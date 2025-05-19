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Итоги дня на чемпионате мира по хоккею 18 мая 2025 года, расписание, результаты, обзор, видео голов

Разгром сборной Казахстана, Латвия — в зоне плей-офф. Итоги дня на ЧМ по хоккею
Егор Торишный
Итоги дня на ЧМ по хоккею 18 мая 2025 года
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Швейцария уничтожила Венгрию, легендарный Амбюль оформил хет-трик.

18 мая состоялся 10-й игровой день чемпионата мира по хоккею — 2025. Подводим итоги четырёх прошедших в нём встреч.

ЧМ-2025 . Группа B
18 мая 2025, воскресенье. 17:20 МСК
Казахстан
Окончен
1 : 6
США
0:1 Назар – 26:58     0:2 ЛаКомбе (Назар, Маккэррон) – 31:46     0:3 Томпсон (Буйум, Пинто) – 34:00     0:4 Бенирс (О'Коннор) – 34:58     0:5 Кесселринг (Назар, Эйссимонт) – 39:04     0:6 Веренски (Кесселринг, Келлер) – 45:54     1:6 Волков – 59:10 (sh)    

В первом периоде зрители голов не увидели. Во второй двадцатиминутке американцы забросили пять безответных шайб. Отличились Фрэнк Назар, Джексон ЛаКомбе (с передач Назара и Майкла Маккэррона), Тейдж Томпсон (Зив Буйум, Шейн Пинто), Мэтти Бенирс (Дрю О'Коннор) и Майкл Кесселринг (Назар, Майки Эйссимонт).

В заключительном периоде победную точку поставил Зак Веренски, которому ассистировали Майкл Кесселринг и Клейтон Келлер. Гол престижа в составе Казахстана забил Владимир Волков.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

ЧМ-2025 . Группа A
18 мая 2025, воскресенье. 17:20 МСК
Словения
Окончен
2 : 3
Б
Австрия
1:0 Грегорц (Махковец, Ограеншек) – 09:53 (pp)     1:1 Цвергер (Шнайдер) – 13:49     1:2 Леблер (Хаудум, Цвергер) – 50:20     2:2 Саболич (Чошич, Тёрёк) – 53:01     2:3 Баумгартнер – 65:00    

В составе сборной Австрии заброшенными шайбами отметились Доминик Цвергер и Брайан Леблер. Словенцы ответили точными бросками Блажа Грегорца и Роберта Саболича. Основное время и овертайм не выявили победителя. В серии буллитов точнее оказались австрийцы (3:0).

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

ЧМ-2025 . Группа A
18 мая 2025, воскресенье. 21:20 МСК
Словакия
Окончен
1 : 5
Латвия
0:1 Эгле (Андерсон, Якс) – 02:44     1:1 Чедерле (Такач, Княжко) – 09:16 (pp)     1:2 Лочмелис (Тралмакс) – 21:31     1:3 Букартс – 25:52     1:4 Андерсон (Лавиньш, Эгле) – 34:29     1:5 Аболс (Даугавиньш) – 56:22    

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Харальд Эгле, Данс Лочмелис, Рихард Букартс, Том Андерсон и Родриго Аболс (в пустые ворота). Единственную шайбу словаков записал на свой счёт Себастьян Чедерле.

Сборная Латвии набрала девять очков в шести матчах и поднялась на четвёртое место в группе А, дающее право на выход в плей-офф. Словацкая команда с семью очками после аналогичного количества игр находится на шестой строчке турнирной таблицы.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

ЧМ-2025 . Группа B
18 мая 2025, воскресенье. 21:20 МСК
Венгрия
Окончен
0 : 10
Швейцария
0:1 Амбюль (Эгли, Мозер) – 05:44     0:2 Майер (Кукан) – 07:25     0:3 Эгли (Глаузер, Фиала) – 31:57     0:4 Майер (Мой, Фиала) – 33:24     0:5 Мозер (Бехлер, Майер) – 35:21     0:6 Эгли (Мозер, Майер) – 50:03     0:7 Амбюль (Шмид, Марти) – 50:51     0:8 Глаузер (Егер, Кнак) – 54:49     0:9 Амбюль (Фора, Мозер) – 58:53     0:10 Фиала (Мой, Марти) – 59:20    

В первом периоде швейцарцы забросили две шайбы. Отличились 41-летний Андрес Амбюль и Тимо Майер. Во второй двадцатиминутке Майер оформил дубль, по шайбе записали на свой счёт Доминик Эгли и Янис Мозер. В заключительном отрезке матча Амбюль сделал хет-трик, Эгли забросил свою вторую шайбу, по одному голу забили Андреа Глаузер и Кевин Фиала.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Игры 19 мая

ЧМ-2025 . Группа A
19 мая 2025, понедельник. 17:20 МСК
Франция
Не начался
Словения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2025 . Группа B
19 мая 2025, понедельник. 17:20 МСК
Германия
Не начался
Чехия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2025 . Группа B
19 мая 2025, понедельник. 21:20 МСК
Венгрия
Не начался
Норвегия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2025 . Группа A
19 мая 2025, понедельник. 21:20 МСК
Канада
Не начался
Финляндия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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