Казахстан движется к провалу. Но есть шанс спастись! Все расклады на ЧМ-2025 по хоккею

На ЧМ-2025 по хоккею, проходящем на площадках Швеции и Дании, завершается групповой этап. Сборным осталось провести по одной-две игры, и мы рассказываем о раскладах на финише этого этапа.

Группа А

В этой группе выход в плей-офф себе гарантировали сборные Швеции и Канады, идущие по турниру без потерь очков. «Тре Крунур» могут обеспечить первое место, если обыграют «кленовых» в очной встрече, либо если канадцы завтра оступятся в игре с финнами.

Напомним, за победу в основное время на ЧМХ по-прежнему начисляют три очка, так что у финнов ещё есть шанс одолеть Канаду и выйти на второе место. Для этого нужно побеждать Словакию и Канаду и ждать поражения «кленовых» от Швеции. Команда Суоми на 99,9% гарантировала себе плей-офф, но ещё может начать его с четвёртого места в группе, если, например, проиграет в основное время и словакам, и канадцам.

Ожесточённую борьбу за одно место в плей-офф поведут сразу три сборные – Словакия, Австрия и Латвия. Они плотно идут в таблице, и в этом тройнике ещё предстоит две очные встречи.

Как ни странно, наиболее предпочтительными видятся шансы австрийцев, которые очень давно не играли в плей-офф на ЧМ. Однако на этом турнире команда Роджера Бадера выглядит очень симпатично, больно покусывает фаворитов, а впереди у неё матчи с аутсайдером из Словении и неубедительной пока в Швеции сборной Латвии. При этом понятно, что для успеха австрийцам, кроме собственных побед, нужно поражение Словакии от Финляндии в последний день группового этапа.

Наконец, в соперничестве аутсайдеров всё может определиться в очной встрече в понедельник, если Словения сенсационно не одолеет сегодня австрийцев. Тогда словенцы и французы в личной дуэли определят, кому из них оставаться в элитном дивизионе ЧМ на следующий сезон.

Группа В

В другой группе ожидается интересная борьба за лидерство среди трёх сборных. Пока на первом месте идут действующие чемпионы мира чехи, опережающие Швейцарию на одно очко за счёт победы в овертайме личной встречи. Но впереди у Чехии матчи с США и Германией, а у швейцарцев – с Венгрией и Казахстаном. Так что у прошлогодних финалистов побольше шансов финишировать во главе восьмёрки. При этом нельзя скидывать со счетов американцев, которым тоже играть с аутсайдером Казахстаном, после чего можно решать вопрос как минимум второго места в очной встрече с Чехией.

За четвёртое место будет бойня между Германией и Данией. У бундестим и хозяев турнира сейчас по девять очков, немцы сыграли на один матч меньше, однако могут сравняться по показателям полностью, если уступят завтра чехам. И в таком случае Германия и Дания разыграют последнюю путёвку в плей-офф в очной встрече 20 мая.

Ну и любопытная ситуация внизу таблицы группы. Венгрия, Казахстан и Норвегия в ближайшие дни будут биться за то, чтобы остаться в элите, и у команды Олега Болякина и Леонида Тамбиева, увы, расклад выглядит худшим. Ведь играть Казахстану с США и Швейцарией.

А вот Венгрии и Норвегии предстоит очная встреча в понедельник. И если норвежцы выиграют в основное время, а Казахстан не наберёт очков в своих матчах, то в первый дивизион отправятся Роман Старченко и Ко. Впрочем, любой другой исход игры Венгрия – Норвегия казахстанцев устроит, даже победа норвежцев за пределами основного времени, ведь тогда Казахстан опередит скандинавов по результату личной встречи.