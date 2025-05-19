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Разгром сборной Казахстана, Латвия — в зоне плей-офф. Итоги дня на ЧМ по хоккею

18 мая состоялся 10-й игровой день чемпионата мира по хоккею — 2025. Подводим итоги четырёх прошедших в нём встреч.

В первом периоде зрители голов не увидели. Во второй двадцатиминутке американцы забросили пять безответных шайб. Отличились Фрэнк Назар, Джексон ЛаКомбе (с передач Назара и Майкла Маккэррона), Тейдж Томпсон (Зив Буйум, Шейн Пинто), Мэтти Бенирс (Дрю О'Коннор) и Майкл Кесселринг (Назар, Майки Эйссимонт).

В заключительном периоде победную точку поставил Зак Веренски, которому ассистировали Майкл Кесселринг и Клейтон Келлер. Гол престижа в составе Казахстана забил Владимир Волков.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

В составе сборной Австрии заброшенными шайбами отметились Доминик Цвергер и Брайан Леблер. Словенцы ответили точными бросками Блажа Грегорца и Роберта Саболича. Основное время и овертайм не выявили победителя. В серии буллитов точнее оказались австрийцы (3:0).

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Харальд Эгле, Данс Лочмелис, Рихард Букартс, Том Андерсон и Родриго Аболс (в пустые ворота). Единственную шайбу словаков записал на свой счёт Себастьян Чедерле.

Сборная Латвии набрала девять очков в шести матчах и поднялась на четвёртое место в группе А, дающее право на выход в плей-офф. Словацкая команда с семью очками после аналогичного количества игр находится на шестой строчке турнирной таблицы.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

В первом периоде швейцарцы забросили две шайбы. Отличились 41-летний Андрес Амбюль и Тимо Майер. Во второй двадцатиминутке Майер оформил дубль, по шайбе записали на свой счёт Доминик Эгли и Янис Мозер. В заключительном отрезке матча Амбюль сделал хет-трик, Эгли забросил свою вторую шайбу, по одному голу забили Андреа Глаузер и Кевин Фиала.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

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