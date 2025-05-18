Чудовищная ошибка, которую не исправить. Почему молодёжке СКА засчитали скандальный гол?

В четвёртом матче финала Кубка Харламова было всё. И новый рекорд посещаемости в МХЛ, и драматичный сюжет самой игры. «СКА-1946», «горевший» в серии 0-3, упустил преимущество 3:0 по ходу встречи, но в концовке молодые армейцы забили победный гол.

Однако этот гол получился максимально скандальным. Незадолго до результативного броска Матвея Полякова шайба покинула пределы площадки в зоне МХК «Спартак». Она попала в сетку над заградительным стеклом, вернулась в поле, и хоккеисты обеих команд остановились, ожидая свисток. Но ни один из четырёх арбитров почему-то не отреагировал должным образом, игра продолжилась, а вскоре «СКА-1946» забил.

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Грубейшая, чудовищная ошибка судей матча. Невозможно понять, как никто из них не заметил, что шайба покинула площадку. Это было очевидно. Конечно, об этом сейчас никто не говорил бы, однако дело обернулось голом, и арбитры попали в совершенно дурацкую ситуацию. Они поняли, что ошиблись, но никак не могли отменить взятие ворот. Почему? Давайте разберёмся.

Итак, тренеры МХК «Спартак» после гола Полякова взяли челлендж на «пропущенную остановку игры». То есть матч должен был остановиться по какой-либо причине, но судьи на льду не дали свисток. Какие ситуации рассматривают при таком челлендже? Это пас рукой, это игра высоко поднятой клюшкой, это нарушение численного состава и это как раз покидание шайбой пределов площадки.

Так что основания взять запрос у спартаковцев были, они это сделали, шайба, очевидно, площадку покинула, однако гол арбитры после видеопросмотра всё равно засчитали. Как же так? А дело в том, что «такое нарушение будет служить основанием для изменения решения на льду при взятии ворот только в том случае, если видеопросмотр сможет окончательно установить, что остановка игры была пропущена судьёй (судьями) на льду непосредственно перед взятием ворот. «Непосредственно» в данном правиле означает, что после пропущенной остановки игры только команда, забросившая шайбу в ворота, владела шайбой». Так гласит правило 38.10 из Руководства по судейству официальных профессиональных соревнований по хоккею.

В концовке четвёртой игры финала шайбой, вернувшейся на площадку, завладели хоккеисты МХК «Спартак» — это тоже очевидно. А гол вскоре забили армейцы. Поэтому пропущенная остановка игры произошла не непосредственно перед голом, а значит, оснований для отмены шайбы у судей просто не было. Так что после видеопросмотра они приняли единственно правильное решение – засчитали гол «СКА-1946» и выписали спартаковцам командный штраф.

Так что скандал не в том, что победный гол армейцев засчитали не по правилам. Тут как раз всё чётко. Скандал в том, что финальную серию Кубка Харламова обслуживает бригада арбитров, неспособная в восемь глаз разглядеть очевидный выход шайбы за пределы площадки.