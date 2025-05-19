«Не всем публично делают такие предложения». Интервью с Виктором Козловым

Недавно Виктор Козлов и «Салават Юлаев» договорились о новом двухлетнем контракте. Обозреватель «Чемпионата» сразу взял эксклюзивное интервью у Виктора Николаевича, задав все главные вопросы. В концовке нашей беседы я спросил даже про Александра Овечкина, с которым Козлов успел поиграть вместе в «Вашингтоне».

Главный тренер «Салавата Юлаева» обо всём честно рассказал.

«Это было почётно и приятно, я согласен»

— Как долго думали над подписанием нового контракта с «Салаватом Юлаевым»?

— Долго не думал, но остаться хотелось, поэтому о новом контракте договорились достаточно быстро.

— Хотелось заключить именно двухлетнее соглашение?

— Есть такая опция, почему бы и нет. Здесь тоже было обоюдное желание.

— Как повлияло на ваше решение предложение продолжить работу в Уфе лично от главы Республики Башкортостан Радия Хабирова?

— Это было почётно и приятно, я согласен. Не всем глава республики публично делает такие предложения. Спасибо Радию Фаритовичу огромное за такое доверие.

— Тот факт, что Уфа — хоккейный город с многочисленными болельщиками юлаевцев, сыграл важную роль?

— Уфа живёт хоккеем, здесь великолепные хоккейные традиции. Болельщики очень требовательные, но в то же время сильно любят команду и всегда поддерживают её. Люди в хорошем смысле слова избалованы классным хоккеем. Мы и в этом году хорошо играли, и до этого в «Салавате Юлаеве» всегда были качественные игроки и чемпионские команды.

ВИКТОР КОЗЛОВ С КОМАНДОЙ Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Будем исходить из состава команды»

— Были ли у вас предложения от других клубов КХЛ, на вас выходили?

— Выходили, но об этом уже нет смысла говорить.

— Ваш тренерский штаб останется прежним или будут какие-то изменения?

— Наш тренерский штаб утвердили, все мои помощники в полном составе продолжат работу.

— Рады за вашего бывшего помощника Евгения Бирюкова, который сейчас работает спортивным директором в магнитогорском «Металлурге»?

— Я рад за него, он пошёл на руководящую должность. Спасибо руководству, что с пониманием его отпустили. Приятный поступок для Евгения.

— Каким вы видите развитие уфимской команды, в чём нужно прибавлять, какого курса придерживаться?

— Надо идти в том же направлении, как мы работали три последних года. Будем исходить из состава команды, качества и мастерства игроков. Обозначим наши сильные стороны и тогда решим, какой тактикой играть и от чего отталкиваться.

«Все всё понимали, когда были определённые проблемы»

— Хочется сохранить нынешний состав, в том числе легионеров, или изменений при нынешней конкуренции на рынке не избежать?

— Ребятами я доволен, но понимаю, что все выбили хорошие цифры в плане статистики, а значит, будет интерес со стороны других клубов. Хоккейный век не такой длинный, все осознают, что если тебе предлагают лучшие условия, то надо успеть заработать.

— В то же время у Александра Хмелевски действующий контракт.

— Да, это приятный момент, но мы не знаем дальше, кто уйдёт, а кто придёт.

— Знаю, что легионеры «Салавата Юлаева» относятся к вам очень уважительно.

— Я хочу сказать, что у нас ко всем в команде уважительное отношение. Все всё понимали, когда были определённые проблемы. Есть хороший костяк из ветеранов, которые подбирали нужные слова и делали правильные вещи.

— Рады, что молодёжь продолжает прогрессировать?

— Я доволен тем, какой опыт получили молодые ребята. Хочется, чтобы развитие и желание становиться лучше продолжало быть главной целью внутри каждого игрока. Когда поднимаешь планку, надо её держать, а в идеале поднимать ещё выше.

Николай Цулыгин, Виктор Козлов, Владимир Потапов и игроки «Салавата Юлаева» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Мы на Овечкина смотрим как на небожителя с нереальными цифрами»

— Виктор Николаевич, следите за финалом Кубка Гагарина, как вам хоккей в решающей серии?

— Хоккей хороший, встречаются две равные команды. Не просто так «Локомотив» и «Трактор» заняли первые места в своих конференциях, поэтому оба клуба заслуженно вышли в финал. Хоккей идёт от ножа, все бьются, интрига продолжает сохраняться.

— Не расстроились за Александра Овечкина, с которым вы вместе успели поиграть в «Вашингтоне»? «Кэпиталз» вылетели из плей-офф НХЛ…

— За Сашу расстраиваться не нужно, мы на него смотрим как на небожителя с нереальными цифрами. Когда он побил великий рекорд Уэйна Гретцки, то, конечно, я поздравил Овечкина.