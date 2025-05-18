Какая драма в финале МХЛ! «СКА-1946» упустил счёт 3:0, но вырвал победу в матче жизни

Финал Кубка Харламова – 2025 достиг своей кульминации. Причём сделал он это, пожалуй, раньше, чем того можно было ожидать – уже после трёх матчей. Вряд ли кто-то предполагал, что победитель регулярного чемпионата «Спартак» возьмёт каждую из первых трёх игр у действующих чемпионов из «СКА-1946».

Однако именно так и произошло – красно-белые полностью воспользовались преимуществом домашней площадки и оказались сильнее в первом матче на выезде, благодаря чему судьба титула могла решиться уже 18 мая. А для этого молодым спартаковцам было необходимо побеждать и во второй встрече в Санкт-Петербурге.

Последний раз 4-0 в финале МХЛ было в 2017 году – тогда «Красная Армия», в которой блистали Андрей Кузьменко и Семён Кошелев, обыграла «Реактор» с Павлом Порядиным и Маратом Хайруллиным. С тех пор на определение чемпиона требовалось как минимум пять матчей – и сегодня эта серия могла прерваться.

Главным героем «Спартака» по итогам первых трёх встреч без тени сомнения можно назвать другого Кузьменко – Ярослава. Голкипер москвичей был признан лучшим в своём амплуа после 1/8, четверть- и полуфинала – то есть в каждой из стадий, где принимали участие красно-белые – и шёл на повторение этого достижения и в финале с отличными шансами на звание MVP всего плей-офф.

Для «сорок шестых» Кузьменко пока являлся практически непреодолимым препятствием – матчи с петербуржцами он закончил с показателями отражённых бросков 95,7%, 93,5% и 97,7% соответственно, пропустив всего пять раз после 107 попыток армейцев.

В последней игре в Северной столице, за которой вживую наблюдали рекордные не только для Санкт-Петербурга, но и для всей МХЛ 11 007 зрителей, помимо Ярослава, необходимый результат подопечным Александра Баркова помогли добыть их лидеры – Иван Рябов и Егор Варюшкин, занимающие первые две строчки в списке лучших бомбардиров плей-офф.

Они дважды ассистировали прибывшему на помощь молодёжке из КХЛ Сергею Лукьянцеву, которого Барков объединил с этим дуэтом в третьем периоде встречи на берегах Невы.

Сегодняшний матч для автора дубля в прошлой встрече стал уже 100-м в сезоне. Начал он его в том же третьем сочетании, что и позавчера. С той лишь разницей, что к решающей игре восстановился капитан красно-белых Иван Гаврилов, который и занял место рядом с Лукьянцевым.

«Сорок шестые» же впервые в этом финале обошлись без изменений в заявке. Герман Титов решил до конца идти в воротах с Павлом Мойсевичем, который вытеснил из основы Егора Заврагина, но надёжной игрой не отметился: если в первом матче он отразил 92,9% бросков, то во втором и третьем показатели были ниже 90% – 88,5% и 86,7% соответственно.

Однако сегодня уже с первого периода всё пошло не в пользу лидеров серии. Молодёжка СКА с первых же минут включила мощное давление и довольно быстро открыла счёт – Герман Суздорф проехал за воротами Кузьменко и завёл шайбу в «домик» голкиперу. Вскоре Суздорф оформил дубль – нападающий грамотно подправил шайбу после броска Ивана Выдренкова и удвоил преимущество хозяев.

А на первый перерыв команды ушли при счёте 3:0 – Никита Сураев реализовал первое же большинство армейцев, после которого ранее безупречный Кузьменко был заменён на Семёна Фролова, а «сорок шестые» перебросали соперника со счётом 19:3 в первые 20 минут.

Вторая двадцатиминутка прошла в другом направлении – спартаковцы воспряли духом и быстро отыграли две шайбы. Сначала в большинстве отличился Александр Плесовских, а через пару минут Сергей Лукьянцев отметил юбилейную встречу заброшенной шайбой, реализовав выход «один в ноль».

Ещё несколько минут спустя на лёд впервые в серии вышел Егор Заврагин – после этого ход матча слегка успокоился, и в оставшееся время до второго перерыва зрители заброшенных шайб больше не увидели.

Но уже в начале третьего периода и Заврагин оказался «прошит» – реализовать большинство у красно-белых не получилось, однако через считаные секунды Варюшкин нашёл пространство между щитками голкипера армейцев и сравнял счёт. «Спартак» отыгрался с 0:3!

Настоящая драма разыгралась в концовке основного времени – Матвей Поляков, казалось бы, вывел «СКА-1946» вперёд, Но тренерский штаб «Спартака» взял запрос на пропущенную остановку игры.

После долгого видеопросмотра судьи определили, что остановка действительно была пропущена, однако владение успело поменяться – следовательно, гол должен быть засчитан.

В концовке встречи «Спартак» получил право на розыгрыш большинства, но воспользоваться им не сумел. Драматический матч завершился в пользу армейцев – пятая игра состоится уже послезавтра.