скинул шайбу Харли, а тот могучим щелчком решил исход матча и серии.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Сказать, что на Шайфли было больно смотреть после окончания матча, не сказать ничего. Канадца, который уже не мог сдержать наваливших эмоций, успокаивали всей командой. А уже на рукопожатии этим занялись игроки «Далласа». Тот момент, когда хоккей оказался на втором плане. А, может быть, и на третьем.

Вот такая трагичная развязка получилась для игрока, который в канун матча понёс тяжёлую потерю. Да ещё и с таким эмоциональным перепадом, потому что Марк мог оказаться и героем встречи после важного гола во втором периоде. Но роковое удаление в концовке закончило для «Виннипега» сезон. Хотя вряд ли это сейчас главное.

«Даллас» одерживает победу в шести матчах и, как год назад, встретится с «Эдмонтоном» в финале конференции.