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Интервью с главным тренером Салавата Юлаева после продления контракта, 19 мая 2025 года

«Не всем публично делают такие предложения». Интервью с Виктором Козловым
Павел Панышев
Интервью с Виктором Козловым
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Главный тренер «Салавата Юлаева» ответил на самые важные вопросы.

Недавно Виктор Козлов и «Салават Юлаев» договорились о новом двухлетнем контракте. Обозреватель «Чемпионата» сразу взял эксклюзивное интервью у Виктора Николаевича, задав все главные вопросы. В концовке нашей беседы я спросил даже про Александра Овечкина, с которым Козлов успел поиграть вместе в «Вашингтоне».

Что ждём от «Салавата Юлаева»:
«Салават», браво за сезон! Уфимцы громко хлопнули дверью, но что их ждёт дальше?
«Салават», браво за сезон! Уфимцы громко хлопнули дверью, но что их ждёт дальше?

Главный тренер «Салавата Юлаева» обо всём честно рассказал.

«Это было почётно и приятно, я согласен»

— Как долго думали над подписанием нового контракта с «Салаватом Юлаевым»?
— Долго не думал, но остаться хотелось, поэтому о новом контракте договорились достаточно быстро.

— Хотелось заключить именно двухлетнее соглашение?
— Есть такая опция, почему бы и нет. Здесь тоже было обоюдное желание.

— Как повлияло на ваше решение предложение продолжить работу в Уфе лично от главы Республики Башкортостан Радия Хабирова?
— Это было почётно и приятно, я согласен. Не всем глава республики публично делает такие предложения. Спасибо Радию Фаритовичу огромное за такое доверие.

— Тот факт, что Уфа — хоккейный город с многочисленными болельщиками юлаевцев, сыграл важную роль?
— Уфа живёт хоккеем, здесь великолепные хоккейные традиции. Болельщики очень требовательные, но в то же время сильно любят команду и всегда поддерживают её. Люди в хорошем смысле слова избалованы классным хоккеем. Мы и в этом году хорошо играли, и до этого в «Салавате Юлаеве» всегда были качественные игроки и чемпионские команды.

ВИКТОР КОЗЛОВ С КОМАНДОЙ

ВИКТОР КОЗЛОВ С КОМАНДОЙ

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Будем исходить из состава команды»

— Были ли у вас предложения от других клубов КХЛ, на вас выходили?
— Выходили, но об этом уже нет смысла говорить.

— Ваш тренерский штаб останется прежним или будут какие-то изменения?
— Наш тренерский штаб утвердили, все мои помощники в полном составе продолжат работу.

— Рады за вашего бывшего помощника Евгения Бирюкова, который сейчас работает спортивным директором в магнитогорском «Металлурге»?
— Я рад за него, он пошёл на руководящую должность. Спасибо руководству, что с пониманием его отпустили. Приятный поступок для Евгения.

— Каким вы видите развитие уфимской команды, в чём нужно прибавлять, какого курса придерживаться?
— Надо идти в том же направлении, как мы работали три последних года. Будем исходить из состава команды, качества и мастерства игроков. Обозначим наши сильные стороны и тогда решим, какой тактикой играть и от чего отталкиваться.

«Все всё понимали, когда были определённые проблемы»

— Хочется сохранить нынешний состав, в том числе легионеров, или изменений при нынешней конкуренции на рынке не избежать?
— Ребятами я доволен, но понимаю, что все выбили хорошие цифры в плане статистики, а значит, будет интерес со стороны других клубов. Хоккейный век не такой длинный, все осознают, что если тебе предлагают лучшие условия, то надо успеть заработать.

— В то же время у Александра Хмелевски действующий контракт.
— Да, это приятный момент, но мы не знаем дальше, кто уйдёт, а кто придёт.

Беседа с Сашей Хмелевски:
«Каждому в раздевалке «Салавата Юлаева» хочется биться за Козлова». Интервью с Хмелевски
Эксклюзив
«Каждому в раздевалке «Салавата Юлаева» хочется биться за Козлова». Интервью с Хмелевски

— Знаю, что легионеры «Салавата Юлаева» относятся к вам очень уважительно.
— Я хочу сказать, что у нас ко всем в команде уважительное отношение. Все всё понимали, когда были определённые проблемы. Есть хороший костяк из ветеранов, которые подбирали нужные слова и делали правильные вещи.

— Рады, что молодёжь продолжает прогрессировать?
— Я доволен тем, какой опыт получили молодые ребята. Хочется, чтобы развитие и желание становиться лучше продолжало быть главной целью внутри каждого игрока. Когда поднимаешь планку, надо её держать, а в идеале поднимать ещё выше.

Николай Цулыгин, Виктор Козлов, Владимир Потапов и игроки «Салавата Юлаева»

Николай Цулыгин, Виктор Козлов, Владимир Потапов и игроки «Салавата Юлаева»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Мы на Овечкина смотрим как на небожителя с нереальными цифрами»

— Виктор Николаевич, следите за финалом Кубка Гагарина, как вам хоккей в решающей серии?
— Хоккей хороший, встречаются две равные команды. Не просто так «Локомотив» и «Трактор» заняли первые места в своих конференциях, поэтому оба клуба заслуженно вышли в финал. Хоккей идёт от ножа, все бьются, интрига продолжает сохраняться.

— Не расстроились за Александра Овечкина, с которым вы вместе успели поиграть в «Вашингтоне»? «Кэпиталз» вылетели из плей-офф НХЛ…
— За Сашу расстраиваться не нужно, мы на него смотрим как на небожителя с нереальными цифрами. Когда он побил великий рекорд Уэйна Гретцки, то, конечно, я поздравил Овечкина.

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