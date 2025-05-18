Яркое 19 мая: суперсерия «Трактор» — «Локомотив» в плей-офф КХЛ, Канада — Финляндия на ЧМ по хоккею и матчи плей-офф ВХЛ и Единой лиги!

Топ-события понедельника: «Локомотив» — ЦСКА в РПЛ, жара в Кубке Гагарина и плей-офф НХЛ

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 2:00: «Интер Майами» — «Орландо Сити», МЛС

Интрига: прервёт ли «Интер» серию соперника без поражений?

«Интер» в последнее время не радует своих болельщиков хорошими результатами — одна победа в четырёх матчах. На этом отрезке клуб из Майами пропустил 12 мячей, то есть по три — в среднем за встречу. «Орландо», в свою очередь, ни разу не проигрывал больше двух месяцев — с 9 марта. Серия команды без поражений в регулярном чемпионате МЛС насчитывает уже 10 матчей. В прошлом сезоне «Интер» ни разу не пропустил в двух встречах с «Орландо» (5:0, 0:0). Как будет на этот раз?

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🏒 2:30: «Торонто Мэйпл Лифс» — «Флорида Пантерз», НХЛ, плей-офф, 1/4 финала, седьмой матч

Интрига: сможет ли канадский клуб перебороть сам себя?

«Торонто» не было в финале конференции более 20 лет, и теперь у «кленовых листьев» лучший шанс и войти в историю, и сломать внутренних демонов. После 1:6 команду уже списали со счёта, но критикуемые Мэттьюс и Марнер организовали победный гол в гостевом шестом матче. Смогут ли лидеры «Торонто» перебороть страх седьмых встреч или сердце чемпиона будет сильнее?

🏒 17:00: «Трактор» — «Локомотив», КХЛ, плей-офф, финал, четвёртый матч

Интрига: зацепится ли «Трактор» за финал?

Кажется, родные трибуны и первый гол как-то подкосили челябинский клуб. Даже при счёте 2:3 «Трактор» во многом выглядел выхолощенным, возникало ощущение, что бензин в челябинских баках закончился. Попытки перебить «Локомотив» в силовой борьбе тоже провалились. Сумеют ли травмированные лидеры челябинцев вернуться в состав? Сможет ли «Локомотив» окончательно переломить ход серии в свою пользу?

🏒 18:30: «Химик» — «Торпедо-Горький», плей-офф ВХЛ, финал, второй матч

Интрига: сможет ли воскресенский клуб сравнять счёт в серии?

Нижегородский клуб близок к тому, чтобы оформить суперсенсацию в первый год своего существования: «Торпедо-Горький» забрало первый матч в Воскресенске и перехватило преимущество своей площадки, которое для нижегородцев очень важно. В составе фарма «Торпедо» есть много игроков, которые два года назад брали Кубок Харламова в составе «Чайки»: поможет ли им победный опыт?

🏀 20:00: «Локомотив-Кубань» — «Зенит», Единая лига, 1/2 финала, шестой матч

Интрига: конец для железнодорожников?

Настало время шестого матча серии. На данный момент в противостоянии «Зенита» и «Локомотива-Кубань» команды побеждают лишь дома. Следующая встреча пройдёт в Краснодаре. Удастся ли железнодорожникам продлить серию до решающей седьмой игры или же лучший клуб регулярного чемпионата пробьётся в финал?

⚽️ 20:30: «Локомотив» — ЦСКА, РПЛ, 29-й тур

Интрига: ЦСКА приблизится к бронзе?

Заключительный матч 29-го тура пройдёт с участием двух столичных клубов. ЦСКА ещё не обеспечил себе бронзовые медали. «Локо» же постарается порадовать фанатов в заключительной домашней игре сезона. При определённом раскладе железнодорожники могут запрыгнуть в топ-5, но для этого нужна помощь от «Спартака». Кстати, ЦСКА ни разу не уступил красно-зелёным в трёх предыдущих гостевых встречах. Продлят ли армейцы эту серию?

🏒 21:20: Канада — Финляндия, чемпионат мира, групповой этап

Интрига: закрепится ли Канада на первом месте в группе?

Суперзвёздный канадский состав мчит по групповому этапу почти без препятствий: все более слабые соперники пройдены без осечек, за пять матчей пропущено лишь три шайбы, молодая словацкая сборная обыграна 7:0. Теперь у канадцев впереди первый реально серьёзный соперник: пусть у финнов в составе нет и большинства звёздных хоккеистов европейских лиг, они благодаря системе игры всегда являются трудным соперником.

⚽️ 22:00: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Ливерпуль», АПЛ, 37-й тур

Интрига: чемпион снова останется без победы?

«Ливерпуль» спокойно доигрывает сезон. Команда уже давно обеспечила себе чемпионский титул. К слову, в двух последних матчах мерсисайдцы не одержали ни одной победы. Мохамед Салах наверняка постарается до конца сезона добраться до красивой отметки в 30 голов (пока у него 28). «Брайтон» уже точно не попадёт в еврокубки, но сделает всё, чтобы завершить турнир в топ-8. «Ливерпуль» не одержал ни одной победы в двух предыдущих гостевых встречах с «Брайтоном» в АПЛ.