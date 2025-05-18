«Трактор» обречён в серии с «Локомотивом». Челябинск слишком гламурный для финала

«Локомотив» достаточно уверенно забрал у «Трактора» третий матч финальной серии Кубка Гагарина — 2025. Уверенно, во всяком случае, по счёту. Однако в ситуации с железнодорожниками отмечать данный факт излишне. Вне зависимости от того, с каким счётом ярославцы берут верх над своими соперниками, по их игре всегда кажется, что они мучатся. Но именно в этом заключается их главная сила.

Надо сказать, что по ходу этого плей-офф мы по-настоящему влюбились в «Трактор» Бенуа Гру, который прокачал менталку своих парней до такой степени, что команда не паниковала, а продолжала играть в свой красивый и творческий хоккей в абсолютно любых ситуациях, даже при отставании в три или четыре шайбы. В этом плей-офф челябинцы стали лидерами в истории Кубка Гагарина по камбэкам с 0:3. А в пятой игре первого раунда с «Адмиралом» и вовсе вытащили матч с 0:4. Красота и романтика!

Нападающий «Трактора» Семён Дер-Аргучинцев Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Часто слышалось мнение, что такое говорит, скорее, о проблемах команды, нежели о её преимуществах, однако козыри, привнесённые канадским специалистом, перекрывали все эти недостатки. Иначе «Трактора» банально не было бы в финале.

Челябинск стал несколько нестандартной командой для КХЛ в этом сезоне. Уверенный контроль шайбы в чужой зоне, быстрота комбинаций с участием Шабанова, Кравцова, Робинсона и прочих не давали оторваться от экрана. Гру уверенно и в кратчайшие сроки превратил просто качественных хоккеистов в художников на льду. И это было важнейшим фактором побед «Трактора» в регулярке и в плей-офф. Всех своих соперников уральцы выбивали уверенно, ни в одной из серий не сыграв все семь матчей, и лишь в одной — шесть. Возможно, этого всего не было бы, если бы не фееричный Фукале, однако роль Зака переоценивать тоже не стоит, ведь во многих встречах, повторюсь, «Трактор» рисковал устроиться на разгром (а однажды всё-таки устроился на 0:8 в Минске), и лишь волевые качества и нескончаемый креатив в чужой зоне помогали переворачивать ход игр.

Но каким бы красивым и искрящимся ни был этот «Трактор», финал — это несколько про другое. В финале побеждают не художники, это вообще не место для творческих личностей. Финал — это время бойцов, момент воинов, которые выходят не выигрывать Кубок, а забирать его, вырывать из рук. «Трактор» кого угодно может переиграть, но он вряд ли сможет перебороть, перетолкать, передавить соперника. А именно под это и выстроена вся система Игоря Никитина. Иными словами, Гру был прекрасно готов к плей-офф, в то время как Никитин изначально выстраивал именно «финальный» «Локомотив».

ХК «Локомотив» Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Единственная команда КХЛ, система которой полностью копирует систему Никитина — это «Адмирал» Леонида Тамбиева. И именно с ним у Челябинска возникли наибольшие проблемы в нынешнем Кубке Гагарина — единственная на данный момент серия, затянувшаяся более чем на пять матчей, и в пятой игре уральцы лишь чудом не устроились на 2-3 в серии, уступая 0:4 по ходу встречи.

За время работы латвийского специалиста на Дальнем Востоке «моряки» серьёзно для своих возможностей пошумели в плей-офф. Два года назад сенсационно оставили за бортом «Салават Юлаев», а в этом, повторюсь, едва не поставили «Трактор» на волосок от вылета. А всё потому, что, как и Никитин, Тамбиев выстраивает не просто кубковый, а именно «финальный» «Адмирал». И разница с «Локомотивом» тут всего одна — несопоставимо отличающиеся финансовые возможности. И ещё тогда, в первом раунде текущего плей-офф, мы увидели, насколько некомфортно «Трактору» с системными командами.

Бенуа Гру и Леонид Тамбиев Фото: Дмитрий Сорока, photo.khl.ru

Давайте вспомним, например, почему «Металлург» Ильи Воробьёва в 2022-м так и не смог закрыть финальную серию с ЦСКА Сергея Фёдорова, хотя казалось, что вот-вот — и Кубок останется в Магнитогорске. Всё по той же причине — «Магнитка» считалась слишком игровой, с креативными Голдобиным и Лайпсиком, в то время как армейцы были готовы впечатывать в борты, терпеть и выдавливать соперников от своих ворот.

К слову, лучшая иллюстрация того, что вы прочитали, случилась во втором матче серии «Трактора» с «Локомотивом», когда ярославцы все свои шайбы забросили с пятака, «с мясом».

Комментарий Гру после поражения в третьей игре финала: Тренер «Трактора» Гру: «Локомотив» был спокойным, а мы пытаемся что-то придумать

К сожалению, а может, к счастью, но пока что в современном хоккее не просматривается предпосылок для того, чтобы данная аксиома изменилась. Хотите пример из НХЛ? Да пожалуйста! В прошлогоднем Кубке Стэнли «Эдмонтон» со своими главными «волшебниками» лиги в составе – Макдэвидом и Драйзайтлем — благополучно дошёл до финала, однако в нём силовая и даже где-то грязная «Флорида» предельно внятно заявила гламурным «нефтяникам»: «Только через мой труп!» И Кубок остался в Санрайзе.

Шанс выиграть финал с системной, силовой командой возможен лишь в двух случаях: либо когда ты сам силовой и системный, либо когда эта система оппонента ещё находится в стадии становления (что, например, помогло «Металлургу» в прошлогоднем финале с «Локомотивом»). Сегодня же ни один из вышеприведённых пунктов за «Трактор» сыграть не сможет. Челябинцы полностью заключены в игровую парадигму, а система Никитина расцвела в своём лучшем виде именно здесь и сейчас.